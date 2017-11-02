Türkiye'de Bugün

Türk askeri

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Özet

  1. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 6 asker ve 2 korucu hayatını kaybetti. 5 PKK'lı öldürüldü
  2. Ankara Valiliği başkentte 3 ay süreyle tüm gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı
  3. IŞİD'e yönelik operasyonlarda 96'sı Türk, 187'si yabancı uyruklu 283 şüpheli gözaltına alındı
  4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. Kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak
  5. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'nin ilk 10 aylık döneminde ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,36 arttığını söyledi