Dışişleri Bakanlığı: Endişeliyiz, Ruhani'nin açıklamaları dikkate alınmalı- Türkiye'de Bugün
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Özet
- Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Endişeliyiz, Ruhani'nin sözleri dikkate alınmalı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki 'görüş ayrılığı', Türkiye basınında.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Dış ticaret açığı Aralık 2017'de 9.57 milyar dolar oldu
- Dicle Üniversitesi'nden HIV Pozitif hastası hamile kadına tedavi yapmayı reddeden hekimler hakkında soruşturma
- #BarışManço'nun 75'inci doğum günü
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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HIV'li hamile kadının tedavisini yapmayan hekimler hakkında soruşturma
Dicle Üniversitesi, Kadın Doğum Servisi'ne gelen HIV Pozitif hastası hamile kadına tedavi yapmayı reddeden hekimlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Siirt’ten gelen 27 yaşındaki hamile kadının doğumunun gerçekleştiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı belirtildi.
Diyarbakır'dan Hatice Kamer'in paylaştığı üniversite yetkililerinin açıklaması şöyle:
#BarışManço'nun 75'inci doğum günü kutlanıyor
Barış Manço yaşasaydı bugün 75'inci doğum gününü, 7'den 77'ye herkesle beraber kutlayacaktı. Twitter'da #BarışManço etiketi TT listesinin başını çekiyor.
Manço, 1978'de BBC Türkçe'nin stüdyosuna konuk olmuştu:
HDP'li Aysel Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Tuğluk, Aralık 2016'dan bu yana "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunuyordu.
Aysel Tuğluk'un annesinin saldırıya uğrayan cenazesi defnedildiği mezardan çıkarıldı
Bakanlıklardan kışlalardaki zehirlenmelere yönelik hamle
2017'de kışlalarda en az 2 bin 180 asker zehirlendi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre (AA), Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yarın imzalanacak protokolle işbirliği sağlanarak zehirlenmelerinin önüne geçilecek.
BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün ilgili haberi için tıklayın:
2017'de hastanelerden kışlalara kamuda en az 5 bin kişi zehirlendi
Erdoğan-Gül gerginliği ve 2019 seçimleri
Twitter'dan sivillere yargı muafiyeti getiren son KHK ile ilgili AKP'yi uyaran 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı partililer tepki göstermeyi sürdürüyor.
Erdoğan-Gül gerginliği, gazete sayfalarına şöyle yansıyor:
2018'de Türkiye: Erken seçim mi, seçime hazırlık yılı mı?
Gümrük Bakanlığı: Aralık'ta dış ticaret açığı 9.57 milyar dolar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017 Yılı Aralık ayı veri bülteninden öne çıkan başlıklar
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Endişeliyiz
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin Türkiye'den ilk resmi açıklamayı yaptı.
İran protestolarla ilgili ABD, İngiltere ve S. Arabistan'ı suçladı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hükümet eleştiri ve protestoya alan açmalı