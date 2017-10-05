Türkiye'de Bugün

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Özet
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Tasarıya karşı çıkan kadın hakları örgütleri sosyal medya üzerinden kampanya yürütüyor.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
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ABD Elçiliği'nden, konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan bir kişinin tutuklanmasının ardından, ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.
Açıklama, Anadolu Ajansı'nın (AA) ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklandığını duyurmasının ardından geldi.
AA tutuklanma gerekçesi olarak, Topuz’un firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatının tespit edilmesini gösterdi.
ABD Elçiliği’nden yapılan açıklamada ise, “yerel bir çalışanın tutuklanmasından ve hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından rahatsızlık duyuyoruz” denildi.
Elçilik, “Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız” ifadelerini kullandı.Link
Erdoğan: Makamın boşaltılmasını istemem neden yadırganıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yerel yönetimdeki istifalar konusunda konuştu.
Erdoğan sözlerine "Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar" şeklinde devam etti.
Erdoğan yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” demişti.
Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te işgalci konumunda olduğunu ve gerekli adımların atılacağını söyledi.
Müftülere resmi nikah yetkisi İçişleri Komisyonu'nda
Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
Tasarıya karşı çıkan kadın hakları örgütleri, Meclis önünde toplanıyor.
Kadın hakları örgütleri Twitter üzerinden de kampanya yürütüyor ve İstanbul’da akşam saatlerinde protesto gösterisi düzenleme çağrısı yapıyor.
Kadın hakları savunucuları, müftülüklere nikah yetkisi verilmesinin kadınların üzerindeki toplumsal baskıyı artıracağını ve laiklik ilkesine aykırı olduğunu söylüyor.
Tasarı, İçişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.
‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 133 kişiye gözaltı kararı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 133 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Anadolu Ajansı, bu kapsamda sabah saatlerinde 11 ilde polis operasyonu başladığını duyurdu.
Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin 101’inin Maliye Bakanlığı çalışanı, 32’sinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı olduğu belirtiliyor. Her iki bakanlıktan ikişer kişinin aktif olarak görevlerini sürdürdükleri kaydediliyor.
2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarıyoruz.
Türkiye'de gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.
Bugünkü canlı anlatım sayfamızı 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararları ve müftülere resmi nikah veren yasa tasarısı ile açıyoruz.