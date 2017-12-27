Başsavcılık: İradesi dışında ByLock indirenler 'tek delil buysa' tahliye edilecek - Türkiye'de bugün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili kamu bürokrasisine seslenerek, "Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK'nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz'ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz'ün durumunu unutmayasınız" dedi.
Yozgat'ta konuşan Akşener, "KHK bizim için yok hükmündedir" diyerek şunları belirtti:
Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, 'hoca efendi, hoca efendi' deyişini hatırlıyorum. CHP'lilerin ağzından, 'F' çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın bakandı."
Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK'nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz'ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz'ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail'e bir 'Ey' yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki 'Yahu giderken bana mı sordunuz.' Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, 'Bana mı sordunuz kardeşim.' Kalırsınız suçla baş başa."
Başsavcılık: İradesi dışında ByLock indirenler başka delil yoksa tahliye edilecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceğini açıkladı.
Başsavcılık, Bylock soruşturmasının 1 numaralı şüphelisinin ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman tarafından yapılan açıklamada, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık" denildi.
Savcılıktan yürütülen soruşturmaya yönelik Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada, "11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.
Başsavcı Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.
Şişli'deki yılbaşı etkinlikleri de iptal edildi
Şişli Belediyesi, yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir" denildi.
Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı kutlamaları iptal edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed aslında bir teröristtir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir" dedi.
"Esed devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" diyen Erdoğan, "Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?" şeklinde konuştu.
Konya'da 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar' diyen öğretmen açığa alındı
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar" paylaşımı ile tepki çeken felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın açığa alınığı bildirildi.
Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görevli 44 yaşındaki Ercan Harmancı hakkında soruşturma da başlatıldı.
Harmancı'nın söz konusu paylaşımları şöyleydi:
Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir. Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi. Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar"
Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:
Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette. Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç."
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen Harmancı'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığını, soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişlerin, Harmancı ve okuldaki diğer yetkililerin ifadesine başvurduğunu belirtti.
Barolar Birliği olağanüstü toplandı: Ucu açık bir ceza sorumsuzluğu getirilmiştir
696 sayılı KHK ile ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Baro Başkanları'nın sonuç bildirgesinde, "cezasızlık" maddesine ilişkin, "Geleceğe yönelik ve ucu açık bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirilmiştir" değerlendirmesi yer aldı.
Sonuç bidirgesini düzenlenen basın toplantısı ile duyuran Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "milli iradenin bir kez daha yok sayıldığı" belirterek son "KHK'nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içerdiğini" söyledi.
Feyzioğlu şunları açıkladı:
Bir tek hükmü bile OHAL'le ilgili olmayan 696 sayılı KHK ile milli irade bir kez daha yok sayılmıştır. Mesela tek tip elbise düzenlemesi ile sanıkların peşin olarak suçluluğunun kabul edildiği görüntüsü verilmektedir. Savunma hakkı ağır şekilde ihlal edilmektedir. Türkiye'deki yargılamaların dünyada; önyargılı, suçsuzluk karinesini yok sayan ve usulen yapılan yargılamalar olarak görülmesine sebep olunmaktadır."
Bu apaçık Anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı, 696 sayılı KHK'nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içermesidir. 696 sayılı KHK, sadece 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasına katılan sivil vatandaşlarımıza yönelik ve yalnızca kanunla TBMM tarafından düzenlenebilecek bir genel af veya sorumsuzluk getirmekle kalmamıştır. Geleceğe yönelik olarak da sivil vatandaşlarca suç işleme özgürlüğü olarak anlaşılabilecek mutlak bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirmiştir. Böyle bir düzenleme kanunla dahi yapılamaz."
Darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir? Kim, neye göre bunu tespit edecektir? Barışçıl bir protesto eylemini 15 Temmuz'un devamı niteliğinde diye yorumlayıp temel haklarını kullanan insanlara saldıran, öldüren, darp eden gruplar olur ise, bu suçlular, bu maddenin kendilerine bu hakkı verdiğini sanacaklardır. Derhal ve bir ilk adım olarak; maddenin savunmasını yapanlarca iddia edildiği gibi uygulama kapsamı en son 16 Temmuz 2016'yı kapsıyorsa, bu tarih açıkça madde metnine yazılmalıdır."
Savcılık: 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ile bağlantılı davalarda kullanılan ByLock programına ilişkin yapılan açıklamada, "11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğini" aktardı.
BBC Türkçe'den @ozgeozdemir mağduriyet iddialarına ilişkin haberinde konuyu araştıranlarla konuşmuştu.
Savcılık, "FETÖ bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandı." değerlendirmesini de paylaştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafındna geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir."
