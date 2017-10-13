Türkiye'de Bugün

TSK, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kapsamında İdlib'e asker gönderildiğini açıkladı.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
time_stated_uk
15 ilde 'FETÖ' operasyonu
Fethullah
Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı
kararı çıkarılan 115 şüphelinin yakalanması için bir
operasyon başlatıldı.
Polis, "FETÖ'nün mali yapılanmasına" yönelik operasyonu 15 ilde gerçekleştiriyor.
Şüphelilere
yöneltilen suçlamalar arasında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak
ve yönetmek, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dini
duyguları kullanarak dolandırıcılık" da var.
TSK İdlib'e neden asker gönderiyor?
TSK'nın İdlib operasyonu ne anlama geliyor? İdlib neden önemli? Çatışmasızlık bölgesi nedir? TSK için riskler neler? Bu soruların yanıtlarını aşağıdaki haberlerimizde bulabilirsiniz.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
time_stated_uk
15 ilde 'FETÖ' operasyonu
Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 115 şüphelinin yakalanması için bir operasyon başlatıldı.
Polis, "FETÖ'nün mali yapılanmasına" yönelik operasyonu 15 ilde gerçekleştiriyor.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dini duyguları kullanarak dolandırıcılık" da var.
TSK İdlib'e neden asker gönderiyor?
TSK'nın İdlib operasyonu ne anlama geliyor? İdlib neden önemli? Çatışmasızlık bölgesi nedir? TSK için riskler neler? Bu soruların yanıtlarını aşağıdaki haberlerimizde bulabilirsiniz.
İdlib operasyonu bataklık mı yoksa kurtuluş mu?
7 soruda İdlib: Türkiye ne yapıyor, neyi amaçlıyor?
Suriye düğümü İdlib'de mi çözülecek?
Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleri kapsamında İdlib’deki askeri faaliyetlerin başladığını açıkladı.
TSK yaptığı açıklamada amacın ateşkesin tesis, gözetim ve devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti.
TSK güçlerinin bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü belirtildi.
Reuters haber ajansına konuşan, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bölgedeki birliklerinden birinin komutanı Ebu Hayro, konvoyda yaklaşık 30 araç bulunduğunu söyledi.
Türkiye, Astana'da kararlaştırılan çatışmasızlık bölgesi oluşturma planı çerçevesinde asker konuşlandırmak üzere ilk keşif gücünü 7-8 Ekim'de İdlib'e sokmuştu.
Çatışmasızlığı denetlemek için 14 kontrol noktası kurulacak.
İlgili haberimiz için buraya tıklayabilirsiniz.