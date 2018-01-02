Dışişleri Bakanlığı: Endişeliyiz, Ruhani'nin açıklamaları dikkate alınmalı- Türkiye'de Bugün

Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. 29.12.2017 tarihinde gerekli soruşturmanın yapılması için gerekli soruşturma başlatılmıştır.’’