Türkiye'de bugün

Habertürk gazetesine göre, vize krizini çözmek için Ankara'ya gelen ABD heyeti, şu dört şartı talep etti:

- Tutuklanan konsolosluk çalışanlarıyla ilgili kanıtlar verilmeli.

- Konsolosluk çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

- Konsolosluk çalışanları ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

Hürriyet gazetesi ise Türkiye'nin şartları kabul etmemesi üzerine görüşmelerin ön şartsız başladığını duyurdu.