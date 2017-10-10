Türkiye'de Bugün

ABD'nin vize kararı sonrası TBMM'de parti grup toplantıları sürüyor.
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'deki ABD Misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından esef duyuyoruz" dedi.
Milliyetçi Halk Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında IKBY referandumuna değinerek "Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir" dedi.
Bahçeli, "skandal" olarak nitelendirdiği "ABD'nin vize kararından geri dönmesini" temenni ettiğini söyledi.
10 Ekim'de Ankara garında gerçekleşen saldırının bugün yıldönümü.
ABD Büyükelçisi John Bass "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır " dedi.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında yaşananlara ilişkin davada, 534 kişinin yargılanmasına başlandı.
DHA: Konya merkezli 15 Temmuz darbe girişimi operasyonu kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız?
AKP'nin grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım, ABD'nin vize yaptırımlarına "karşılığını misliyle verecekleri" uyarısında bulundu.
Başbakan Yıldırım, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız?" dedi.
Yıldırım'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
"Bize yapılana misliyle karşılığını veririz."
"Hala 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşı Feto'yu (Fethullah Gülen'i kast ederek) niye orada tutuyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı?"
"ABD'nin vize kararı müttefik ilişkilerimiz ile bağdaşmıyor."
"Banka müdürümüzü (Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla) hapse atarken bize mi sordunuz?"
"Güvenlik gerekçesi yaman çelişki."
"ABD'yi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."
"İdlib operasyonu ile barışa ve istikrara katkı sağlamak için gerekli sorumluluğu alıyoruz."
Türkiye'deki ABD Misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından esef duyuyoruz"
Bahçeli: ABD'nin yanlıştan dönmesi temennimdir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD'nin vize başvurularını askıya alma yönündeki kararından döneceğini umduğunu açıkladı.
Bu hezeyanın, akıl tutulması anlamına gelen kararın iki ülkenin arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD'nin yanlıştan dönmesi, yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir."
Devlet Bahçeli, IKBY'deki referanduma da değinerek, "Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir, Türk milletinin varlığının aslında ucu açık sınır alanıdır" diye konuştu.
Türkiye'de gündem ne?
ABD ve Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı olarak askıya alması sonrası iki ülkenin diplomatik ilişkilerine ve vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin endişeler sürüyor.
10 Ekim'de Ankara'nın gündeminde TBMM Grup Toplantıları'nda liderlerin yapacağı açıklamalar olacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile vize krizinin yanında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
time_stated_uk
Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız?
AKP'nin grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım, ABD'nin vize yaptırımlarına "karşılığını misliyle verecekleri" uyarısında bulundu.
Başbakan Yıldırım, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız?" dedi.
Yıldırım'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
Bahçeli: ABD'nin yanlıştan dönmesi temennimdir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD'nin vize başvurularını askıya alma yönündeki kararından döneceğini umduğunu açıkladı.
Devlet Bahçeli, IKBY'deki referanduma da değinerek, "Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir, Türk milletinin varlığının aslında ucu açık sınır alanıdır" diye konuştu.
Türkiye'de gündem ne?
ABD ve Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı olarak askıya alması sonrası iki ülkenin diplomatik ilişkilerine ve vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin endişeler sürüyor.
10 Ekim'de Ankara'nın gündeminde TBMM Grup Toplantıları'nda liderlerin yapacağı açıklamalar olacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile vize krizinin yanında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.