Türkiye'de Bugün
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Özet
- ABD'nin vize kararının ardından Türk Lirası değer kaybetti, Borsa İstanbul haftaya düşüşle girdi
- 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nü kapatan askerlere yönelik davanın ilk duruşması başladı
Canlı anlatım
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TSK: İdlib'de keşif faaliyetleri başladı
TÜSİAD: Çözüm için süreç bir an evvel başlatılmalı
15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'ne çıkan askerler yargılanıyor
15 Temmuz 2016'da Boğaziçi Köprüsü'nde yol kesen ve halka ateş açan askerlerin yargılandığı dava bugün başladı.
Haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülüyor.
TL ve borsada değer kaybı
ABD'nin, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak durdurulduğunu açıklamasının ardından TL güne değer kaybederek başladı.
Cuma günü 3.60 seviyesinde olan kur vize açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 3.80'i aştı. Dolar, sabah saatleri itibariyle 3.70 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL kuru da açıklamalardan sonra 4.52 seviyesine kadar çıkarak ardından rekor kırdı. Sabah saatlerinde kur, 4.36 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul ise güne yüzde 4 düşüşle başladı. Türk Hava Yolları, yüzde 9'u aşan düşüşle, BIST 100 içerisinde güne en büyük kayıpla başlayan hisselerden oldu.