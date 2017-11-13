İsmail Kahraman yeniden AKP'nin Meclis Başkanı adayı - Türkiye'de Bugün

TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Başkanı adayı oldu. Irak-İran sınırında meydana gelen deprem sonrasıysa, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderildi.

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Özet

  1. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden AKP'nin Meclis Başkanı adayı oldu
  2. ÖSYM, son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detaylı incelemeler yapmak üzere Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurdu
  3. Başbakanlık Irak-İran sınırında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.3 büyüklüğünde deprem sonrası bölgeye yardım gönderdi
  4. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor
  5. Habertürk gazetesine konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'de eğitim sistemini eleştirdi, "Öğrettikleriniz artık gereksiz" dedi.

Canlı anlatım

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman AKP'nin Meclis Başkanı adayı

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Başkanı adayı oldu.

Irak-İran sınırındaki 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderildiğini açıkladı.

ÖSYM'nin sınav takvimiyle ilgili yeni açıklamaları ve açtığı soruşturma, gündemdeki öne çıkan başlıklardan.

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