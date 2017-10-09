Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. ABD'nin vize kararının ardından Türk Lirası değer kaybetti, Borsa İstanbul haftaya düşüşle girdi
  2. 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nü kapatan askerlere yönelik davanın ilk duruşması başladı

Canlı anlatım

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TSK: İdlib'de keşif faaliyetleri başladı

Türk askerleri
Getty Images

Ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri

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TÜSİAD: Çözüm için süreç bir an evvel başlatılmalı

tüsiad
tüsiad

Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır. ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir. Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

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15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'ne çıkan askerler yargılanıyor

Köprüdeki askerler
Getty Images

15 Temmuz 2016'da Boğaziçi Köprüsü'nde yol kesen ve halka ateş açan askerlerin yargılandığı dava bugün başladı.

Haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülüyor.

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TL ve borsada değer kaybı

İstanbul'daki ABD Konsolosluğu
Getty Images
İstanbul'daki ABD Konsolosluğu

ABD'nin, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak durdurulduğunu açıklamasının ardından TL güne değer kaybederek başladı.

Cuma günü 3.60 seviyesinde olan kur vize açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 3.80'i aştı. Dolar, sabah saatleri itibariyle 3.70 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL kuru da açıklamalardan sonra 4.52 seviyesine kadar çıkarak ardından rekor kırdı. Sabah saatlerinde kur, 4.36 seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul ise güne yüzde 4 düşüşle başladı. Türk Hava Yolları, yüzde 9'u aşan düşüşle, BIST 100 içerisinde güne en büyük kayıpla başlayan hisselerden oldu.

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