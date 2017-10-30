Türkiye'de Bugün

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa edip AKP'den ayrıldı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Patenti belediyemize ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan İYİ Parti'ye karşı hukusal haklarımızı kullanacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışına katıldı
31 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 12, motorine 17 kuruş zam yapıldı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere "44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı
Canlı anlatım
Yazan Emre Temel
time_stated_uk
Son süreçte AKP'den istifa eden ilk belediye başkanı olan Ahmet Edip Uğur kimdir?
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP'den istifa eden Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950'de doğdu.
Aslen Balıkesirli olan olan Ahmet Edip Uğur orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Hemşehrisi Nurgül Uğur ile evli olan Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine de 2008 yılından bu yana devam ediyor. Ahmet Edip Uğur-Nurgül Uğur çiftinin üç çocukları var.
Ahmet Edip Uğur, önce 1987 yılında Anavatan Partisi'nden milletvekili seçildi, 4 yıl TBMM'de görev yaptı.
AKP'nin kuruluşunun ardından ise hem partinin il başkanlığını yaptı hem de 2002, 2007 ve 2011'de 3 dönem milletvekili seçildi.
İktidar partisinde ayrıca Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Son süreçte AKP'den de istifa eden ilk belediye başkanı oldu.
Uğur: AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır
Üzgünüm, kırgınım fakat huzurluyum"
Son dakikaBalıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa edip AKP'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi bırakmasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti.
Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler...Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır.
Siyaset yönetme sanatıdır. Siyasetin ancak demokrasiyle var olduğu unutulmamalıdır. Esas olan demokrasidir.
Göreve devam etme imkanı bizler için ortadan kaldırılmıştır.Yerel ile merkez arasındaki irtibat aracılar ile paylaşılamamaktadır.
Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.
ABD'de Rusya soruşturmasında ilk gözaltı
Türkiye'de halen sosyal medya en çok konuşulan kişilerden biri de geçmişte bir süre ABD BaşkanI Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort.
Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates, Rusya soruşturması kapsamında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Washington bürosuna giderek teslim oldu.
Manfort'la ilgili son gelişmeleri BBC Türkçe'nin internet sitesinde bulabilirsiniz.
'Erdoğan faşist diktatördür' diyen CHP sözcüsü Tezcan'a sosyal medyada tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için Tekirdağ'a gitti.
Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslenen Aydın milletvekili Tezcan, CHP'li belediyelerin "devletin şamar oğlanı olmadığını" söyledi.
Tezcan, "Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir, diktatörün şeddelisidir hem de" dedi.
İktidar çevreleri bu sözleri sonrası Tezcan'a büyük tepki gösterirken, #MilletDüşmanıBülentTezcan Türkiye'de Twitter'da en çok paylaşılan etiket oldu.
CHP'den akaryakıt zamlarına tepki
CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’de benzine yapılan zam nedeniyle vatandaşın sırtına fazladan yıllık 3 milyar 600 milyon TL daha vergi bindiğini söyledi.
Akaryakıttan yüzde 60’ın üzerinde vergi alındığını vurgulayan Erdoğdu, benzine 25 Ekim’de de 9 kuruş zam yapıldığını hatırlattı.
Erdoğdu, "AK Parti’nin uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını bahane ederek neredeyse her hafta zam yaptığını göz önüne alırsak, vatandaşın sırtına binecek vergi yükünün daha da ağırlaşacağını tahmin etmek zor değil” dedi.
Akaryakıt zamlarının döviz artışları ile açıklanabilmesinin mümkün olmadığını, benzin ve motorin fiyatlarının 2017 başından beri dolar bazında yüzde 10 pahalandığını kaydeden Erdoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı dönemde Eylül ayından itibaren doların fiyatının artmasına rağmen dolar halen sene başındaki TL değerinin altındadır. Europe Brent Spot fiyatında ise yüzde 5’in altında bir seviyededir. Diğer bir deyişle, küresel akaryakıt fiyatlarındaki değişimde AK Parti’nin akaryakıt zamlarının nedeni olamaz.”
