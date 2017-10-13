Türkiye'de Bugün

Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 115 şüphelinin yakalanması için bir operasyon başlatıldı.

Polis, "FETÖ'nün mali yapılanmasına" yönelik operasyonu 15 ilde gerçekleştiriyor.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dini duyguları kullanarak dolandırıcılık" da var.