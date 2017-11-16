Çavuşoğlu: Diplomatların dörtte biri FETÖ operasyonunda ihraç edildi - Türkiye'de Bugün

DHA

İstanbul'da Şubat ayında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Merhmet Ali Aligül, 'yakarak mala zarar verme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme "Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlikeyi" gerekçe göstererek maddede öngörülen en üst sınırdan hüküm kurdu.

'Bir anlık öfkeyle yaptım'

Mahkemede son sözü sorulan sanık, olayı bir anlık öfke ile yaptığını belirterek, "Bir anlık öfke ile öyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatam vardır. Hatamı kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

Kadıköy Ziverbey'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MGSM) 20 Şubat 2017 tarihinde giriş kapısında çıkan yangın sonucu izlenen güvenlik kameraları görüntülerinde kimliği tespit edilen Mehmet Ali Aligül, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.