Dünyada günün öne çıkan bazı gelişmeleriyle ilgili haber ve analizleri de BBC Türkçe'nin internet sitesinde bulabilirsiniz:
Bakanlar Kurulu toplandı, gündemin ilk sırasında TEOG sonrası yeni sistem var
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Toplantıda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) kaldırılmasının ardından yeni sistemin detayları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, "terörle mücadele" kapsamında sürdürülen operasyonlar ele alınacak.
Başbakan Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detaylarına ilişkin bilgilerin kısa süre içerisinde açıklanacağını söylemişti.
Bu kapsamda, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bu detayların da ele alınması bekleniyor.
Tottenham-Real Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Çarşamba günü Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Real Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.Cüneyt Çakır geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in iki deplasman maçını yönetti. Real Madrid bu maçlarda Napoli'yi 3-1 yenerken, ezeli rakibi Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.
Çakır Şampiyonlar Ligi'nde son olarak ise Atletico Madrid-Chelsea maçını yönetmişti.
Genelkurmay Çatı Davası'nda savunmalar sürüyor: 'Sadece verilen emirleri yerine getirdim'
15 Temmuz darbe
girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Genelkurmay
Çatı Davası, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 17. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülüyor.
Bu sabahtan itibaren 21. celsede kalan sanıkların savunmaları dinleniyor.
Duruşmayı izleyen BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, bazı sanıkların savunmalarından öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:
Sanık pilot Ali
Gültekin: Verilen
emirler doğrultusunda 15 Temmuz gecesi mesaiye kaldım. Sonrasında gelişen
olaylarla ilgili olarak amirim bana "Terör saldırısı tehlikesi var" dedi.
Sanık kursiyer
Teğmen Ali Feyyaz Beydağ: Albay Murat Tokmaz’ın talimatıyla güvenlik tatbikatı kapsamında Genelkurmay’a
gitme emri aldım. 15 Temmuz akşamı sadece verilen emirleri yerine
getirdim. Silah kullanmadım. Kimseyi
öldürmedim. Sivillere ateş etmedim. İşkenceler sonrası bitkin halimle alınan ilk ifademi kabul etmiyorum.
Sanık Anıl Koç: 15 Temmuz akşamı albay Mehmet Aytaç tarafından verilen emirleri
sorgulamadan yerine getirdim. Bana Genelkurmay’da koruma
tatbikatı yapılacağı söylendi. Albay Aytaç, telefonlarımı kapatması emri verdi. Darbe girişiminden 16 Temmuz sabahı haberim oldu ve sabaha kadar görev
yerinden ayrılmadan bekledim. Aytaç ile irtibatım kesildikten sonra
Genelkurmay’daki tank personeline, “Neler oluyor?” diye sordum. “Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bize de gidin
koruma pozisyonu alın” dediler.
İnsan onuruna
yakışmayacak işkencelere maruz kaldım. Nezarethanede ilk iki gün hiç yemek vermediler. Tuvaletlerde su akmıyordu ve
idrar birikintisi üzerinde çıplak ayaklarımızla tuvaletimizi yaptık ve 4 gün
beton üzerinde yattık.
Beşiktaş-Monaco maçının hakemi açıklandı
Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Çarşamba günü İstanbul'da Fransa’nın Monaco takımı ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Paolo Tagliavento’nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore’nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.
Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu barış, güvenlik ve istikrar getirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılış töreninde bir konuşma yaptı.
Erdoğan, "Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan proje, zahmet, özveri, alın teriyle hayata geçirildiği için çok kıymetli" dedi.
"Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Proje, siyasi olarak barış, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır."
Erdoğan ayrıca Çin'den gelen yükün yeni demiryolu hattıyla 15 gün içerisinde Avrupa'ya taşınacağını da hatırlattı.
Bilecik Belediye Başkanı: İYİ Parti'ye karşı hukuksal haklarımızı kullanacağız
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni kurulan İYİ Parti'nin ambleminin Kayı Boyu amblemine benzetilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen AKP'li Yağcı, Osmanlı İmparatorluğu'nın kurulduğu topraklardan miras kalan Kayı Boyu simgesinin telif haklarının Bilecik Belediyesi'nde olduğunu belirtti.
