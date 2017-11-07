Türkiye'de Bugün

"Karşılıklı açıklamalar yapılmıştır. İki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar, tutuklamalar var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kuralına göre işlem yapılıyor. ABD'ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Burada bizim hassasiyetimiz şudur; bizim 15 Temmuz darbesi ile ilgili bu darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli bulgularımız, delillerimiz var. İade edilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı nedenler ile tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de var olan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz. Onlar da benzer taleplerde bulunuyorlar. Bunlar diplomatik kanallarda görüşülüyor. Bir çıkış yolu bulunmaya çalışılıyor."