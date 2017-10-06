Türkiye'de Bugün

Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. IKBY referandumu sonrası ortak askeri tatbikatlar sürerken, Irak'ın Ankara Büyükelçisi el Alevi, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" dedi.
  2. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AKP'de "istifa" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
  3. Hükümet, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yüzde 40 artışı, tartışmalı yasa tasarısında aşağı çekeceklerini açıkladı.
  4. #ResmiNikahıMüftüKıyamaz etiketini kullanan kadın hakları grupları, bugün Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem yapacak.
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda ’68 PKK’lının öldürüldüğünü’ açıkladı.

Canlı anlatım

Yazan Öykü Altuntaş

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Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a baskıyı artıracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin daveti üzerine Bağdat'a gideceğini, içerik ve tarihin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Cuma namazının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, Kuzey Irak'taki "Habur sınır kapısı yakınlarındaki Ovaköy sınır kapısının faliyete geçirilmesini" teklif ettiklerini, İbadi'den de destek isteyeceklerini söyledi.

Yıldırım, Başika askeri üssünün de iki lider arasında "sorun yaratmayacağını" düşündüğünü sözlerine ekledi.

Binali Yıldırım
AFP

Irak ile askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar.Bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek."

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Venezuela lideri Türkiye'de

Erdoğan'la ikili görüşme bekleniyor

Maduro
AFP

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro iki günlük Türkiye ziyareti için Ankara'da.

TBMM'yi ziyaret eden Maduro'nun, gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili görüşme yapması bekleniyor.

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'#ResmiNikahıMüftüKıyamaz': Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem

Müftülük protestosu
TWITTER
Eskişehir müftülüğü önündeki protestodan bir fotoğraf.

Twitter'da #ResmiNikahıMüftüKıyamaz etiketi Trending Topic (TT) oldu.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen, müftülere nikâh yetkisine ilişkin yasa tasarısına tepki gösteren kadın hakları grupları, bugün İstanbul'daki Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem yapacak.

Eylemde bu tasarının, çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağına" ve "eşitlik ilkesini ihlal edeceğine" dikkat çekilecek.

Müftü resmi nikah kıyarsa ne mi olacak? Kadınların ve çocukların hayatının karartılmasına izin vermeyelim.… twitter.com/i/web/status/9…

Kadın Meclisleri

kadinmeclisleri

Müftü resmi nikah kıyarsa ne mi olacak? Kadınların ve çocukların hayatının karartılmasına izin vermeyelim.… twitter.com/i/web/status/9…

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış 'aşağı çekilecek'

Türk parası
Getty Images

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılması beklenen yüzde 40'lık artışı da içeren torba yasa tasarısı, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada komisyonun, tartışmalı vergi artışında "iyileştirme" yapacağını söyledi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk MTV tartışmalarını derlemişti:

4 soruda Türkiye'de vergi artışı hakkında merak edilenler

Vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Birkaç güne kadar netleşir"

Bekir Bozdağ

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AKP'de 'istifa' tartışmaları: 'Hayal ürünü iddialar'

Erdoğan'ın "istifa" iddialarıyla konuşulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u da kabul ettiği yönündeki haberlerine ise Cumhurbaşkanlığı, "hayal ürünü" yanıtını verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır."

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'Parti bir kişiyi koyuyorsa, o kişiyi çekme hakkı da vardır'

Bekir Bozdağ
Getty Images

Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "istifa edeceği" ya da "görevden alınacağına" ilişkin iddialar, bugün de gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Gökçek'i kabul etmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

AK Parti bir dava hareketi. Davanın zarar görmesi söz konusu olursa herkes kendine bakacak. Seçimle gelen seçimle gider, halk belediye başkanını seçerken şahsa oy veriyor ama bir yandan da partiye veriyor. Parti bir kişiyi koyuyorsa herhalde o kişiyi çekme hakkı da vardır.

Bekir BozdağBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
1️⃣DÜN GECE SAYIN CUMHURBAŞKANIMDAN RANDEVU TALEP ETMİŞTİM... BU GECE GÖRÜŞTÜK...

İbrahim Melih Gökçek

06melihgokcek

1️⃣DÜN GECE SAYIN CUMHURBAŞKANIMDAN RANDEVU TALEP ETMİŞTİM... BU GECE GÖRÜŞTÜK...

2️⃣SN CUMHURBAŞKANIMA KÜLLİYE'NİN KARŞISINA YAPILACAK MÜZE İLE İLGİLİ PROJENİN TÜM DETAYLARINI SUNDUM...

İbrahim Melih Gökçek

06melihgokcek

2️⃣SN CUMHURBAŞKANIMA KÜLLİYE'NİN KARŞISINA YAPILACAK MÜZE İLE İLGİLİ PROJENİN TÜM DETAYLARINI SUNDUM...

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Irak Büyükelçisi: Başika konusu çözülmeli

Ortak tatbikat duyurusu
TSK
Türkiye-Irak ortak tatbikatları TSK'nin internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarla duyurulmuştu.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referandum sonrası Türkiye ile ortak askeri operasyon tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ı ziyaret edebileceğini söyleyen Büyükelçi, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" dedi.

Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık".

Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi

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TSK'dan operasyon açıklaması

Arşiv operasyon fotoğrafı
AFP
Arşiv fotoğrafı

Türk İslahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda ’68 PKK’lının öldürüldüğünü’ açıkladı.

TSK'nın yazılı açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki "Kandil bölgesinde bulunan PKKkamplarına yönelikhava harekatı” düzenlendiği, Suriye’nin kuzeyinde ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle Azez ve Cerablus hattında "2015 km'lik alanın kontrol altına alındığı" belirtildi.

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Türkiye'nin gündeminde neler var?

2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarıyoruz.

Türkiye'de gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.

Bugünkü canlı anlatım sayfamızı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ekim ayının başında yapılan askeri operasyonlara ilişkin açıklaması ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden alınacağı iddialarına yanıtıyla açıyoruz.

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