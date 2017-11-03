Türkiye'de Bugün
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Özet
- Enflasyon 9 yılın en yükseğine çıktı: %11,90
- Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyon düzenleniyor. Çıkan çatışmalarda bir polis hayatını kaybetti.
- HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Canlı anlatım
Yazan Enis Şenerdem
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Yıllık enflasyon Ekim'de %11,90'a çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Londra Merkezli araştırma kuruluşu Capital Economics, "Endişe edici biçimde tüm kalemlere yayılan genel bir yükseliş var" diyor.
Merkez Bankası 1 Kasım'da açıkladığı enflasyon raporunda, yılsonu beklentisini %8,9'dan %9,8'e yükseltmişti.
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Diyarbakır'da 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı
Diyarbakır’da emniyet güçleri PKK’nın şehir yapılanması olan YPS’ye yönelik operasyonlar düzenliyor.
Valilikten yapılan açıklamada çıkan çatışmalarda 1 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.
‘Hücre evi’ olarak kullanılan bir binadan polise el bombası atıldığı ifade ediliyor.
Çatışmada bir PKK’lının da öldürüldüğü açıklandı.
Merhaba. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri ve sosyal medya tepkilerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Sabah saatlerinde öne çıkan iki başlık var. İlki Diyarbakır'da devam eden PKK'ya yönelik operasyon.
Diğer gündem başlığı ise 9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisi.