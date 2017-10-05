Türkiye'de Bugün

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yerel yönetimdeki istifalar konusunda konuştu.

"Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?"

Erdoğan sözlerine "Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar" şeklinde devam etti.

Erdoğan yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” demişti.

Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te işgalci konumunda olduğunu ve gerekli adımların atılacağını söyledi.