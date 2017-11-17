Türkiye'de bugün - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum"

17 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum" dedi.
  2. Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı alındı.
  3. FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Marmara Üniversitesi'ne operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar
DHA

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2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'den üç hakem görev alacak

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

Cüneyt Çakır
Getty Images

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Ekonomide ciddi bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya değiliz. Büyüme oranlarında yüzde 5’i geçtik. Hiçbir nedeni olmayan dövizdeki şişkinliğin kısa bir sürede kalkacağını ve kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor. Merkez Bankası rezervlerimiz düzenli bir şekilde yükseliyor."

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Getty Images

Faiz ve enflasyon arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Enflasyon yok hıyarmış salataymış, onlardan kaynaklanan bir şey değil, enflasyonu faiz doğuruyor. Bunu anlamak istemeyenler Batı kafasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorlar. Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek. Şu anda en çok para kazananlar bankacılar, finans sektörü; onlar götürüyor parayı. Merkez Bankası’nın söyledikleri tutmuyor. ‘Merkez bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyin’ diyorlar, müdahale etmediğimiz için böyle oluyor."

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı

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