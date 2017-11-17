Türkiye'de bugün - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum"
17 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum" dedi.
- Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı alındı.
- FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Marmara Üniversitesi'ne operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı.
2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'den üç hakem görev alacak
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.