İçişleri Bakanı Soylu'nun 'ayaklarını kırın' sözlerine suç duyurusu - Türkiye'de Bugün

TBMM CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "okul çevresindeki uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" açıklaması hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBMM Sağlık,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi de olan Tur Yıldız Biçer, Güveni kötüye kullanma, Suç İşlemeye Tahrik, Görevi kötüye kullanma ve Kamu Barışına Karşı Suçlar kapsamında İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Biçer, ''Süleyman Soylu dünden bütüne yaptıklarıyla bir hukuk devletinin İçişleri Bakanı gibi değil bir suç örgütünün lideri pozisyonundadır. [...] Soylu, bulunduğu makamı bir suça azmettirme makamı olarak kullanıyor'' dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "PKKlı teröristlere nasıl davranıyorsak uyuşturucu satıcısına da aynı davranmalıyız" demişti.

Soylu "(...) Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin" diye konuşmuştu.