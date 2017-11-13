İsmail Kahraman yeniden AKP'nin Meclis Başkanı adayı - Türkiye'de Bugün
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Başkanı adayı oldu. Irak-İran sınırında meydana gelen deprem sonrasıysa, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderildi.
Özet
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden AKP'nin Meclis Başkanı adayı oldu
- ÖSYM, son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detaylı incelemeler yapmak üzere Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurdu
- Başbakanlık Irak-İran sınırında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.3 büyüklüğünde deprem sonrası bölgeye yardım gönderdi
- 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor
- Habertürk gazetesine konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'de eğitim sistemini eleştirdi, "Öğrettikleriniz artık gereksiz" dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman AKP'nin Meclis Başkanı adayı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Başkanı adayı oldu.
Irak-İran sınırındaki 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderildiğini açıkladı.
ÖSYM'nin sınav takvimiyle ilgili yeni açıklamaları ve açtığı soruşturma, gündemdeki öne çıkan başlıklardan.