Türkiye'de Bugün

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18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan sivil toplum çalışmaları gönüllüsü ve iş insanı Osman Kavala tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'na göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 17-25 Aralık soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, dün akşam adliyeye sevkedildi. Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.