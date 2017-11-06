Türkiye'de bugün

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Özet
- TCMB, 'sağlıksız fiyat oluşumlarını' gerekçe göstererek rezerv opsiyonu mekanizması ve reeskont kredilerinde yeni düzenlemelere gitti.
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
- Yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin tanıtımı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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TCMB'nin açıklamalarından sonra dolar/TL kuru düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'sağlıksız fiyat oluşumlarını' gerekçe göstererek rezerv opsiyonu mekanizması ve reeskont kredilerinde yeni düzenlemelere gitti.
Rezerv opsiyonu mekanizmasına ilişkin duyuruda, "Fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır" denildi.
Açıklamalar öncesinde 3.8815 seviyesinde olan dolar/TL, adımların ardından 3.8585'e kadar geriledi.
11:48 satlerinde dolar/TL kuru yüzde 0,72 düşüşle 3,8594 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü kur kapanışı 3,8875'ten yapmıştı.