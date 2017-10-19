Türkiye'de bugün
Gün boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Özet
- Adalet Bakanı Gül: ABD ile vize konusunda tarih vermek mümkün değil
Gün boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
Adalet Bakanı Gül: ABD ile vize konusunda tarih vermek mümkün değil
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD’li heyetle dün gerçekleşen görüşmeler hakkında Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
Gül, “Bundan sonraki etapların da daha olumlu sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum” dedi ve ekledi:
Canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz
Gün boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.