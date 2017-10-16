Türkiye'de Bugün

DHA: FETÖ'nün itirafçı mahrem imamları 700 muvazzaf askerin ismini verdi
Geçen hafta Konya merkezli 'FETÖ/PDY' operasyonunda gözaltına
alınan 68 askerin, örgütün 'mahrem imam'larının itirafçı olmasıyla gözaltına
alındığı öğrenildi.
İtirafçıların TSK içinde halen görev yapan 700 askerin ismini verdiği belirtildi.
İsmi verilen askerlerde ByLock programının bulunmadığı, ancak darbe girişiminin ardından da 'örgüt abileri'yle gizli buluşup, görüşmelerini sürdürdükleri kaydedildi.
Daha önce yapılan operasyonlarda 'mahrem imam' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı olması sonucu son operasyonun gerçekleştiği belirtiliyor.
Verilen bilgiler sonucu, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli 62,
Deniz Kuvvetleri'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri'nde görevli 2, Jandarma Genel
Komutanlığı'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve
22'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun
üzerine geçen hafta salı günü, Konya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir,
Kayseri, Eskişehir ve Yalova'da eşzamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı, bu 68 kişiden 30'unun itirafçı olduğunu ve Fethullah Gülen Cemaati'nin yapısı ile ilgili bilgi verdiğini yazdı.
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gece yarısı yüksek ateş
nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina
Hastanesi'ne kaldırılan Baykal'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığı
belirtildi.
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Beyin damarlarından ana damarın tıkalı olduğu görüldü ve bu tıkanma nedeniyle kapalı olarak girişimsel işlem yapıldı. Bu tıkanmış olan beyin damarı açıldı. Bu açılan yere stent konuldu. Şu anda tedavisi yoğun bakımımızda devam ediyor. Sayın Baykal'ın bilinci açık. Beyin fonksiyonlarının hepsi yerinde, sadece sol kolunda ve bacağında hafif bir güçsüzlük var" diye konuştu.
Prof. Dr. Güzel, bu tür durumlarda hayati tehlikenin olabileceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan da, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş'i sabah saatlerinde telefonla arayarak, Baykal’ın sağlık durumu hakkında
bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ı hastanede ziyaret etmesi bekleniyor.
OHAL'in uzatılması görüşülecek
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının
uzatılması konusu, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında
gündeme gelecek.
MGK’da OHAL’in 5. kez uzatılması için tavsiye kararının çıkması, ardından toplanacak
Bakanlar Kurulu’nda ise uzatma kararının alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek MGK ve Bakanlar Kurulu
toplantılarında, TSK’nın İdlib operasyonu ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki
referandum sonrası atılacak adımlar ile Kerkük’te yükselen gerilim de ele alınacak.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
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DHA: FETÖ'nün itirafçı mahrem imamları 700 muvazzaf askerin ismini verdi
Geçen hafta Konya merkezli 'FETÖ/PDY' operasyonunda gözaltına alınan 68 askerin, örgütün 'mahrem imam'larının itirafçı olmasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
İtirafçıların TSK içinde halen görev yapan 700 askerin ismini verdiği belirtildi.
İsmi verilen askerlerde ByLock programının bulunmadığı, ancak darbe girişiminin ardından da 'örgüt abileri'yle gizli buluşup, görüşmelerini sürdürdükleri kaydedildi.
Daha önce yapılan operasyonlarda 'mahrem imam' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı olması sonucu son operasyonun gerçekleştiği belirtiliyor.
Verilen bilgiler sonucu, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri'nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine geçen hafta salı günü, Konya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova'da eşzamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı, bu 68 kişiden 30'unun itirafçı olduğunu ve Fethullah Gülen Cemaati'nin yapısı ile ilgili bilgi verdiğini yazdı.
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Baykal'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Beyin damarlarından ana damarın tıkalı olduğu görüldü ve bu tıkanma nedeniyle kapalı olarak girişimsel işlem yapıldı. Bu tıkanmış olan beyin damarı açıldı. Bu açılan yere stent konuldu. Şu anda tedavisi yoğun bakımımızda devam ediyor. Sayın Baykal'ın bilinci açık. Beyin fonksiyonlarının hepsi yerinde, sadece sol kolunda ve bacağında hafif bir güçsüzlük var" diye konuştu.
Prof. Dr. Güzel, bu tür durumlarda hayati tehlikenin olabileceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i sabah saatlerinde telefonla arayarak, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ı hastanede ziyaret etmesi bekleniyor.
OHAL'in uzatılması görüşülecek
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının uzatılması konusu, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında gündeme gelecek.
MGK’da OHAL’in 5. kez uzatılması için tavsiye kararının çıkması, ardından toplanacak Bakanlar Kurulu’nda ise uzatma kararının alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında, TSK’nın İdlib operasyonu ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki referandum sonrası atılacak adımlar ile Kerkük’te yükselen gerilim de ele alınacak.