BBP'den 'cezasızlık' maddesi açıklaması: Tekrar ele alınması gerek
696 sayılı KHK'da yer alan "cezasızlık" maddesi ile ilgili konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, maddenin tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.
Destici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu maddenin "bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde" net yazılması gerektiğini belirtti.
Mustafa Destici, cezasızlık maddesi tartışmasına ilişkin sözleri şöyleydi:
Bu son düzenlemedeki ilgili kanun maddesi, metninin hukuk tekniği açısından eksik olması ve içeriğinde barındırdığı muğlaklıktan ötürü kamuoyunda tartışmalar yaşanmaya başlandı. Bu madde 15 Temmuz Darbe Girişimini temel ve esas alıyor lakin, '…bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında…' şeklindeki sınırları çizilmemiş, niteliği ve gerekçeleri belirtilmemiş ifadelerden ötürü kafada soru işaretleri üretiyor."
Akla gelen ilk soru, gelecekteki eylemlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin devamı niteliğinde terör eylemleri olduğuna 'kim' karar verecek? Birde ilgili madde bu hâliyle, 15 Temmuz'u değil; bugünü ve yarını da kapsadığı noktasında tereddütleri arttırıyor. İşte hükümdeki muğlaklık ve 'ucu açık' durum buradan kaynaklanıyor. Bu durumu düzeltmek çok zor bir şey değil. Bu madde tekrar ele alınmalı; ya ilgili madde metninde geçen 'devamı niteliğindeki…' ifade çıkarılmalı ya da bu maddede cezai muafiyet elde eden sivillerin dokunulmazlıklarının 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu, yarın bir gün bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde net bir şekilde yazılmalıdır."
MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri dünya üçüncüsü
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser (11) ile Sezgin Ege Kabaklı (12), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda, farklı ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak, dünya 3'üncüsü oldu.
Finale 55 kişinin kaldığı yarışmada, konservatuvarın öğretim görevlisi Ayan Kömür'ün 2 aylık kamp süresince hazırladığı Sezin Ege Kabaklı ve Tuana Keser, Piyano Solo Kategorisi'nde 3'üncülüğü paylaştı
Binali Yıldırım'dan 'cezasızlık' KHK'sı açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak
Başbakan Binali Yıldırım, son çıkarılan KHK ile darbe girişimi sırasında eylemlerin bastırılmasında görev alan sivillere ceza muafiyeti getiren düzenlemeyle ilgili "hiçbir düzeltme yapılmayacağını" açıkladı.
Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi yaptığı açıklamada, KHK ile ilgili eleştiri yapan kişilerin "boş konuştuğunu" da söyledi.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dilinin sorunlu olduğunu belirtmişti.
Yıldırım, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili "cezasızlık" tartışmasına ilişkin şunları açıkladı:
Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir"
Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin."
Binali Yıldırım, CHP'den söz konusu KHK'ya gelen eleştirilere ilişkin ise, "CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor." dedi.
KHK'nın dilinde bir sorun olmadığını da söyleyen Yıldırım, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır." şeklinde konuştu.
S-400 savunma sistemi nasıl çalışıyor?
Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.
S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı.
Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.
Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı.
Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.
Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.
Canlı anlatım
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Milli Savunma Bakanı Canikli: S-400 anlaşması sağlandı
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi ile ilgili anlaşmanın gerçekleştiğini açıklayarak, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" dedi.
Bugün Rus Kommsersant gazetesinde anlaşmaya ilişkin yer alan haberde, ilkk S-400'lerin Türkiye'ye 2020 yılında teslim edilmeye başlanacağı belirtiliyordu.
Gazeteye konuşan kamu şirketi Rostec'in yöneticisi Sergei Chemezov, anlaşmanın 2.5 milyar dolar üzerinden "gerçekleşmek üzere" olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin Rusya'dan 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nasıl çalışıyor?
Akşener: KHK bizim için yok hükmündedir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili kamu bürokrasisine seslenerek, "Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK'nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz'ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz'ün durumunu unutmayasınız" dedi.
Yozgat'ta konuşan Akşener, "KHK bizim için yok hükmündedir" diyerek şunları belirtti:
Başsavcılık: İradesi dışında ByLock indirenler başka delil yoksa tahliye edilecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceğini açıkladı.
Başsavcılık, Bylock soruşturmasının 1 numaralı şüphelisinin ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman tarafından yapılan açıklamada, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık" denildi.
Savcılıktan yürütülen soruşturmaya yönelik Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada, "11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.
Başsavcı Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.
Şişli'deki yılbaşı etkinlikleri de iptal edildi
Şişli Belediyesi, yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir" denildi.
Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı kutlamaları iptal edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed aslında bir teröristtir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir" dedi.
