Türkiye'de Bugün

Geçen hafta Konya merkezli 'FETÖ/PDY' operasyonunda gözaltına alınan 68 askerin, örgütün 'mahrem imam'larının itirafçı olmasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

İtirafçıların TSK içinde halen görev yapan 700 askerin ismini verdiği belirtildi.

İsmi verilen askerlerde ByLock programının bulunmadığı, ancak darbe girişiminin ardından da 'örgüt abileri'yle gizli buluşup, görüşmelerini sürdürdükleri kaydedildi.

Daha önce yapılan operasyonlarda 'mahrem imam' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı olması sonucu son operasyonun gerçekleştiği belirtiliyor.

Verilen bilgiler sonucu, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri'nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine geçen hafta salı günü, Konya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova'da eşzamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı, bu 68 kişiden 30'unun itirafçı olduğunu ve Fethullah Gülen Cemaati'nin yapısı ile ilgili bilgi verdiğini yazdı.