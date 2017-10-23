Türkiye'de Bugün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı.

Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 oldu. Böylece endeks üç ay üst üste gerilemiş oldu.