Türkiye'de Bugün - 9 Kasım 2017

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Özet

  1. TBMM, Paradise Papers belgelerinin incelenmesi önergesini reddetti
  2. Ankara'da IŞİD'e düzenlenen operasyon operasyonda 101 kişi gözlatına alındı

Canlı anlatım

Yazan Çağıl Kasapoğlu

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Ankara'da IŞİD operasyonu

ankara polis
Getty Images

Ankara'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nin yürüttüğü operasyona 1500 polis katıldı. Operasyon kapsamında Ankara'da merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre aralarında IŞİD'i destekleyen ve 'Tatlıbal grubu' olarak bilinen örgütün üyelerinin de olduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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Paradise Papers önergesi TBMM'de reddedildi

TBMM
Getty Images

Dünya’nın en güçlü ve zengin isimlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkaran Paradise Papers (Cennet Belgeleri) dosyalarında yer alan ‘off shore’ şirketlerin araştırılması önergesi Meclis’te reddedildi.

Belgelerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarının da adı geçiyor. TBMM Genel Kurulu’nda Paradise Papers belgelerinin soruşturulması talebi, HDP tarafından yapılmış, HDP’nin ardından CHP de araştırılması için önerge sunmuştu.

Önerge dün, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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