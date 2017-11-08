Türkiye'de Bugün - Bursa'da boya fabrikasında kazan patladı: 4 ölü, 5 yaralı

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), web sitesinden yaptığı açıklamayla yarından itibaren benzin fiyatlarında 13 kuruş artış beklendiğini söyledi.

PÜİS, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" dedi.

Benzinin litre fiyatına en son 31 Ekim'de 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam gelmişti.

Böylece benzine 6 Eylül'den bu yana toplam 43 kuruş zam yapılmış olacak. Bu zamların 34 kuruşu son iki hafta içinde yapıldı.

Böylece ortalama benzin fiyatının üç büyük ilde şöyle olması bekleniyor:

İstanbul: 5,61 TL

Ankara: 5,66 TL

İzmir: 5,63 TL

Ayrıca, motorine de Cuma ya da Cumartesi günü itibariyle zam yapılacağı tahmin ediliyor.