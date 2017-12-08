Ekim ayında sanayi üretimi beklentileri aştı - Türkiye'de bugün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 7,3 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 5,3 olması yönündeydi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.