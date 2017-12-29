Savunma Sanayi Müsteşarlığı: İlk S-400 teslimatı 2020'nin ilk çeyreğinde planlanıyor - Türkiye'de Bugün

DHA

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sudan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bize tahsis edin, restore edelim' dediği Sevakin Adası'nda ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Kalın, Sevakin Adası'nda fizibilite çalışmaları yapıldığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Kızıldeniz'e açıldığı için çok önemli bir potansiyel sunuyor. Sevakin Adası'nda TİKA, iki camii ve bir gümrük binasını restore etti. Devamı gelecek."

"Niyetimiz adanın tamamını rehabilite etmek ve bir turizm alanı haline getirmek. Çünkü Osmanlı'da da Cidde'ye geçmeden önce önemli bir hac ve umre limanıydı orası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'a: 'Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim'