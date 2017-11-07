Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada, Gülen cemaatine yönelik hukuki sürece değindi ve "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar burada tuzağa düştü" dedi.
  2. Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin “çalışanlarımız için güvence aldık” açıklamasına ilişkin “hukuk devleti ilkelerine uymaz” dedi.
  3. İstanbul'da sabaha doğru etkisini artıran sis, boğaz hattını beyaz bir örtü ile kaplayarak ortaya seyirlik anlar çıkardı. Kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını da etkiledi.

Canlı anlatım

Yazan Ceyhun Efe Öç

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Mimarlar Odası: Yeni projenin, AKM ile uzaktan yakından alakası yok

Mimarlar Odası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili kamuoyuna duyurulan projeye tepki göstererek yapının, mahkeme kararı gereği aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini açıkladı.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, yeni projeye şu eleştirileri getirdi:

  • Koruma ve imar mevzuatına aykırı
  • Hukuki dayanağı yok
  • Hazırlık sürecinde toplumdan gizlendi
  • Mimari tasarım kültüründen yoksun
  • Dogmatik bir gösteri

AKM'nin Cumhuriyetin öz kaynaklarıyla yaptığı ilk ve tek yapı olduğunu belirten Eyüp Muhcu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Taksim Meydanı'nı bütünleştirici bir ögedir. Mimari değerleriyle koruma hukuku, Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmelerle bu anıtsal yapının varlığı güvence altındadır. AKM'nin yıkılması karşısında, yargının aldığı, 'aslına uygun restore edilmesi kararı' önemli bir güvence oluşturmaktadır. AKM'yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur"

AKM projesi
AFP

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Erdoğan: Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülen cemaatine yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin gelen şikayetlere değindi.

Erdoğan şunları açıkladı:

Erdoğan ellerini kaldırıyor
Getty Images

FETÖ denen ihanet çetesinin gerçek yüzünü 17-25 Aralık'ta teşhis etmiştir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ihanet çetesini görmüştür. Bizler çocuklarınızı bunların okullarından alın dediğimizde boşuna haykırmadık, paranızı bankalarına yatırmayın dediğimizde boşuna demedik. Onların bankasından parasını çekmeyenler şimdi yanımıza gelip bilerek yapmadık diyorlar. Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, evinizi sattınız onların bankalarına yatırdınız. Şimdi bizim taksiratımız yoktu diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarının istifalarına ilişkin de, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kimse gücenmeyecek. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki herkese her an her yerde ihtiyaç duyulabilir. Görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, proje üretmeye devam edecekler."

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#EkimDevrimi100Yaşında Türkiye'de trend topic'ler arasında

Rusya'da 7 Kasım günü Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi ile sonuçlanan Ekim Devrimi'nin 100'ncü yıldönümü, Türkiye'deki Twitter kullanıcıları tarafından da yakından izleniyor.

#EkimDevrimi100Yaşında etiketi, Türkiye'deki hakkında en çok konuşulan başlıklar arasına girmiş durumda.

BBC Türkçe 7 Kasım 1917 günü yaşananları #100YılÖnceBugün isimli canlı sayfada aktarıyor.

Ekim Devrimi liderler
Getty Images

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Bahçeli: (PKK'daki) Silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecekler?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, konuşmasında PKK üyelerinin elindeki silahlara ilişkin ABD’yi suçladı:

ABD, madem terörizmi tehdit görmektedir, 11 Eylül'den bugüne madem terör örgütleriyle savaş halindedir, o halde 2 Kasım günü Hakkari Şemdinli'de, sınırın sıfır noktasında vatan evlatlarımızı şehit eden canilerin kullandığı silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecektir? PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır? Mehmetler şehit düşerken bir şey olmuyor da Hans, John, Sam ölürken mi kıyamet kopuyor, o zaman mı insanlık ve insani değerler hatırlanıyor?"

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İstanbul Boğazı beyaz örtü ile kaplandı

İstanbul'da sabaha doğru etkisini artıran sis, boğaz hattını beyaz bir örtü ile kaplayarak ortaya seyirlik anlar çıkardı.

Kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını da etkiledi.

İstanbul Liman Başkanlığı, sis nedeniyle saat 04.37'den itibaren gemlerin Boğaz geçişlerini çift olarak askıya aldı.

İstanbul Boğazı, saat 11.30 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.

İstanbul sis
DHA

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Binali Yıldırım: ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz

Başbakan Binali Yıldırım, Washington ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafından yapılan vize açıklamasında yer alan “güvence verildi” ibaresi ile ilgili soruları yanıtladı.

Yıldırım, “Türkiye’nin ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz” diyerek şunları kaydetti:

"Karşılıklı açıklamalar yapılmıştır. İki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar, tutuklamalar var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kuralına göre işlem yapılıyor. ABD'ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Burada bizim hassasiyetimiz şudur; bizim 15 Temmuz darbesi ile ilgili bu darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli bulgularımız, delillerimiz var. İade edilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı nedenler ile tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de var olan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz. Onlar da benzer taleplerde bulunuyorlar. Bunlar diplomatik kanallarda görüşülüyor. Bir çıkış yolu bulunmaya çalışılıyor."

Binali Yıldırım basın toplantısı
Getty Images

Başbakan Yıldırım, Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi talebiyle ilgili de şunları söyledi:

İade konusunda yapılacak her şey yapılmıştır. Artık dosya odalara sığmayacak hale gelmiştir. Eğer bu kadar dosya, belge iş görmüyorsa o zaman işin içinde başka bir mesele var diye düşünmek insanın aklına geliyor. Biz belki haddinden fazla da dosya verdiğimizi düşünüyoruz. ABD yargısının bir an önce bunun gereğini yapmasını bekliyoruz.”

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