Yağcı, "Patenti Bilecik Belediyesi'ne ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan partiye karşı hukusal haklarımızı kullanacağız" dedi.
Bakü Tiflis Kars Demiryolu yılda 1 milyon yolcu hedefiyle açılıyor
Resmi bir ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi ile Büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattının açılışına katılmak üzere havalimanından hareket etti.
Yeni hatla Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu sağlanmış olacak.
Hattan ilk etapta yılda 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınacak.
İlerleyen dönemde ise yolcu kapasitesinin 3,5 milyona, yük kapasitesinin de 17 milyon tona çıkarılması planlanıyor.
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur basın toplantısı düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği AKP'li yerel yöneticilerden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sosyal medya hesabından bugün TSİ 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan ''Balıkesir Belediye Başkanı'nın, Pazartesi istifa etmesini bekliyoruz. Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum'' demişti.
30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim.
Türkiye dünyada benzinin en pahalı olduğu ülkelerden
Benzine yapılan son zamla birlikte Türkiye’de kullanılan benzinin litre fiyatı dolar cinsinden 1,45 dolara yükseldi.
Türkiye hâlâ dünya genelinde en pahalı benzini tüketen ülkeler listesinde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de son bir haftada yürütülen operasyonlarda "44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Açıklamada, bu kişilerden 19'unun ölü, 12'sinin sağ ele geçirildiği; 13'ünün ise teslim olduğu belirtildi.
Kavurmacı: Bilerek ve isteyerek FETÖ örgütüne yardım etmedim
Fethullah Gülen Cemaati'nin iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması başladı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı savunmasını yaptı.
Ömer Faruk Kavurmacı, "Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ örgütü üyesi değilim, bilerek ve isteyerek bu örgüte yardım etmedim. Propagandasını da yapmadım" dedi.
Kavurmacı ayrıca 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral'in açılış konuşmasını ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve alkışlamadığını söyledi.
Darbe girişimi sonrası da yurt dışına çıkmayı düşünmediğini vurgulayan Kavurmacı, tahliyesini ve şirketlerine yönelik kayyum kararlarının kaldırılmasını istedi.
Davada tutuklu yargılanan tutuklu sanıklardan ünlü baklavacı Faruk Güllü de adli tedbirle tahliyesini talep etti.
Güllü, "MASAK raporlarında gayriresmi para hareketlerinin olmadığını kanıtlanmıştır. Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya'ya para yardımı değil, günahımı vermem. Bylock ve başka kriptolu haberleşme programı kullanmadım" dedi.
Benzine 12, motorine 17 kuruş zam
Akaryakıt ürünleri benzin ve motorinin litresine gece yarısından itibaren, sırasıyla 12 ve 17 kuruş zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan (PÜİS) açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Zamların ardından üç büyük kentte eski ve yeni fiyatlar şöyle:
İstanbul
Benzin 5,38 TL - 5,50 TL
Motorin 4,76 TL - 4,93 TL
Ankara
Benzin 5,41 TL - 5,53 TL
Motorin 4,76 TL - 4,93 TL
İzmir
Benzin 5,37 TL - 5,49 TL
Motorin 4,79 TL - 4,96 TL
Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılışına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Azerbaycan'a gitti. .
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı, resmi temasları çerçevesinde, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına katılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve açılışa katılan diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar seyahat edecek olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti.
31 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 12, motorine 17 kuruş zam yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere "44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili olarak aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 21. celsesi Ankara'da başladı.
"Kalipso kralı" olarak bilinen ve dün akşam 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Metin Ersoy bugün kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Gün boyunca Türkiye'deki gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Emre Temel
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Son süreçte AKP'den istifa eden ilk belediye başkanı olan Ahmet Edip Uğur kimdir?
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP'den istifa eden Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950'de doğdu.
Aslen Balıkesirli olan olan Ahmet Edip Uğur orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Hemşehrisi Nurgül Uğur ile evli olan Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine de 2008 yılından bu yana devam ediyor. Ahmet Edip Uğur-Nurgül Uğur çiftinin üç çocukları var.
Ahmet Edip Uğur, önce 1987 yılında Anavatan Partisi'nden milletvekili seçildi, 4 yıl TBMM'de görev yaptı.
