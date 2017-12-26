Taşeron işçiler için kadro başvurusu 2 Ocak 2018'de başlayacak

Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktardık.

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Özet

  1. Taşeron işçiler için kadro başvurusu 2 Ocak 2018'de başlayacak, 10 gün sürecek
  2. Adalet Bakanı Gül, yeni KHK ile ilgili yapılan tartışmaların 'iyi niyetli olmadığını' söyledi.
  3. AKP Grup Başkan vekili Bülent Turan, 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt "Üzülerek karşılıyorum" diyerek yanıt verdi.
  4. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
  5. Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu

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Gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık: Masum bir tutuklunun kendini savunacağı yer Cumhuriyet mahkemeleridir

Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın Antalya'da yaşayan annesi Fatma Albay Şık, oğlunun savunma hakkının elinden alınmasına tepki gösterdi.

Tepki
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CHP'li Özel: Önce Yunanistan'a verdiğin 18 adaya sahip çık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'den Sevakin Adası'nı restorasyon için istemesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'a: 'Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim'

Sayın Cumhurbaşkanı her kuşu tuttun, leylek mi kaldı, Sevakin Adası'nı istiyorsun? 18 tane ada verdin Yunanistan'a. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyorlar. Sen bu adaları Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına, elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Diktatörün birine gitmiş, ondan ada istiyor.

Özel
DHA

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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis

'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) olarak adlandırılan Gülen cemaatinin İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım" dedi.

Gürsul ile beraber yargılanan 9 sanığa da hapis cezası verildi.

FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım.13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Birçok sağlık sorunu yaşıyorum.

Doç. Dr. Fatih Gürsul
FATİH GÜRSUL
FATİH GÜRSUL

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"Doktoralı işsiz olarak ödüllendirildim"

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bulunan ve çeşitli üniversitelerde geçici kadroyla çalışmakta olan yaklaşık 7 bin akademisyen, kazanılmış hakları olan "daimi kadroya" geçirilmeyi bekliyor.

Bu bekleyişi sürdüren akademisyenlerin birçoğu, farklı üniversitelerin ve hatta bazı üniversitelerde farklı fakültelerin birbiriyle tutarlı olmayan '"keyfi" uygulamalara yönelmesinden şikayetçi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberini buradan okuyabilirsiniz.

"Başka üniversitelerde iş bulmakta zorlanıyorum çünkü artık üniversitelerde kişiye özel açılan şartlı kadrolar karşımıza çıkıyor. Bu kadroların sahipleri hazır olduğu için istesek de başvuramıyoruz. Anlayacağınız Çukurova Üniversitesi tarafından 'doktoralı işsiz' olarak ödüllendirildim."

Bir akademisyen

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Turan'dan Gül'ün KHK açıklamasına yanıt: Üzülerek karşılıyorum

Bülen Turan
DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı muafiyeti getirdiği belirtilen KHK maddesiyle ilgili yaptığı "kaygı verici" açıklamasına AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yanıt verdi.

Turan "daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını" belirtti.

"Kim olursa olsun üzülerek karşılıyorum'

Turan, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine "O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.” açıklamasını yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki paylaşımında KHK'daki düzenlemeyi "kaygı verici" bulduğunu söylemişti.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amac… twitter.com/i/web/status/9…

Abdullah Gül

cbabdullahgul

15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amac… twitter.com/i/web/status/9…

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Bozdağ: CHP, FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK'nın tartışmalı 121. maddesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada ana muhalefet partisi CHP'yi 'FETÖ sözcüsü' olmakla suçladı.

(696 sayılı KHK'nın 121. maddesi) 15 Temmuz'dan sonrasını kapsamadığı gibi 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsamamaktadır. Kim bunu kast ediyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır ya da okuduğunu anlamamıştır. CHP'nin genel başkanı ve sözcülerinin yaptığı yorumlar art niyetli yorumlardır.

15 Temmuz'u engelleyenler suç işlemediler, bayrağını müdafaa etmek dünyanın hangi kanununda suçtur? CHP 15 Temmuz'u engellemeyi suç kabul ediyorsa bunu açıklaması lazım.

FETÖ'nün bazı teröristlerinin ve o terör örgütünün sözcülüğünü yapan CHP'nin kahramanlar üzerinden onları tehdit eden doğrudan veya dolaylı açıklamaları oldu. Kılıçdaroğlu'nun grupta birtakım açıklamaları var. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanlara 'Kamu malına zarar verdin. Darbeci askeri darp ettin' diye, bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli.

CHP bayrağı
BBC

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Bozdağ: KHK'daki ilgili madde 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsamıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK'nın tartışmalı 121. maddesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bozdağ, maddenin '15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi ile ilişkili terör eylemlerinin bastırılması kapsamında vatandaşların gerçekleştirdiği hukuka, demokrasiye ve vatana sahip çıkma adına yaptığı eylemleri' kapsadığını söyledi.

Bozdağ, maddenin 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsamadığını vurguladı.

Bozdağ, bu maddeyi herhangi başka türlü okuyanların 'art niyetli' olduğunu söyledi.

