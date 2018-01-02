Dışişleri Bakanlığı: Endişeliyiz, Ruhani'nin açıklamaları dikkate alınmalı- Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Endişeliyiz, Ruhani'nin sözleri dikkate alınmalı.
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki 'görüş ayrılığı', Türkiye basınında.
  3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Dış ticaret açığı Aralık 2017'de 9.57 milyar dolar oldu
  4. Dicle Üniversitesi'nden HIV Pozitif hastası hamile kadına tedavi yapmayı reddeden hekimler hakkında soruşturma
  5. #BarışManço'nun 75'inci doğum günü

Canlı anlatım

Yazan Öykü Altuntaş

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HIV'li hamile kadının tedavisini yapmayan hekimler hakkında soruşturma

HIV
AFP

Dicle Üniversitesi, Kadın Doğum Servisi'ne gelen HIV Pozitif hastası hamile kadına tedavi yapmayı reddeden hekimlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Siirt’ten gelen 27 yaşındaki hamile kadının doğumunun gerçekleştiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır'dan Hatice Kamer'in paylaştığı üniversite yetkililerinin açıklaması şöyle:

Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. 29.12.2017 tarihinde gerekli soruşturmanın yapılması için gerekli soruşturma başlatılmıştır.’’

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#BarışManço'nun 75'inci doğum günü kutlanıyor

Barış Manço
BBC

Barış Manço yaşasaydı bugün 75'inci doğum gününü, 7'den 77'ye herkesle beraber kutlayacaktı. Twitter'da #BarışManço etiketi TT listesinin başını çekiyor.

Manço, 1978'de BBC Türkçe'nin stüdyosuna konuk olmuştu:

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HDP'li Aysel Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

Aysel Tugluk
HURRIYET

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tuğluk, Aralık 2016'dan bu yana "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunuyordu.

Aysel Tuğluk'un annesinin saldırıya uğrayan cenazesi defnedildiği mezardan çıkarıldı

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Bakanlıklardan kışlalardaki zehirlenmelere yönelik hamle

kışlada yemek
DHA

2017'de kışlalarda en az 2 bin 180 asker zehirlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre (AA), Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yarın imzalanacak protokolle işbirliği sağlanarak zehirlenmelerinin önüne geçilecek.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün ilgili haberi için tıklayın:

2017'de hastanelerden kışlalara kamuda en az 5 bin kişi zehirlendi

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Erdoğan-Gül gerginliği ve 2019 seçimleri

Erdoğan ve Gül
AFP

Twitter'dan sivillere yargı muafiyeti getiren son KHK ile ilgili AKP'yi uyaran 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı partililer tepki göstermeyi sürdürüyor.

Erdoğan-Gül gerginliği, gazete sayfalarına şöyle yansıyor:

2018'de Türkiye: Erken seçim mi, seçime hazırlık yılı mı?

Bir süredir Abdullah Bey’i, Erdoğan’ın karşısına yüzde 49’un ortak adayı olarak çıkarma çabaları var. Erdoğan, Abdullah Gül üzerine inşa edilen planı gördü, bozmak için hamle yaptı. Erdoğan-Gül tartışmasının özü 2019 Cumhurbaşkanlığı hesaplarına dayanıyor."

Abdülkadir SelviHürriyet gazetesi yazarı

Yılın son üç ayında 4 yurtdışı ziyareti yapan Gül’ün yurtiçinde de yoğun faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Siyaset sahnesinden çekildiğini söyleyen Gül’ün iç ve dış gezi programında yoğunlaşması, Batı başkentlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a alternatif bir seçenek oluşturma planı çerçevesinde değerlendiriliyor."

Aydınlık gazetesi

Sakın dolduruşa gelme! 'Düş önümüze de peşinden gidelim Abdullah Bey' derler... Önlerine düştüğünde bir de bakmışsın ki... Arkanda tek bir kişi bile yok. (...) Sakın 'tabanla bağımı koparmam' diye umma! Melekten şeytana, şeytandan da meleğe dönüştürme becerileri gerçekten pes dedirtecek denli muazzam."

"Abdullah Gül'e 7 hayati tavsiye"Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi

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Gümrük Bakanlığı: Aralık'ta dış ticaret açığı 9.57 milyar dolar

işçiler
AFP

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017 Yılı Aralık ayı veri bülteninden öne çıkan başlıklar

  • Aralık'ta dış ticaret açığı, 9.57 milyar dolar oldu
  • 2017'de yüzde 37.5 artışla dış ticaret açığı 77.1 milyar dolar olarak kaydedildi
  • Bir önceki yılın aynı dönemine göre; ihracat yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 27.7 artarak 23.5 milyar dolara ulaştı
  • Aynı dönemde ihracatta ve ithalatta Almanya ilk sırada geldi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Endişeliyiz

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin Türkiye'den ilk resmi açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınmalı."

Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

İran protestolarla ilgili ABD, İngiltere ve S. Arabistan'ı suçladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hükümet eleştiri ve protestoya alan açmalı

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