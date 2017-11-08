Türkiye'de Bugün - Bursa'da boya fabrikasında kazan patladı: 4 ölü, 5 yaralı
Türkiye'de 8 Kasım 2017 gününün sıcak gelişmelerini aktaracağımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.
Özet
- Bursa'da bir boya fabrikasındaki buhar kazanı patladı. Patlama sonucu en az dört kişi yaşamını yitirdi.
- Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti başladı. Yıldırım, bugün Washington'da basın mensuplarıyla bir araya geliyor
- Motorin ve benzine bir zam daha yapılması bekleniyor
- TSK, Anıtkabir tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı ve yayın izni verildiğini duyurdu
- Sosyal medyanın gündeminde ise Twitter'ın mesajlardaki karakter sınırlamasını 280'e çıkarması var
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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Bursa'da boya fabrikasında kazan patladı: 4 kişi öldü
Bursa'daki bir boya fabrikasının içinde bulunan buhar kazanının patlaması sonucunda dört kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.
Patlamanın ardından fabrika binasında ağır hasar meydana gelirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
CNNTürk'ün canlı yayınına katılan fabrikanın bulunduğu Gürsu ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yan fabrikalardan bir tanesinde yaralı bir kardeşimiz var. Arama-kurtarma ve inceleme devam ediyor. İnşallah başka yaralı bir kardeşimiz çıkmaz" dedi.
Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), web sitesinden yaptığı açıklamayla yarından itibaren benzin fiyatlarında 13 kuruş artış beklendiğini söyledi.
PÜİS, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" dedi.
Benzinin litre fiyatına en son 31 Ekim'de 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam gelmişti.
Böylece benzine 6 Eylül'den bu yana toplam 43 kuruş zam yapılmış olacak. Bu zamların 34 kuruşu son iki hafta içinde yapıldı.
Böylece ortalama benzin fiyatının üç büyük ilde şöyle olması bekleniyor:
Ayrıca, motorine de Cuma ya da Cumartesi günü itibariyle zam yapılacağı tahmin ediliyor.
TSK: Anıtkabir'den canlı yayına izin verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri sırasında televizyon kanallarına Anıtkabir'den canlı yayın ve halka röportaj yapılmasına izin verilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
TSK açıklamasında, "Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen Ulu Önderimiz Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'de çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir" dedi.
Açıklamada, akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekimlerle ilgili değerlendirmenin sürdüğü de vurgulandı.
Sözcü gazetesi, Genelkurmay İletişim Başkanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına ve halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirmişti.
8 Kasım 2017 günü Türkiye'nin gündeminde neler var?
İyi günler,
Türkiye'nin gündeminde bugün Anıtkabir'den 10 Kasım'da canlı yayın yapılmasıyla ilgili tartışmalar ve ABD ile yaşanan vize krizinde gelinen son durum yer alıyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Şehircilik Şurası'nda bir konuşma yapacak. Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Strasbourg'da.
Benzin fiyatlarına 10 günde ikinci kez zam yapıldı. Vergisini düzenli ödeyenlere 1 Ocak'tan itibaren vergi indirimi gündemde.
Sosyal medyanın gündeminin birinci sırasında ise Twitter'ın mesaj sınırlamasını 280 karaktere çıkarması bulunuyor.
Türkiye genelinde sıcaklık gündüz en düşük 10, gece ise en düşük -2 derece olacak. Batı ve iç bölgelerin parçalı bulutlu olması bekleniyor. İstanbul güne yine sisle başladı ve Doğu'da ise yağış var.
Türkiye'de 8 Kasım 2017'de yaşananları aktaracağımız canlı sayfamıza başlıyoruz.