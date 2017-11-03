Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Enflasyon 9 yılın en yükseğine çıktı: %11,90
  2. Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyon düzenleniyor. Çıkan çatışmalarda bir polis hayatını kaybetti.
  3. HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Canlı anlatım

Yazan Enis Şenerdem

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Enflasyon grafiği
BBC

Yıllık enflasyon Ekim'de %11,90'a çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Merkezli araştırma kuruluşu Capital Economics, "Endişe edici biçimde tüm kalemlere yayılan genel bir yükseliş var" diyor.

Merkez Bankası 1 Kasım'da açıkladığı enflasyon raporunda, yılsonu beklentisini %8,9'dan %9,8'e yükseltmişti.

Enflasyon haberinin detayları için tıklayın.

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Diyarbakır'da 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı

Diyarbakır
DHA

Diyarbakır’da emniyet güçleri PKK’nın şehir yapılanması olan YPS’ye yönelik operasyonlar düzenliyor.

Valilikten yapılan açıklamada çıkan çatışmalarda 1 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

‘Hücre evi’ olarak kullanılan bir binadan polise el bombası atıldığı ifade ediliyor.

Çatışmada bir PKK’lının da öldürüldüğü açıklandı.

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Merhaba. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri ve sosyal medya tepkilerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Sabah saatlerinde öne çıkan iki başlık var. İlki Diyarbakır'da devam eden PKK'ya yönelik operasyon.

Diğer gündem başlığı ise 9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisi.

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