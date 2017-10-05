Türkiye'de Bugün

Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  2. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Tasarıya karşı çıkan kadın hakları örgütleri sosyal medya üzerinden kampanya yürütüyor.

Canlı anlatım

Yazan Berza Şimşek

time_stated_uk

ABD Elçiliği'nden, konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan bir kişinin tutuklanmasının ardından, ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Açıklama, Anadolu Ajansı'nın (AA) ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklandığını duyurmasının ardından geldi.

AA tutuklanma gerekçesi olarak, Topuz’un firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatının tespit edilmesini gösterdi.

ABD Elçiliği’nden yapılan açıklamada ise, “yerel bir çalışanın tutuklanmasından ve hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından rahatsızlık duyuyoruz” denildi.

Elçilik, “Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız” ifadelerini kullandı.Link

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

Erdoğan: Makamın boşaltılmasını istemem neden yadırganıyor?

Erdoğan
Getty Images

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yerel yönetimdeki istifalar konusunda konuştu.

"Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?"

Erdoğan sözlerine "Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar" şeklinde devam etti.

Erdoğan yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” demişti.

Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te işgalci konumunda olduğunu ve gerekli adımların atılacağını söyledi.

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

Müftülere resmi nikah yetkisi İçişleri Komisyonu'nda

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Tasarıya karşı çıkan kadın hakları örgütleri, Meclis önünde toplanıyor.

Kadın hakları örgütleri Twitter üzerinden de kampanya yürütüyor ve İstanbul’da akşam saatlerinde protesto gösterisi düzenleme çağrısı yapıyor.

Kadın hakları savunucuları, müftülüklere nikah yetkisi verilmesinin kadınların üzerindeki toplumsal baskıyı artıracağını ve laiklik ilkesine aykırı olduğunu söylüyor.

Tasarı, İçişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

Bu akşam 19.30'da Kadıköy Khalkedon Meydanı'ndayız. Kadınlar bu yasayı asla kabul etmeyecek!… twitter.com/i/web/status/9…

Kadın Cinayetleri

KadinCinayeti

Bu akşam 19.30'da Kadıköy Khalkedon Meydanı'ndayız. Kadınlar bu yasayı asla kabul etmeyecek!… twitter.com/i/web/status/9…

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 133 kişiye gözaltı kararı

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 133 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansı, bu kapsamda sabah saatlerinde 11 ilde polis operasyonu başladığını duyurdu.

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin 101’inin Maliye Bakanlığı çalışanı, 32’sinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı olduğu belirtiliyor. Her iki bakanlıktan ikişer kişinin aktif olarak görevlerini sürdürdükleri kaydediliyor.

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarıyoruz.

Türkiye'de gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.

Bugünkü canlı anlatım sayfamızı 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararları ve müftülere resmi nikah veren yasa tasarısı ile açıyoruz.

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön