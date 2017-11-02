Türkiye'de Bugün

Özet
- Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 6 asker ve 2 korucu hayatını kaybetti. 5 PKK'lı öldürüldü
- Ankara Valiliği başkentte 3 ay süreyle tüm gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı
- IŞİD'e yönelik operasyonlarda 96'sı Türk, 187'si yabancı uyruklu 283 şüpheli gözaltına alındı
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. Kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'nin ilk 10 aylık döneminde ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,36 arttığını söyledi