Türkiye'de Bugün - 9 Kasım 2017

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Ankara'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nin yürüttüğü operasyona 1500 polis katıldı. Operasyon kapsamında Ankara'da merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre aralarında IŞİD'i destekleyen ve 'Tatlıbal grubu' olarak bilinen örgütün üyelerinin de olduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.