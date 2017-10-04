Türkiye'de Bugün

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Özet
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'da konuştu: Kuzey Irak'ın Mossad'la masaya oturarak yaptığı referandum meşru olamaz.
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan sanıklardan 31'i hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildi.
- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu dört asker hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı.
- Rusya, yıl sonu ya da gelecek yıl başından itibaren Türkiye'den yeniden domates almaya başlayabileceğini açıkladı.
- EPDK verilerine göre İran, yılın il 7 ayında Türkiye'nin en çok ham petrol ithal ettiği ülke oldu.
Canlı anlatım
Yazan Aylin Yazan
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Erdoğan İran'da konuştu: Kuzey Irak'ın Mossad ile yaptığı referandum meşru olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük resmi İran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin geçen hafta yaptığı bağımsızlık referandumuna değinen Erdoğan, Kuzey Irak'a yönelik adımların ağırlaşacağını belirtti.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Amacımız Irak ve Suriye'nin bütünlüğü
İran'a bir günlük resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yapıyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamasının öne çıkan noktaları şöyle:
4 soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik İran ziyareti
Son dakikaCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlemekle suçlanan 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.
Fethullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karaçam'ın dosyaları ayrıldı.
İddianamede sanıklara şu suçlar yöneltiliyordu:
"Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma".
Davanın sanıklarından Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatılmıştı.
7 soruda Hero tişörtü gözaltıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüyor
Bir günlük resmi ziyaret için bu sabah İran'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından karşılandı.
Görüşmeye geçen liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Erdoğan'ın heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de bulunuyor.
Erdoğan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretinin en önemli gündem maddesini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrası atılacak adımlar oluşturuyor.
Erdoğan'ın kritik İran ziyaretini 4 soruda derledik.
İran, Türkiye'nin en çok petrol satın aldığı ülke oldu
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye İran'dan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142'lik bir atışla, 7 milyon 426 bin ton ham petrol ithal etti.
Bu, İran'ı Türkiye'nin en çok ham petrol satın aldığı ülke konumuna getirdi.
Temmuz ayında Türkiye'nin en çok ham petrol ithal ettiği diğer ülkeler Rusya, Irak, Suudi Arabistan ve Nijerya olarak sıralandı.
Geçen yıl en fazla ham petrol ithalatı Irak'tan gerçekleştirilmişti. İran ise 6 milyon 939 bin tonla ikinci en büyük tedarikçi olmuştu.
Türkiye geçen yıl toplam 24 milyon 957 bin ton ham petrol ithal etmişti.
Rusya'dan Türkiye domatesi açıklaması
Rusya Başkan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç, bu yıl sonu ve gelecek yıl başından itibaren Türkiye'den domates ithalatına kısmen başlayabileceklerini açıkladı.
Moskova'daki bir enerji konferansında gazetecilere konuşan Dvorkoviç, Türkiye'den alacakları domatesin 50 bin tonu geçmeyeceğini belirtti.
Rusya, Kasım 2015'te bir savaş jetinin düşürülmesinin ardından Türkiye'ye ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu.
Geçen Mayıs ayında Rusya ve Türkiye ticari ilişkilere getirilen engellerin kaldırılması için iki ülke ortak bir bildiriye imza attı. Ancak Rusya'nın domates ithalatına uyguladığı kısıtlamalar sürüyor.
Uçak krizi öncesinde Türkiye Rusya'ya yılda yaklaşık 350 bin ton domates satıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük resmi ziyaret için İran'a gitti.
Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 09.15'te havalandı.
Erdoğan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretinin en önemli gündem maddesini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrası atılacak adımlar oluşturuyor.
Erdoğan'ın kritik İran ziyaretini 4 soruda derledik.
Yüksekova'da bombalı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu dört asker hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı.
Sabah saatlerinde İran sınırındaki Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş üs bölgesi arasında meydana gelen olayda, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında patlayıcı inflak etti.
Yaralı dört asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Hakkari Valiliği'nin saldırıyla ilgili açıklaması şöyle:
"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."