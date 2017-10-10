Türkiye'de Bugün

ABD ve Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı olarak askıya alması sonrası iki ülkenin diplomatik ilişkilerine ve vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin endişeler sürüyor.

10 Ekim'de Ankara'nın gündeminde TBMM Grup Toplantıları'nda liderlerin yapacağı açıklamalar olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile vize krizinin yanında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.