Taşeron işçiler için kadro başvurusu 2 Ocak 2018'de başlayacak
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Özet
- Taşeron işçiler için kadro başvurusu 2 Ocak 2018'de başlayacak, 10 gün sürecek
- Adalet Bakanı Gül, yeni KHK ile ilgili yapılan tartışmaların 'iyi niyetli olmadığını' söyledi.
- AKP Grup Başkan vekili Bülent Turan, 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt "Üzülerek karşılıyorum" diyerek yanıt verdi.
- Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık: Masum bir tutuklunun kendini savunacağı yer Cumhuriyet mahkemeleridir
Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın Antalya'da yaşayan annesi Fatma Albay Şık, oğlunun savunma hakkının elinden alınmasına tepki gösterdi.
CHP'li Özel: Önce Yunanistan'a verdiğin 18 adaya sahip çık
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'den Sevakin Adası'nı restorasyon için istemesini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'a: 'Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim'
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis
'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) olarak adlandırılan Gülen cemaatinin İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım" dedi.
Gürsul ile beraber yargılanan 9 sanığa da hapis cezası verildi.
"Doktoralı işsiz olarak ödüllendirildim"
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bulunan ve çeşitli üniversitelerde geçici kadroyla çalışmakta olan yaklaşık 7 bin akademisyen, kazanılmış hakları olan "daimi kadroya" geçirilmeyi bekliyor.
Bu bekleyişi sürdüren akademisyenlerin birçoğu, farklı üniversitelerin ve hatta bazı üniversitelerde farklı fakültelerin birbiriyle tutarlı olmayan '"keyfi" uygulamalara yönelmesinden şikayetçi.
BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberini buradan okuyabilirsiniz.
Turan'dan Gül'ün KHK açıklamasına yanıt: Üzülerek karşılıyorum
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı muafiyeti getirdiği belirtilen KHK maddesiyle ilgili yaptığı "kaygı verici" açıklamasına AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yanıt verdi.
Turan "daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını" belirtti.
"Kim olursa olsun üzülerek karşılıyorum'
Turan, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine "O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.” açıklamasını yaptı.
11. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki paylaşımında KHK'daki düzenlemeyi "kaygı verici" bulduğunu söylemişti.
Bozdağ: CHP, FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK'nın tartışmalı 121. maddesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada ana muhalefet partisi CHP'yi 'FETÖ sözcüsü' olmakla suçladı.
Bozdağ: KHK'daki ilgili madde 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsamıyor
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK'nın tartışmalı 121. maddesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Bozdağ, maddenin '15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi ile ilişkili terör eylemlerinin bastırılması kapsamında vatandaşların gerçekleştirdiği hukuka, demokrasiye ve vatana sahip çıkma adına yaptığı eylemleri' kapsadığını söyledi.
Bozdağ, maddenin 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsamadığını vurguladı.
Bozdağ, bu maddeyi herhangi başka türlü okuyanların 'art niyetli' olduğunu söyledi.
Metinin muğlak olmadığının altını çizen Bozdağ, 'yapılan tartışmaların bir darbe daha gerçekleşmesi halinde insanlara sokaklara çıkmamak için bir gözdağı vermek amacıyla' gerçekleştirildiğini söyledi.
KHK ile 'cezasızlık' düzenlemesi: Hukukçular ne düşünüyor?
Taşeron işçiler için başvuru 2 Ocak 2018'de başlayacak, 10 gün sürecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçiler için kadro açıklaması yapıldı.
Şener Şen 76 yaşında
Türkiye sinemasının önde gelen oyuncularından Şener Şen bugün 76 yaşına bastı.
Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa, Muhsin Bey, Eşkıya gibi filmlerin usta oyuncusu Şener Şen'in doğumgünü sosyal medyadan çok sayıda mesaj ile kutlanıyor.
Şener Şen en son Yavuz Turgul'un filmi Yol Ayrımı'nda rol aldı.
Ahmet Şık'ın savunmasının tam metni: Soruşturma evraklarının kendisi bu siyasi operasyonun delilleri
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dünkü duruşmada savunması yarıda kesilen ve duruşma salonu dışına çıkarılan gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasının tam metni yayımlandı.
Ahmet Şık'ın savunması, Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman Dağ tarafından kesilmiş; Dağ, Şık'ın savunmasının siyasi olmaması gerektiğini söylemişti.
Ahmet Şık itirazı üzerine salondan çıkarılırken Mahkeme Heyeti Başkanı Dağ'a "Umarım siz kendiniz gibi mahkemelerde yargılanmazsınız" demişti.
Tuzla'da 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan kimyasal kokuya soruşturma başlatıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi.
Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi.
Posco Assan işçilerinin hakları için Ankara'ya yürüyen Birleşik Metal-İş Sendikası genel başkanı ve işçiler gözaltına alındı
İzmit’te faaliyet gösteren Posco Assan adlı işyerinde çalışan işçilerin hakları adına Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren Birleşik Metal-İş Sendikası'nın genel başkanı, genel sekreteri, şube yöneticileri ve işçiler gözaltına alındı.
Yılbaşında saldırı düzenlemeyi planladığı söylenen 12 IŞİD üyesi gözaltına alındı
Yılbaşı kutlamaları sırasında araba ve bıçakla 'yalnız kurt' saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen 12 IŞİD üyesi kişi Adana'da gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, IŞİD ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.
Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi.
Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugayının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nın Alpay Başaran Kışlası'nda görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.
Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor.
Adalet Bakanı Gül: KHK ile ilgili tartışmalar iyi niyetli değil
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" dedi.
Gül, düzenlemenin yeni olmadığını sadece sivillerin eklendiğini söyleyerek, "Milis yorumları için hukuki dayanak yok'' açıklamasında bulundu.
Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin ise 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirtti.
Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesi ve ByLock ile ilgili de yorumda bulundu.
'Olağanüstü Hâl' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname için şu haberimize bakabilirsiniz.
Bugüne kadar çıkarılan KHK'lar ile ilgili haberimiz ise burada.