AKP'nin kuruluşunun ardından ise hem partinin il başkanlığını yaptı hem de 2002, 2007 ve 2011'de 3 dönem milletvekili seçildi.
İktidar partisinde ayrıca Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Son süreçte AKP'den de istifa eden ilk belediye başkanı oldu.
Uğur: AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır
Son dakikaBalıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa edip AKP'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi bırakmasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti.
Ahmet Edip Uğur ayrıca AKP'den de ayrıldı.
Gözyaşlarını tutamayan Uğur'un konuşmasından satır başları şöyle:
ABD'de Rusya soruşturmasında ilk gözaltı
Türkiye'de halen sosyal medya en çok konuşulan kişilerden biri de geçmişte bir süre ABD BaşkanI Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort.
Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates, Rusya soruşturması kapsamında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Washington bürosuna giderek teslim oldu.
Manfort'la ilgili son gelişmeleri BBC Türkçe'nin internet sitesinde bulabilirsiniz.
Trump'ın eski kampanya danışmanı Paul Manafort'a 'Rusya'yla işbirliği' suçlamaları
'Erdoğan faşist diktatördür' diyen CHP sözcüsü Tezcan'a sosyal medyada tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için Tekirdağ'a gitti.
Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslenen Aydın milletvekili Tezcan, CHP'li belediyelerin "devletin şamar oğlanı olmadığını" söyledi.
Tezcan, "Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir, diktatörün şeddelisidir hem de" dedi.
İktidar çevreleri bu sözleri sonrası Tezcan'a büyük tepki gösterirken, #MilletDüşmanıBülentTezcan Türkiye'de Twitter'da en çok paylaşılan etiket oldu.
CHP'den akaryakıt zamlarına tepki
CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’de benzine yapılan zam nedeniyle vatandaşın sırtına fazladan yıllık 3 milyar 600 milyon TL daha vergi bindiğini söyledi.
Akaryakıttan yüzde 60’ın üzerinde vergi alındığını vurgulayan Erdoğdu, benzine 25 Ekim’de de 9 kuruş zam yapıldığını hatırlattı.
Erdoğdu, "AK Parti’nin uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını bahane ederek neredeyse her hafta zam yaptığını göz önüne alırsak, vatandaşın sırtına binecek vergi yükünün daha da ağırlaşacağını tahmin etmek zor değil” dedi.
Akaryakıt zamlarının döviz artışları ile açıklanabilmesinin mümkün olmadığını, benzin ve motorin fiyatlarının 2017 başından beri dolar bazında yüzde 10 pahalandığını kaydeden Erdoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı dönemde Eylül ayından itibaren doların fiyatının artmasına rağmen dolar halen sene başındaki TL değerinin altındadır. Europe Brent Spot fiyatında ise yüzde 5’in altında bir seviyededir. Diğer bir deyişle, küresel akaryakıt fiyatlarındaki değişimde AK Parti’nin akaryakıt zamlarının nedeni olamaz.”
Dünyada günün öne çıkan bazı gelişmeleriyle ilgili haber ve analizleri de BBC Türkçe'nin internet sitesinde bulabilirsiniz:
Mesud Barzani'den sonra Irak Kürdistanı'nı ne bekliyor?
IKBY liderliğinden istifa eden Mesud Barzani kimdir?
İspanya, Katalonya kurumlarına kayyum atamaya hazırlanıyor
Belçika hükümetinde 'Katalan çatlağı'
Atmosferdeki karbondioksit 800.000 yıldır görülmemiş düzeyde
Kevin Spacey çocuk aktörle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı iddiaları için özür diledi
TEOG'un kaldırılmasının artıları ve eksileri neler?
Eğitimciler, milyonlarca öğrenciyi etkileyen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) kaldırılması kararının artılarını ve eksilerini BBC Türkçe'ye değerlendirmişti.
Eğitimciler TEOG'un kaldırılmasını nasıl değerlendiriyor?
Bakanlar Kurulu toplandı, gündemin ilk sırasında TEOG sonrası yeni sistem var
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Toplantıda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) kaldırılmasının ardından yeni sistemin detayları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, "terörle mücadele" kapsamında sürdürülen operasyonlar ele alınacak.
