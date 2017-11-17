Türkiye'de bugün - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum"

Faiz ve enflasyon arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Enflasyon yok hıyarmış salataymış, onlardan kaynaklanan bir şey değil, enflasyonu faiz doğuruyor. Bunu anlamak istemeyenler Batı kafasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorlar. Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek. Şu anda en çok para kazananlar bankacılar, finans sektörü; onlar götürüyor parayı. Merkez Bankası’nın söyledikleri tutmuyor. ‘Merkez bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyin’ diyorlar, müdahale etmediğimiz için böyle oluyor."