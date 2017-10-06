Türkiye'de Bugün

AK Parti bir dava hareketi. Davanın zarar görmesi söz konusu olursa herkes kendine bakacak. Seçimle gelen seçimle gider, halk belediye başkanını seçerken şahsa oy veriyor ama bir yandan da partiye veriyor. Parti bir kişiyi koyuyorsa herhalde o kişiyi çekme hakkı da vardır.