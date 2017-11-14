Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tesisi için AK Parti ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz - Türkiye'de Bugün
Özet
- Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 2019 yılındaki genel seçime kadar Cumhurbaşkanlığı sisteminin tesisi için AKP ile birlikte mücadele edeceklerini açıkladı.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Binali Yıldırım BBC'nin Rakka haberine yorum: Türkiye bir kez daha haklı çıktı
AKP'nin Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, BBC'nin Rakka'daki pazarlıkları ortaya çıkardığı Rakka'nın kirli sırları haberi hakkında açıklama yaptı:
“Silahlarıyla serbest bırakılan Deaş mensupları başta Türkiye olmak üzere dünyanın her tarafından yeni masumların katledilmesine neden olacaktır.
"Bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü oraya yerleşti. Türkiye bir kez daha haklı çıktı.”
Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı sisteminin tesisi için 2019’da AK Parti’yle sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadele edeceğiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada “Önümüzdeki günlerde siyasette bloklaşmanın sertleşmesi ve cepheleşmenin keskinleşmesi durumunda CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır” dedi.
Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
“Partimiz, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini 2019’da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadeleyi sürdürecektir.
“Aziz Atatürk’ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. PKK, HDP ve FETÖ’nün yörüngesine giren CHP’nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır? Komünist, köksüz, feslisi fessizi kim varsa kıvranmaktadır.”
'Robota vatandaşlık vererek ne yapmak istiyorlar?'
Geçen hafta yüzde 10’luk seçim barajını gündeme taşıyan ve “Seçim barajı Türkiye için çok ağır” diyen Bahçeli, bu haftaki konuşmasındaysa “MHP’nin baraj sorunu yok” dedi.
Toplantıda Suudi Arabistan’daki gelişmelere de değinen Bahçeli “Ilımlı İslam denilen dayatma nasıl dillendirilmektedir. Neyin ılığı?” dedi ve ekledi:
“FETÖ’ye sipariş edilen dinler arası diyalog ve ılımlı İslam projesine şimdi yeni yetme prensler mi taliptir? Bu yolun sonunda hayır, huzur yoktur. Suudi Arabistan, tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak istemektedir?”
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Bugün Meclis'te siyasi grubu olan partiler grup toplantılarını düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kuveyt'e giderek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşecek.