Türkiye'de Bugün
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada, Gülen cemaatine yönelik hukuki sürece değindi ve "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar burada tuzağa düştü" dedi.
- Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin “çalışanlarımız için güvence aldık” açıklamasına ilişkin “hukuk devleti ilkelerine uymaz” dedi.
- İstanbul'da sabaha doğru etkisini artıran sis, boğaz hattını beyaz bir örtü ile kaplayarak ortaya seyirlik anlar çıkardı. Kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını da etkiledi.
Canlı anlatım
Yazan Ceyhun Efe Öç
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Mimarlar Odası: Yeni projenin, AKM ile uzaktan yakından alakası yok
Mimarlar Odası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili kamuoyuna duyurulan projeye tepki göstererek yapının, mahkeme kararı gereği aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini açıkladı.
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, yeni projeye şu eleştirileri getirdi:
AKM'nin Cumhuriyetin öz kaynaklarıyla yaptığı ilk ve tek yapı olduğunu belirten Eyüp Muhcu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
Erdoğan: Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülen cemaatine yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin gelen şikayetlere değindi.
Erdoğan şunları açıkladı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarının istifalarına ilişkin de, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
#EkimDevrimi100Yaşında Türkiye'de trend topic'ler arasında
Rusya'da 7 Kasım günü Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi ile sonuçlanan Ekim Devrimi'nin 100'ncü yıldönümü, Türkiye'deki Twitter kullanıcıları tarafından da yakından izleniyor.
#EkimDevrimi100Yaşında etiketi, Türkiye'deki hakkında en çok konuşulan başlıklar arasına girmiş durumda.
BBC Türkçe 7 Kasım 1917 günü yaşananları #100YılÖnceBugün isimli canlı sayfada aktarıyor.
Bahçeli: (PKK'daki) Silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecekler?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, konuşmasında PKK üyelerinin elindeki silahlara ilişkin ABD’yi suçladı:
İstanbul Boğazı beyaz örtü ile kaplandı
İstanbul'da sabaha doğru etkisini artıran sis, boğaz hattını beyaz bir örtü ile kaplayarak ortaya seyirlik anlar çıkardı.
Kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını da etkiledi.
İstanbul Liman Başkanlığı, sis nedeniyle saat 04.37'den itibaren gemlerin Boğaz geçişlerini çift olarak askıya aldı.
İstanbul Boğazı, saat 11.30 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Binali Yıldırım: ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz
Başbakan Binali Yıldırım, Washington ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafından yapılan vize açıklamasında yer alan “güvence verildi” ibaresi ile ilgili soruları yanıtladı.
Yıldırım, “Türkiye’nin ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz” diyerek şunları kaydetti:
Başbakan Yıldırım, Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi talebiyle ilgili de şunları söyledi: