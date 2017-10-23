Türkiye'de Bugün
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Özet
- TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre % 2 oranında azaldı.
- Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenmesi üzerine Türk Lirası da değer kaybına uğradı.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir konferansa katılmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Türk bankacılık hisseleri 'yaptırım söylentilerinin' ardından geriledi
Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık hisselerine yönelik endeks, hafta sonu çıkan 'yaptırım söylentilerinin' ardından güne yüzde 1,57 değer kaybederek başladı.
Habertürk gazetesi, üst düzey bankacılık kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde 'ABD’nin İran’a uygulanan ticari ambargoyu ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 Türk bankasına yüksek tutarda ceza kesme hazırlığında olduğunu' öne sürdü.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) daha sonra yayından kaldırılan haberin 'gerçek dışı ve söylenti' olduğunu açıkladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0,30 düşüşle güne başladı.
Türk Lirası güne Dolar'a karşı güç kaybıyla başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın teklif ettiği vergi reformunun gerçekleşmesine yönelik beklentilerin artmasıyla Amerikan Doları, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güç kazandı.
Dolar, Türk Lirası'na karşı da güçlenerek sabah saatlerinde 3,72'nin üzerine çıktı. Şu an yüzde 0,88 değer kazanan dolar, Türk Lirası'na karşı 3,7033 seviyesinden işlem görüyor.
Londra merkezli Capital Economics'ten kıdemli piyasa analisti İpek Özkardeşkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye hafta sonu yönelttiği eleştirilerin bunda payı olduğunu aktardı.
Tüketici güven endeksi Ekim ayında düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı.
Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 oldu. Böylece endeks üç ay üst üste gerilemiş oldu.
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