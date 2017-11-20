TBMM yeni başkanını seçiyor - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de bugün yaşanan sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
- TBMM yeni başkanını seçiyor.
- Gülen Hareketi'yle ilgili soruşturmalar kapsamında ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
- Dünya Çocuk Hakları günü kutlanıyor. Türkiye'de sosyal medyada en fazla paylaşılan etiket, #DünyaÇocukHaklarıGünü.
Canlı anlatım
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Anadolu Ajansı: YPG İdlib’de TSK gözlem gücüne havan topuyla saldırdı
Anadolu Ajansı, YPG’nin (Halk Savunma Birlikleri) Suriye’nin kuzeyindeki İdlib Eyaleti’ndeki Türk Silahlı Kuvvetlerigözlem gücüne hava toplarıyla saldırdığını bildirdi.
İdlib'deki AA muhabirleri, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 hava topu saldırı düzenlediğini belirtti.
Ajans olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve TSK’nın ateşle karşılık verdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ''Şehit yok, olayı inceliyoruz'' açıklamasını yaptı.
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İhraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında 20/11/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş; FETÖ şüphelisi 51 öğretmen gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”.
TBMM yeni başkanını seçiyor
TBMM Genel Kurulunda, bugün 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.
TBMM Başkanlığı için; AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.
Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.
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