"Esed devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" diyen Erdoğan, "Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?" şeklinde konuştu.
Konya'da 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar' diyen öğretmen açığa alındı
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar" paylaşımı ile tepki çeken felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın açığa alınığı bildirildi.
Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görevli 44 yaşındaki Ercan Harmancı hakkında soruşturma da başlatıldı.
Harmancı'nın söz konusu paylaşımları şöyleydi:
Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen Harmancı'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığını, soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişlerin, Harmancı ve okuldaki diğer yetkililerin ifadesine başvurduğunu belirtti.
Barolar Birliği olağanüstü toplandı: Ucu açık bir ceza sorumsuzluğu getirilmiştir
696 sayılı KHK ile ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Baro Başkanları'nın sonuç bildirgesinde, "cezasızlık" maddesine ilişkin, "Geleceğe yönelik ve ucu açık bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirilmiştir" değerlendirmesi yer aldı.
Sonuç bidirgesini düzenlenen basın toplantısı ile duyuran Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "milli iradenin bir kez daha yok sayıldığı" belirterek son "KHK'nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içerdiğini" söyledi.
Feyzioğlu şunları açıkladı:
Savcılık: 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ile bağlantılı davalarda kullanılan ByLock programına ilişkin yapılan açıklamada, "11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğini" aktardı.
BBC Türkçe'den @ozgeozdemir mağduriyet iddialarına ilişkin haberinde konuyu araştıranlarla konuşmuştu.
BBC Türkçe'ye konuşan avukat Ali Aktaş, "102 bin ByLock kullanıcısının yüzde 10'una, ByLock yönlendirmesi yapıldığını düşündüğünü" açıklamıştı.
Savcılık, "FETÖ bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandı." değerlendirmesini de paylaştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
BBP'den 'cezasızlık' maddesi açıklaması: Tekrar ele alınması gerek
696 sayılı KHK'da yer alan "cezasızlık" maddesi ile ilgili konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, maddenin tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.
Destici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu maddenin "bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde" net yazılması gerektiğini belirtti.
Mustafa Destici, cezasızlık maddesi tartışmasına ilişkin sözleri şöyleydi:
MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri dünya üçüncüsü
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser (11) ile Sezgin Ege Kabaklı (12), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda, farklı ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak, dünya 3'üncüsü oldu.
Finale 55 kişinin kaldığı yarışmada, konservatuvarın öğretim görevlisi Ayan Kömür'ün 2 aylık kamp süresince hazırladığı Sezin Ege Kabaklı ve Tuana Keser, Piyano Solo Kategorisi'nde 3'üncülüğü paylaştı
Binali Yıldırım'dan 'cezasızlık' KHK'sı açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak
Başbakan Binali Yıldırım, son çıkarılan KHK ile darbe girişimi sırasında eylemlerin bastırılmasında görev alan sivillere ceza muafiyeti getiren düzenlemeyle ilgili "hiçbir düzeltme yapılmayacağını" açıkladı.
Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi yaptığı açıklamada, KHK ile ilgili eleştiri yapan kişilerin "boş konuştuğunu" da söyledi.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dilinin sorunlu olduğunu belirtmişti.
Yıldırım, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili "cezasızlık" tartışmasına ilişkin şunları açıkladı:
Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
Binali Yıldırım, CHP'den söz konusu KHK'ya gelen eleştirilere ilişkin ise, "CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor." dedi.
KHK'nın dilinde bir sorun olmadığını da söyleyen Yıldırım, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır." şeklinde konuştu.
S-400 savunma sistemi nasıl çalışıyor?
Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.
S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı.
Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.
Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı.
Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor. Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.
Peki S-400 savunma sistemi nasıl çalışıyor?
Rusya: S-400 savunma sistemi 2020'de teslim edilmeye başlanacak
Türkiye'nin S-400 füze savunma sisteminin satın alınması için Rusya ile yaptığı anlaşmaya ilişkin bir haber Kommsersant gazetesinde yer aldı.
Gazetenin haberine göre, ilk S-400'ler, Türkiye'ye 2020 yılında teslim edilmeye başlanacak.
Gazeteye konuşan kamu şirketi Rostec'in yöneticisi Sergei Chemezov, anlaşmanın 2.5 milyar dolar üzerinden "gerçekleşmek üzere" olduğunu açıkladı.
Chemezov, Türkiye'nin anlaşma bedelinin yüzde 45'ini karşılayacağını geri kalan yüzde 55'lik bölümün ise Rusya'nın sağlayacağı kredilerle ödeneceğini belirtti.
Sergei Chemezov, Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alacak ilk NATO ülkesi olacağını da aktardı.