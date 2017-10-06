Türkiye'de Bugün
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- IKBY referandumu sonrası ortak askeri tatbikatlar sürerken, Irak'ın Ankara Büyükelçisi el Alevi, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" dedi.
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AKP'de "istifa" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
- Hükümet, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yüzde 40 artışı, tartışmalı yasa tasarısında aşağı çekeceklerini açıkladı.
- #ResmiNikahıMüftüKıyamaz etiketini kullanan kadın hakları grupları, bugün Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem yapacak.
- Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda ’68 PKK’lının öldürüldüğünü’ açıkladı.
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a baskıyı artıracağız
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin daveti üzerine Bağdat'a gideceğini, içerik ve tarihin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.
Cuma namazının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, Kuzey Irak'taki "Habur sınır kapısı yakınlarındaki Ovaköy sınır kapısının faliyete geçirilmesini" teklif ettiklerini, İbadi'den de destek isteyeceklerini söyledi.
Yıldırım, Başika askeri üssünün de iki lider arasında "sorun yaratmayacağını" düşündüğünü sözlerine ekledi.
Venezuela lideri Türkiye'de
Erdoğan'la ikili görüşme bekleniyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro iki günlük Türkiye ziyareti için Ankara'da.
TBMM'yi ziyaret eden Maduro'nun, gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili görüşme yapması bekleniyor.
'#ResmiNikahıMüftüKıyamaz': Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem
Twitter'da #ResmiNikahıMüftüKıyamaz etiketi Trending Topic (TT) oldu.
TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen, müftülere nikâh yetkisine ilişkin yasa tasarısına tepki gösteren kadın hakları grupları, bugün İstanbul'daki Beşiktaş Müftülüğü önünde eylem yapacak.
Eylemde bu tasarının, çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağına" ve "eşitlik ilkesini ihlal edeceğine" dikkat çekilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış 'aşağı çekilecek'
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılması beklenen yüzde 40'lık artışı da içeren torba yasa tasarısı, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.
Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada komisyonun, tartışmalı vergi artışında "iyileştirme" yapacağını söyledi.
BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk MTV tartışmalarını derlemişti:
4 soruda Türkiye'de vergi artışı hakkında merak edilenler
AKP'de 'istifa' tartışmaları: 'Hayal ürünü iddialar'
Erdoğan'ın "istifa" iddialarıyla konuşulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u da kabul ettiği yönündeki haberlerine ise Cumhurbaşkanlığı, "hayal ürünü" yanıtını verdi.
'Parti bir kişiyi koyuyorsa, o kişiyi çekme hakkı da vardır'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "istifa edeceği" ya da "görevden alınacağına" ilişkin iddialar, bugün de gündemde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Gökçek'i kabul etmişti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Irak Büyükelçisi: Başika konusu çözülmeli
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referandum sonrası Türkiye ile ortak askeri operasyon tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ı ziyaret edebileceğini söyleyen Büyükelçi, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" dedi.
TSK'dan operasyon açıklaması
Türk İslahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda ’68 PKK’lının öldürüldüğünü’ açıkladı.
TSK'nın yazılı açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki "Kandil bölgesinde bulunan PKKkamplarına yönelikhava harekatı” düzenlendiği, Suriye’nin kuzeyinde ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle Azez ve Cerablus hattında "2015 km'lik alanın kontrol altına alındığı" belirtildi.
Türkiye'nin gündeminde neler var?
2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarıyoruz.
Türkiye'de gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.
Bugünkü canlı anlatım sayfamızı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ekim ayının başında yapılan askeri operasyonlara ilişkin açıklaması ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden alınacağı iddialarına yanıtıyla açıyoruz.