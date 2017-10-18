Türkiye'de bugün
18 Ekim'de gün boyu Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Habertürk gazetesi, ABD'li diplomatların vize krizini sona erdirmek için dört şart ileri sürdüğünü aktardı.
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 15 dakika kuralının kalktığını, üniversiteye giriş sınavının 10:00'da başlayacağını duyurdu.
- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Baykal'ın durumunun kötüye gittiği haberlerinin asılsız olduğunu aktardı.
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Yazan Özge Özdemir
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Habertürk gazetesi: "ABD, vize krizi için dört şart ileri sürdü"
Habertürk gazetesine göre, vize krizini çözmek için Ankara'ya gelen ABD heyeti, şu dört şartı talep etti:
- Tutuklanan konsolosluk çalışanlarıyla ilgili kanıtlar verilmeli.
- Konsolosluk çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.
- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.
- Konsolosluk çalışanları ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.
Hürriyet gazetesi ise Türkiye'nin şartları kabul etmemesi üzerine görüşmelerin ön şartsız başladığını duyurdu.
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Gün boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Günün öne çıkan başlıkları şu şekilde:
- Habertürk gazetesi, ABD'li diplomatların vize krizini sona erdirmek için dört şart ileri sürdüğünü aktardı.
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, değişen üniversite giriş sistemi, süresi ve ücretleri hakkında Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özer, "15 dakika kuralı kalktı, Adaylar için artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak" dedi.
- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumunun kötüye gittiği haberlerinin asılsız olduğunu aktardı.