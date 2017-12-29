S400

Savunma Sanayi Müsteşarlığı: İlk S-400 teslimatı 2020'nin ilk çeyreğinde planlanıyor - Türkiye'de Bugün

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Rusya'dan biri opsiyonlu, iki adet S-400 hava savunma sistemi alınacağını ve ilk teslimatın 2020'nin ilk çeyreğinde planlandığını açıkladı. Türkiye'de 2017'nin son iş gününde yaşananları 2017'deki son canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Türkiye'de bugün 2017'nin son iş günü. Bugünün ardından üç günlük kısa bir tatil başlıyor
  2. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması konusunda yapılan anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı
  3. 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, hayatını millet ve devlete hizmet ederek geçirdiğini ve önemli konularda görüşlerini paylaşmasının kendisi için bir sorumluluk olduğunu söyledi
  4. ABD Büyükelçiliği, vize hizmetlerinin tamamının yeniden başladığını ve ek randevular açıldığını açıkladı
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 bütçesini onayladı

Canlı anlatım

Yazan İrem Köker

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Son dakikaSavunma Sanayi Müsteşarlığı: İlk S-400 sisteminin teslimatının 2020 ilk çeyreğinde planlanıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Rusya'dan biri opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan iki adet S-400 hava savunma sistemi tedarik edileceğini ve ilk teslimatın 2020'nin ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Açıklamada, sistemin kontrolünün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı belirtildi.

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Antalya'da yılbaşı için "kestaneci", "dilenci" ve "baloncu" ile güvenlik önlemi

ANTALYA
DHA

Doğan Haber Ajansı, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için bir dizi önlem aldığını bildirdi.

Ajansın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timlerinin, yılbaşı gecesinde farklı kılıklarla sokaklarda dolaşarak, olası olaylara hızlıca müdahale etmesi öngörülüyor.

Haberde, yoğun kalabalığın olduğu yerlerde güven timlerinin 'Noel baba', 'kestaneci, 'dilenci', 'baloncu' ve 'çiçek satıcısı' kılığında görev yapacakları vurgulandı.

ANTALYA
DHA
ANTALYA
DHA

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Yılbaşında Taksim Meydanı, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy araç trafiğine kapatılıyor

Taksim Meydanı'nda güvercinler uçuşuyor
Getty Images

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı arefesinde Taksim Meydanı, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki yolların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü ayrıca Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar şöyle: "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır."

"Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır."

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan Sevakin Adası açıklaması: Ekonomik potansiyeli var

İbrahim Kalın
DHA

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sudan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bize tahsis edin, restore edelim' dediği Sevakin Adası'nda ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Kalın, Sevakin Adası'nda fizibilite çalışmaları yapıldığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Kızıldeniz'e açıldığı için çok önemli bir potansiyel sunuyor. Sevakin Adası'nda TİKA, iki camii ve bir gümrük binasını restore etti. Devamı gelecek."

"Niyetimiz adanın tamamını rehabilite etmek ve bir turizm alanı haline getirmek. Çünkü Osmanlı'da da Cidde'ye geçmeden önce önemli bir hac ve umre limanıydı orası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'a: 'Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim'

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Cumhuriyet gazetesinin muhasebe çalışanı Emre İper tahliye edildi

EMRE IPER
CUMHURIYET.COM.TR

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi.

Cumhuriyet'in internet sitesinde yer alan haberde, “Mor Beyin” uygulamasının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan İper'in yapılan itiraz üzerine tahliye edildiği belirtildi.

İper, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 7 Nisan’da gözaltına alınmış ve 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

Hakkında Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olduğu iddiasıyla dava açılan İper’in davası, daha sonra ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti.

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Diyarbakır'da türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı başladı

DIYARBAKIR
BBC

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı adıyla bilinen bölgeye inşa edilmiş ama yapımı tamamlanamadan mahkemelik olan konutlar sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı.

