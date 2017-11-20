TBMM yeni başkanını seçiyor - Türkiye'de Bugün

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında 20/11/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş; FETÖ şüphelisi 51 öğretmen gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”.