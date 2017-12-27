Başsavcılık: İradesi dışında ByLock indirenler 'tek delil buysa' tahliye edilecek - Türkiye'de bugün

DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceğini açıkladı.

Başsavcılık, Bylock soruşturmasının 1 numaralı şüphelisinin ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman tarafından yapılan açıklamada, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık" denildi.

Savcılıktan yürütülen soruşturmaya yönelik Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada, "11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.

Başsavcı Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.