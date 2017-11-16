Çavuşoğlu: Diplomatların dörtte biri FETÖ operasyonunda ihraç edildi - Türkiye'de Bugün
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Özet
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bütçe görüşmelerinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
- İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül’e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
- Ankara merkezli 30 ilde, Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda eski emniyet mensubu 60 şüpheli gözaltına alındı.
Canlı anlatım
Yazan Çağıl Kasapoğlu
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırıya 4 yıl 2 yıl hapis cezası
İstanbul'da Şubat ayında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Merhmet Ali Aligül, 'yakarak mala zarar verme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme "Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlikeyi" gerekçe göstererek maddede öngörülen en üst sınırdan hüküm kurdu.
'Bir anlık öfkeyle yaptım'
Mahkemede son sözü sorulan sanık, olayı bir anlık öfke ile yaptığını belirterek, "Bir anlık öfke ile öyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatam vardır. Hatamı kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.
Kadıköy Ziverbey'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MGSM) 20 Şubat 2017 tarihinde giriş kapısında çıkan yangın sonucu izlenen güvenlik kameraları görüntülerinde kimliği tespit edilen Mehmet Ali Aligül, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Çavuşoğlu: YPG bölgeyi ele geçirme hedefinde
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de konuştu. BBC'nin Rakka'da IŞİD militanlarının kaçışını sağlamak için yapılan anlaşmayı ortaya çıkarması Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. Çavuşpğlu, YPG'nin asıl amacının IŞİD'le mücadele olmadığını, örgütün bölgeyi işgal etme hedefinde olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: Diplomatların dörtte biri ihraç edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bütçe komisyonundaki görüşmelerde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, geçen yıl 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatların dörtte birinin ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında ihraç edildiğini söyledi. Çavuşoğlu, tasfiyelerin ‘ciddi belgelere dayandığını’ belirtip görevine geri dönen diplomatların sayısının da Bakanlığı’nın ‘hata yapmadığına işaret ettiğini’ kaydetti.