İsmail Kahraman yeniden AKP'nin Meclis Başkanı adayı - Türkiye'de Bugün

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Başkanı adayı oldu. Irak-İran sınırında meydana gelen deprem sonrasıysa, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderildi.