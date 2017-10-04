Türkiye'de Bugün

BBC

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye İran'dan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142'lik bir atışla, 7 milyon 426 bin ton ham petrol ithal etti.

Bu, İran'ı Türkiye'nin en çok ham petrol satın aldığı ülke konumuna getirdi.

Temmuz ayında Türkiye'nin en çok ham petrol ithal ettiği diğer ülkeler Rusya, Irak, Suudi Arabistan ve Nijerya olarak sıralandı.

Geçen yıl en fazla ham petrol ithalatı Irak'tan gerçekleştirilmişti. İran ise 6 milyon 939 bin tonla ikinci en büyük tedarikçi olmuştu.

Türkiye geçen yıl toplam 24 milyon 957 bin ton ham petrol ithal etmişti.