Türkiye'de bugün

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Özet

  1. Adalet Bakanı Gül: ABD ile vize konusunda tarih vermek mümkün değil

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Yazan Onur Erem

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Adalet Bakanı Gül: ABD ile vize konusunda tarih vermek mümkün değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD’li heyetle dün gerçekleşen görüşmeler hakkında Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Gül
Getty Images

Gül, “Bundan sonraki etapların da daha olumlu sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum” dedi ve ekledi:

Daha başka bir, farklı bir suiniyet yoksa, normal hukuk çerçevesinde, diplomasi çerçevesinde vizelerle ilgili daha olumlu anlamda bir gelişmenin olmasını bekliyorum. Elbette bunun bağlayıcı bir şey olacağı, şu tarihte olacak diye bir şey söylemek mümkün değil.

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