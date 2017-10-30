Türkiye'de Bugün

DHA Ahmet Edip Uğur

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP'den istifa eden Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950'de doğdu.

Aslen Balıkesirli olan olan Ahmet Edip Uğur orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Hemşehrisi Nurgül Uğur ile evli olan Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine de 2008 yılından bu yana devam ediyor. Ahmet Edip Uğur-Nurgül Uğur çiftinin üç çocukları var.

Ahmet Edip Uğur, önce 1987 yılında Anavatan Partisi'nden milletvekili seçildi, 4 yıl TBMM'de görev yaptı.

AKP'nin kuruluşunun ardından ise hem partinin il başkanlığını yaptı hem de 2002, 2007 ve 2011'de 3 dönem milletvekili seçildi.

İktidar partisinde ayrıca Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Son süreçte AKP'den de istifa eden ilk belediye başkanı oldu.