Metinin muğlak olmadığının altını çizen Bozdağ, 'yapılan tartışmaların bir darbe daha gerçekleşmesi halinde insanlara sokaklara çıkmamak için bir gözdağı vermek amacıyla' gerçekleştirildiğini söyledi.

KHK ile 'cezasızlık' düzenlemesi: Hukukçular ne düşünüyor?

Bozdağ
Getty Images

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Taşeron işçiler için başvuru 2 Ocak 2018'de başlayacak, 10 gün sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçiler için kadro açıklaması yapıldı.

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.

Taşeron işçiler
Getty Images

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Şener Şen 76 yaşında

Türkiye sinemasının önde gelen oyuncularından Şener Şen bugün 76 yaşına bastı.

Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa, Muhsin Bey, Eşkıya gibi filmlerin usta oyuncusu Şener Şen'in doğumgünü sosyal medyadan çok sayıda mesaj ile kutlanıyor.

Şener Şen en son Yavuz Turgul'un filmi Yol Ayrımı'nda rol aldı.

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Ahmet Şık'ın savunmasının tam metni: Soruşturma evraklarının kendisi bu siyasi operasyonun delilleri

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dünkü duruşmada savunması yarıda kesilen ve duruşma salonu dışına çıkarılan gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasının tam metni yayımlandı.

Ahmet Şık'ın savunması, Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman Dağ tarafından kesilmiş; Dağ, Şık'ın savunmasının siyasi olmaması gerektiğini söylemişti.

Ahmet Şık itirazı üzerine salondan çıkarılırken Mahkeme Heyeti Başkanı Dağ'a "Umarım siz kendiniz gibi mahkemelerde yargılanmazsınız" demişti.

Bizlere yönelik suçlamalarınıza delil diye ortaya sürdükleriniz, hiçbiri hakkında, yayımlandığı dönemde adli soruşturma açılmamış ve yalanlanmamış haber ve yorumlardan ibarettir. Mesleki faaliyetlerden terörist çıkarmak gibi beyhude bir çaba içerisindesiniz.

Eğer illa yargılanacaksak, hakikati anlatabilecekken anlatmamak gibi ağır bir suç işlemişsek, bu olmalı. Neyse ki meslek geçmişimizde bu konuda tek bir leke yok. Zaten, o yüzden buradayız.

Bizlerin aylardır hapishanede ve bu mahkeme salonunda yaşadıklarımız da ülkenin mevcut halinin bir siyasi operasyon bağlamında temsilinden ibaret. Başka bir deyişle, her şeyin “mış gibi” yaşandığı ülkede “hukuk varmış” tiyatrosunun bir temsili bu yaşananlar.

Soruşturma evraklarının kendisi bu siyasi operasyonun, kumpasın delilleri aslında. Yasaları kişiye göre esnetip daraltan yargı mensuplarının, hukukun nasıl katledildiğinin örnekleriyle dolu bir soruşturma dosyası.

Mahkeme
TARIK TOLUNAY

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Tuzla'da 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan kimyasal kokuya soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi.

Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi.

Koku
DHA

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Posco Assan işçilerinin hakları için Ankara'ya yürüyen Birleşik Metal-İş Sendikası genel başkanı ve işçiler gözaltına alındı

İzmit’te faaliyet gösteren Posco Assan adlı işyerinde çalışan işçilerin hakları adına Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren Birleşik Metal-İş Sendikası'nın genel başkanı, genel sekreteri, şube yöneticileri ve işçiler gözaltına alındı.

Posco Assan'da sendikasız ve kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren tarafından işçiler üzerinde baskı uygulanmaya başlandı. Anayasal haklarına sahip çıkan işçiler, göstermelik gerekçelerle işten atılmaya başlandı. Toplam 80 işçinin iş akti fesh edildi. 42 gündür gönderilmeyen sendika yetki belgelerini almak için bugün Ankara’ya yürüyüşe başlayan işçiler fabrika önünden darp edilerek gözaltına alındılar.

Birleşik Metal-İş
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Yılbaşında saldırı düzenlemeyi planladığı söylenen 12 IŞİD üyesi gözaltına alındı

Yılbaşı kutlamaları sırasında araba ve bıçakla 'yalnız kurt' saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen 12 IŞİD üyesi kişi Adana'da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, IŞİD ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi.

Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon
DHA

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Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugayının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nın Alpay Başaran Kışlası'nda görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor.

Hastaneye kaldırılan askerler
DHA

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Adalet Bakanı Gül: KHK ile ilgili tartışmalar iyi niyetli değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" dedi.

Gül, düzenlemenin yeni olmadığını sadece sivillerin eklendiğini söyleyerek, "Milis yorumları için hukuki dayanak yok'' açıklamasında bulundu.

Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin ise 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesi ve ByLock ile ilgili de yorumda bulundu.

'Olağanüstü Hâl' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname için şu haberimize bakabilirsiniz.

Bugüne kadar çıkarılan KHK'lar ile ilgili haberimiz ise burada.

Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok. Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir.

Tek tip kıyafet kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama.

ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar.

Adalet Bakanı
Getty Images

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