Başbakan Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detaylarına ilişkin bilgilerin kısa süre içerisinde açıklanacağını söylemişti.
Bu kapsamda, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bu detayların da ele alınması bekleniyor.
Tottenham-Real Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Çarşamba günü Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Real Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.Cüneyt Çakır geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in iki deplasman maçını yönetti. Real Madrid bu maçlarda Napoli'yi 3-1 yenerken, ezeli rakibi Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.
Çakır Şampiyonlar Ligi'nde son olarak ise Atletico Madrid-Chelsea maçını yönetmişti.
Genelkurmay Çatı Davası'nda savunmalar sürüyor: 'Sadece verilen emirleri yerine getirdim'
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Genelkurmay Çatı Davası, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
221 sanığın yargılandığı davada 56 sanık savunmasını tamamlamıştı.
Bu sabahtan itibaren 21. celsede kalan sanıkların savunmaları dinleniyor.
Duruşmayı izleyen BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, bazı sanıkların savunmalarından öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:
Sanık pilot Ali Gültekin: Verilen emirler doğrultusunda 15 Temmuz gecesi mesaiye kaldım. Sonrasında gelişen olaylarla ilgili olarak amirim bana "Terör saldırısı tehlikesi var" dedi.
Sanık kursiyer Teğmen Ali Feyyaz Beydağ: Albay Murat Tokmaz’ın talimatıyla güvenlik tatbikatı kapsamında Genelkurmay’a gitme emri aldım. 15 Temmuz akşamı sadece verilen emirleri yerine getirdim. Silah kullanmadım. Kimseyi öldürmedim. Sivillere ateş etmedim. İşkenceler sonrası bitkin halimle alınan ilk ifademi kabul etmiyorum.
Sanık Anıl Koç: 15 Temmuz akşamı albay Mehmet Aytaç tarafından verilen emirleri sorgulamadan yerine getirdim. Bana Genelkurmay’da koruma tatbikatı yapılacağı söylendi. Albay Aytaç, telefonlarımı kapatması emri verdi. Darbe girişiminden 16 Temmuz sabahı haberim oldu ve sabaha kadar görev yerinden ayrılmadan bekledim. Aytaç ile irtibatım kesildikten sonra Genelkurmay’daki tank personeline, “Neler oluyor?” diye sordum. “Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bize de gidin koruma pozisyonu alın” dediler.
İnsan onuruna yakışmayacak işkencelere maruz kaldım. Nezarethanede ilk iki gün hiç yemek vermediler. Tuvaletlerde su akmıyordu ve idrar birikintisi üzerinde çıplak ayaklarımızla tuvaletimizi yaptık ve 4 gün beton üzerinde yattık.
Beşiktaş-Monaco maçının hakemi açıklandı
Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Çarşamba günü İstanbul'da Fransa’nın Monaco takımı ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Paolo Tagliavento’nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore’nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.
Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu barış, güvenlik ve istikrar getirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılış töreninde bir konuşma yaptı.
Erdoğan, "Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan proje, zahmet, özveri, alın teriyle hayata geçirildiği için çok kıymetli" dedi.
"Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Proje, siyasi olarak barış, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır."
Erdoğan ayrıca Çin'den gelen yükün yeni demiryolu hattıyla 15 gün içerisinde Avrupa'ya taşınacağını da hatırlattı.
838 kilometrelik demiryolunun 76 kilometresi Türkiye'den geçiyor.
İYİ Parti hızla örgütlenip kongresini toplayacak
Geçen hafta İYİ Parti'yi resmen kuran ve genel başkanlığını üstlenen Meral Akşener, partisinin yönetim organlarını da hızla belirledi.
60 kişilik Genel İdare Kurulu için seçim yapan Akşener, son olarak kendisiyle birlikte 12 kişilik Başkanlık Divanı'nı belirleyip görev dağılımını yaptı.
Türkiye'nin 87. Partisi olarak siyasi yaşama adımını atan İYİ Parti'nin kurucusu Akşener'in bundan sonra atacağı adımlar da netleşmeye başladı.
Akşener ve İYİ Parti yönetiminin öncelikleriyle ilgili olarak parti kaynaklarından yansıyan bilgileri derledik.
Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin 'öncelikleri' netleşiyor
Bilecik Belediye Başkanı: İYİ Parti'ye karşı hukuksal haklarımızı kullanacağız
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni kurulan İYİ Parti'nin ambleminin Kayı Boyu amblemine benzetilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen AKP'li Yağcı, Osmanlı İmparatorluğu'nın kurulduğu topraklardan miras kalan Kayı Boyu simgesinin telif haklarının Bilecik Belediyesi'nde olduğunu belirtti.
Yağcı, "Patenti Bilecik Belediyesi'ne ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan partiye karşı hukusal haklarımızı kullanacağız" dedi.
Bakü Tiflis Kars Demiryolu yılda 1 milyon yolcu hedefiyle açılıyor
Resmi bir ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi ile Büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattının açılışına katılmak üzere havalimanından hareket etti.
Yeni hatla Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu sağlanmış olacak.
Hattan ilk etapta yılda 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınacak.
İlerleyen dönemde ise yolcu kapasitesinin 3,5 milyona, yük kapasitesinin de 17 milyon tona çıkarılması planlanıyor.
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur basın toplantısı düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği AKP'li yerel yöneticilerden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sosyal medya hesabından bugün TSİ 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan ''Balıkesir Belediye Başkanı'nın, Pazartesi istifa etmesini bekliyoruz. Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum'' demişti.
Türkiye dünyada benzinin en pahalı olduğu ülkelerden
Benzine yapılan son zamla birlikte Türkiye’de kullanılan benzinin litre fiyatı dolar cinsinden 1,45 dolara yükseldi.
Türkiye hâlâ dünya genelinde en pahalı benzini tüketen ülkeler listesinde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de son bir haftada yürütülen operasyonlarda "44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Açıklamada, bu kişilerden 19'unun ölü, 12'sinin sağ ele geçirildiği; 13'ünün ise teslim olduğu belirtildi.
Kavurmacı: Bilerek ve isteyerek FETÖ örgütüne yardım etmedim
Fethullah Gülen Cemaati'nin iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması başladı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı savunmasını yaptı.
Ömer Faruk Kavurmacı, "Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ örgütü üyesi değilim, bilerek ve isteyerek bu örgüte yardım etmedim. Propagandasını da yapmadım" dedi.
Kavurmacı ayrıca 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral'in açılış konuşmasını ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve alkışlamadığını söyledi.
Darbe girişimi sonrası da yurt dışına çıkmayı düşünmediğini vurgulayan Kavurmacı, tahliyesini ve şirketlerine yönelik kayyum kararlarının kaldırılmasını istedi.
Davada tutuklu yargılanan tutuklu sanıklardan ünlü baklavacı Faruk Güllü de adli tedbirle tahliyesini talep etti.
Güllü, "MASAK raporlarında gayriresmi para hareketlerinin olmadığını kanıtlanmıştır. Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya'ya para yardımı değil, günahımı vermem. Bylock ve başka kriptolu haberleşme programı kullanmadım" dedi.
Benzine 12, motorine 17 kuruş zam
Akaryakıt ürünleri benzin ve motorinin litresine gece yarısından itibaren, sırasıyla 12 ve 17 kuruş zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan (PÜİS) açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Zamların ardından üç büyük kentte eski ve yeni fiyatlar şöyle:
İstanbul
Benzin 5,38 TL - 5,50 TL
Motorin 4,76 TL - 4,93 TL
Ankara
Benzin 5,41 TL - 5,53 TL
Motorin 4,76 TL - 4,93 TL
İzmir
Benzin 5,37 TL - 5,49 TL
Motorin 4,79 TL - 4,96 TL
Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılışına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Azerbaycan'a gitti. .
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı, resmi temasları çerçevesinde, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına katılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve açılışa katılan diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar seyahat edecek olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti.
31 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 12, motorine 17 kuruş zam yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere "44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili olarak aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 21. celsesi Ankara'da başladı.
"Kalipso kralı" olarak bilinen ve dün akşam 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Metin Ersoy bugün kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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