Türkülere de konu olan bölgede inşa edilen ve Tarihi On Gözlü Köprü'ye bakan yapılar, inşaat ruhsatı verildiği günden itibaren "doğal ve tarihi çevrenin tahrip edildiği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Sur Belediyesi tarafından 2 gün önce inşaat şirketine gönderilen yazıda, 4 bloktaki 80 konutun 10 gün içinde yıkımının yapılması, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla şirketten tahsil edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntılara Diyarbakır muhabirimiz Hatice Kamer'in ilgili haberinden ulaşabilirsiniz:

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AFP/Getty Images foto muhabirlerinin gözünden Türkiye'de 2017

AFP/GettyImagesfoto muhabirleri, yıl boyunca Türkiye'den çok sayıda fotoğraf geçti. Ajans editörlerinin yıl boyunca seçtiği en iyi karelerle (topshot) Türkiye'de 2017:

IZMIR
DHA/AFP/GETTY IMAGES
İzmir Adliyesi yakınlarında 5 Ocak günü düzenlenen saldırıda biri polis memuru iki kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı
ISTANBUL
AFP/GETTY IMAGES
İstanbul'da 27 Temmuz günü çok yoğun bir dolu ve yağmur yağışı görüldü. Birçok noktayı sel basarken, çok ciddi maddi hasar meydana geldi
MALTEPE
AFP/GETTY IMAGES
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başladığı 'Adalet Yürüyüşü'nü İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlediği mitingle 9 Temmuz günü noktaladı
MITING
AFP/GETTY IMAGES
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine destek toplamak için son mitingini referandumdan bir gün önce, 15 Nisan'da İstanbul'da düzenledi
KADRI GURSEL
AFP
Gazeteci Kadri Gürsel, 330 günlük tutukluluğun ardından 26 Eylül günü Silivri'den tahliyesini eşini öperek kutladı
AKINCI
AFP
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan en büyük dava olan yaklaşık 500 sanıklı Akıncı Üssü davasının görülmesine 1 Ağustos'ta başlandı
TBMM
AFP/GETTY IMAGES
Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişiklik paketi, TBMM'de Ocak ayında başlayan görüşmelerde zaman zaman gerginliklerin yaşanmasına neden oldu
MAYIS TAKSIM
AFP/GETTY IMAGES
Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına bu yıl da izin verilmedi. 1 Mayıs'ın adresi en son 2012 yılında Taksim Meydan olmuştu
ERDOGAN PUTIN
AFP/GETTY IMAGES
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de en sık görüştüğü lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. İki lider dört kez Rusya'da, iki kez Türkiye'de ve bir kez de Almanya'da olmak üzere toplam yedi kez bir araya geldi
REINA
AFP/GETTY IMAGES
Yılbaşı gecesi İstanbul, Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırı zanlısı Özbekistan vatandaşı Abdülgadir Masharipov, daha sonra yakalandı ve yargılanmasına başlandı

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Abdullah Gül: Önemli konularda görüşlerimi paylaşmak bir sorumluluk

abdullah gul
Getty Images

Biliyorsunuz Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı, aslında o KHK'yı ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. İleride durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. O yüzden ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir, diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamada bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok... Ben hayatını millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim."

Abdullah Gül11. Cumhurbaşkanı

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Liderler 2018'e nerede girecek?

HAVAIFISEK
Getty Images

TBMM'de grubu olan siyasi parti liderlerinin ve başbakanın 2018'e nerede gireceğinin belli olduğu bildirildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yeni yıla İstanbul'da girecek
  • Başbakan Binali Yıldırım: Son günü parti çalışmalarıyla geçirecek ve Burdur ile Isparta ilk kongrelerine katılacak
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 31 Aralık'ta Adana ilk kongresine katılacak ve akşamı da Ankara'da geçirecek
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ankara'da olacak
  • HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş: Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ne yeni yılı karşılayacak

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İstanbul'da Kanlıca'dan Paşabahçe'ye yaya ve bisiklet yolu yapıldı

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Ulaştırma Bakanı Arslan: Otoyol ve köprü ücretlerinde enflasyon da dikkate alınarak düzenleme yapılacak

AHMET ARSLAN
DHA

2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak, henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız."

