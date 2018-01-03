Bank Asya hissedarlarına operasyon - Türkiye'de Bugün

BBC

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında enflasyonun aylık bazda beklentilerin üzerinde, yüzde 0.69 arttı. 2017 yılı enflasyonu ise geçen yıla oranla yüzde 11.92'ye çıktı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 0,50 olması bekleniyordu.

Hükümetin Orta Vadeli Program'ında enflasyonun 2017'yi %9,5 seviyesinde tamamlaması öngörülmüştü. Merkez Bankası ise 2018-2020 dönemine yönelik enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlemişti.

Enflasyon verilerine bağlı olarak memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu. Buna 1,69 oranındaki ek zam da dahil.

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