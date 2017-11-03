Türkiye'de Bugün

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Sabah saatlerinde öne çıkan iki başlık var. İlki Diyarbakır'da devam eden PKK'ya yönelik operasyon.

Diğer gündem başlığı ise 9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisi.