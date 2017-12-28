Ankara'da 11'i polis 17 kişi güncellenen ByLock listesi sonrası tahliye edildi
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını duyuran açıklamada "Türk hükümeti üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır" denildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiğli ise böyle bir güvence verilmediğini duyurdu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı
- ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türk hükümeti üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır" denildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiğli ise böyle bir güvence verilmediğini duyurdu.
- ByLock'tan ilk tahliye edilen Saadet Partili avukat Mustafa Yaman oldu
- Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik bu sabah "FETÖ" operasyonu başlatıldı. 4'ü faal çalışan 23 kişi hakkında gözaltı kararı var.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK tepkisi için “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz" dedi.
Canlı anlatım
Yazan Emre Bal
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Ankara'da 'ByLock'tan 17 kişi tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişinin telefonuna ByLock yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıklamasının ardından Ankara'da Perşembe günü 17 kişi tahliye edildi.
Doğan Haber Ajansı tahliye olanlardan 11'inin polis olduğunu ve mesleğe dönüş yollarının da açıldığını aktardı.
Başsavcılık, "Mor Beyin" isimli bir uygulama ile telefonlara ByLock yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıklamış, bir numaralı şüphelisinin ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu duyurmuştu.
Başsavcı Yüksel Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve tutuklu bulunan yaklaşık bin kişi olduğunu açıklamıştı.
Washington Büyükelçiliği: Herhangi bir güvence vermedik
Dolar/TL kuru 3,77'ye geriledi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama sonrası Türk Lirası Amerikan Doları'na karşı değer kazandı.
Dolar/TL kuru 3,77'ye indi.
Böylece kur, 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Son dakika'Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız devam etmektedir'
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter aracılığı ile yayınladığı mesajla Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Büyükelçilik önceki açıklamalarında Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu belirtmişti.
4 soruda ABD-Türkiye vize krizinin diplomatik boyutu
'ByLock' davalarındaki mağduriyetler neden kaynaklanıyor?
Adli bilişim uzmanları ve hukukçular, ByLock davalarıyla ilgili mağduriyetlerin müzik dinlemek, kıble yönü ya da namaz vakitleri bulmak için indirilen bazı uygulamalar yüzünden yaşandığını söylüyordu. BBC Türkçe'den Özge Özdemir'n araştırması.
Bylock'tan ilk tahliye: Saadet Partili avukatın tahliyesine karar verildi
"FETÖ" davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti
Kollarını kaybetti, ağzıyla resim yapmayı öğrendi
Roboski'nin 6. yıldönümünde mezar başında anma
Şırnak’ın Uludere ilçesi, Roboski (Ortasu) Köyü’nden Irak’a kaçakçılığa giderken hava bombardımanında hayatını kaybedenler altıncı ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anılıyor.
28 Aralık 2011’de savaş uçakları kaçakçılık için köy kırsalından Irak'a geçenleri hedef almış, saldırıda 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.
Hava bombardımanında kardeşiyle birlikte 27 yakınını kaybeden Veli Encü, hem köyün hem de mezarlığın girişinde sıkı bir güvenlik kontrolü olduğunu, heyetler ve gazeteciler dışında hayatını kaybedenlerle bağı olmayanların mezarlığa alınmadığını aktardı.
Kredi kartıyla internetten alışverişe onay süresi uzadı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.
Onay süresi 31 Aralık 2017 tarihinde sona eriyordu.
Kullanıcılar bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği takdirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak. Kredi kartıyla yapılacak internet alışverişlerinde kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi daha önceden 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı.
Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Onay süresinin uzatılmasıyla 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde internet üzerinden alışveriş yapamayacak.
Bursa'da IŞİD operasyonu: 38 kişi gözaltında
Bursa'da güvenlik güçlerinin şafak vakti IŞİD'e yönelik yönelik yaptığı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı.Doğan Haber Ajansına göre yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.
Hacettepe Üniversitesi'nde Bylock operasyonu: 23 kişi için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY"ye yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarının şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Erdoğan'dan Gül'ün KHK açıklamasına yanıt: Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışma konusunda "Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” dedi.
Erdoğan ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazına da “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar." dedi.
Erdoğan "iddia edildiği gibi ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gerekli müdahalelerin zaten yapılacağını" söylerken "Böyle bir durumda ya yargı ya da Parlamento, gereği neyse yapar elbet. Bu KHK’lar zaten Parlamento’ya da gidecek. Biz KHK’lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK’ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı." dedi.
Avrupa'yla ilişkiler: Dostu çoğaltmaya mecburuz
Avrupa'yla ülkeleriyle ilişkilere de değinen Erdoğan "Her zaman söylediğim bir laf var. Biz düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya mecburuz. Ne Almanya’yla problemimiz var ne Hollanda’yla ne de Belçika’yla. Tam tersine oralarda iş başında olanlar benim eski arkadaşlarım. Bana karşı yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa ben mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm. Belçika hakeza öyle. Almanya’yı belirtmeme bile gerek yok. Steinmeier olsun, Merkel olsun, münasebetlerimiz çok çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi." diye konuştu.
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