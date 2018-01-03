Bank Asya hissedarlarına operasyon - Türkiye'de Bugün

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Bank Asya hissedarlarından 68 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Başsavcılık, şüphelilerin Bank Asya Katılım Bankası'nın yönetim ortanlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olduğunu kaydetti.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı.
Anadolu Ajansı (AA), 49 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğunu bildirdi.
Canlı anlatım
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Enflasyon 2017'yi yüzde 11,92'yle kapattı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında enflasyonun aylık bazda beklentilerin üzerinde, yüzde 0.69 arttı. 2017 yılı enflasyonu ise geçen yıla oranla yüzde 11.92'ye çıktı.
Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 0,50 olması bekleniyordu.
Hükümetin Orta Vadeli Program'ında enflasyonun 2017'yi %9,5 seviyesinde tamamlaması öngörülmüştü. Merkez Bankası ise 2018-2020 dönemine yönelik enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlemişti.
Enflasyon verilerine bağlı olarak memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu. Buna 1,69 oranındaki ek zam da dahil.
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Bank Asya hissedarlarına operasyon
İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Bank Asya hissedarlarından 68 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Başsavcılık, şüphelilerin Bank Asya Katılım Bankası'nın yönetim ortanlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olduğunu kaydetti.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Anadolu Ajansı (AA), 49 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğunu bildirdi.