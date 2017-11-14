Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tesisi için AK Parti ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz - Türkiye'de Bugün

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada “Önümüzdeki günlerde siyasette bloklaşmanın sertleşmesi ve cepheleşmenin keskinleşmesi durumunda CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır” dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Partimiz, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini 2019’da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadeleyi sürdürecektir.

“Aziz Atatürk’ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. PKK, HDP ve FETÖ’nün yörüngesine giren CHP’nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır? Komünist, köksüz, feslisi fessizi kim varsa kıvranmaktadır.”

'Robota vatandaşlık vererek ne yapmak istiyorlar?'

Geçen hafta yüzde 10’luk seçim barajını gündeme taşıyan ve “Seçim barajı Türkiye için çok ağır” diyen Bahçeli, bu haftaki konuşmasındaysa “MHP’nin baraj sorunu yok” dedi.

Toplantıda Suudi Arabistan’daki gelişmelere de değinen Bahçeli “Ilımlı İslam denilen dayatma nasıl dillendirilmektedir. Neyin ılığı?” dedi ve ekledi:

“FETÖ’ye sipariş edilen dinler arası diyalog ve ılımlı İslam projesine şimdi yeni yetme prensler mi taliptir? Bu yolun sonunda hayır, huzur yoktur. Suudi Arabistan, tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak istemektedir?”