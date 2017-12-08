Ekim ayında sanayi üretimi beklentileri aştı - Türkiye'de bugün
8 Aralık Cuma günü Türkiye'de yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Ankara ve İstanbul merkezli olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, Gülen cemaati ile ilişkili olduğu öne sürülen şüpheliler hakkında operasyon yürütülüyor.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 7,3 arttı.
- Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında 5 sanığın tahliyesine karar verildi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında 5 sanığa tahliye
DHA'ya göre Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında 5 sanığın tahliyesine karar verildi.
Ekim ayında sanayi üretimi beklentileri aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 7,3 arttı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 5,3 olması yönündeydi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.
Ankara'da Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı ile ilişkili 20 kişiye Gülen cemaati operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ile ilişkilendirilen soruşturma kapsamında, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı, 17'si eski Başbakanlık çalışanı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 3 personeli ile meslekten ihraç edilen 17 Başbakanlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.
İstanbul merkezli FETÖ'ye ilişkin yapılan bir soruşturma kapsamında ise 56 şüphelinin yakalanması için 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.