Ahmet ArslanUlaştırma Bakanı

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Erdoğan 2018 bütçesini onayladı, en fazla ödeneği artan kamu idaresi AFAD oldu

ERDOGAN
EPA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 bütçesi ile 2016 merkezi yönetim kesin hesaba ilşikin kanunları onayladı.

Bu kanunla birlikte merkezi yönetim toplam bütçesi 2016'ya kıyasla yüzde 18 artarak 762,75 milyon TL'ye yükseldi. Bunun 134 milyar TL'lik kısmı eğitime, 127 milyar TL'si sağlığa ve 85,1 milyar TL'si ise yatırıma ayrıldı.

Plan Bütçe Komisyonu'nda 2018 bütçesiyle ilgili görüşmeler 24 Ekim'de başladı. Kanun tasarısının burada kabul edilmesinin ardından Genel Kurul görüşmeleri başladı ve bu görüşmeler de Cuma günü sona erdi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri 155 saat 52 dakika sürdü ve toplam 6 bin 792 sayfa tutanak tutuldu.

BUTCE TABLO
BBC

Maliye Bakanı Naciye Ağbal'ın Komisyon'da yaptığı bütçe sunumuna göre, 2018 yılında en fazla ödeneği artan kamu kurumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) oldu.

AFAD'ın ödeneği, yüzde 81,5 artırıldı ve 2,27 milyon TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın ödeneğinde öngörülen artış yüzde 30,36; Başbakanlık için ise yüzde 1,65 oldu. Ayrıca 2020 yılına dair tahmini ödeneklerde başkanlık sistemi gereğince Başbakanlık'ın ödeneğinin kaldırıldığı ve bunun da Cumhurbaşkanlığı'na devredilerek, 2019'a göre yüzde 183 artırılmasının planlandığı görüldü.

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ABD Büyükelçiliği: Vize hizmetlerinin tamamı başladı, ek randevular açıldı

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Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi, 2018'e miras bırakılmadan, yılın son günlerinde çözüldü.

İki ülke dün yaptıkları açıklamalarla krizin çözüldüğünü duyurmuştu. ABD, büyükelçilik ve konsolosluktaki yerel çalışanlarının resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı konusunda Türkiye'nin "üst düzeyde" verdiği güvenceye bağlı kaldığını ve ileride yerel çalışanlara karşı bir gözaltı söz konusu olduğunda önceden haber vereceğini söyledi.

Türkiye ise herhangi bir güvence verilmediğini belirtti.

ABD Büyükelçiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla, vize hizmetlerinin tamamının yeniden başladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca ek vize randevularının açıldığı da ifade edildi.

Kriz Ekim'de başladı

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de ABD'nin adımına yine vize başvurularını askıya alarak yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanlığı, Metin Topuz'un "ABD Konsolosluğu'nun kayıtlı personeli olarak diplomatik listede yer almadığını" açıklamıştı.

Türkiye'deki ABD Diplomatik Misyonu Topuz'un "hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından" rahatsızlığını dile getirmişti.

Vize krizi ise iki ülke arasındaki en kapsamlı diplomatik yaptırımlar olarak görülüyordu.

ABD ile vize krizi çözüldü, Türkiye 'yanlış bilgilendirmeye' tepki gösterdi

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Hafta içi her gün Türkiye'de yaşanan en sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfalarımızın, bu yıl için sonuncusunahoşgeldiniz!

Bugün hem 2017'nin son iş gününde Türkiye'de yaşananları aktaracağız hem de bu yıl içerisinde yaşanan bazı önemli olayları yeniden hatırlayacağız.

Türkiye'nin bugün batı bölgelerinde yağış, doğusunda ise açık ve parçalı bulutlubirhavavar.Sıcaklıklar da 10-15 derece aralığında seyrediyor.

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