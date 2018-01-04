İçişleri Bakanı Soylu'nun 'ayaklarını kırın' sözlerine suç duyurusu - Türkiye'de Bugün
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Özet
- HDP milletvekili İdris Baluken'e 'örgüt üyeliğinden' 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
- İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Polis, uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırsın' sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
- 27 ilde yapılan 'FETÖ Operasyonu'nda 70 asker hakkında yakalama emri çıkarıldı.
- Hakan Atilla Davası- Bekir Bozdağ: Siyasi kumpas davası FETÖ ve ABD yargısı işbirliğinin kanıtı
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Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun transferi yorumu: Cari açığa olumlu katkı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un İngiltere'nin Everton takımına 27 milyon sterline transferi için Londra'da görüşmelerini sürdürüyor.
BBC Futbol yazarı Phil McNulty görüşmelerin 'dostane devam ettiğini ve anlaşmanın hafta sonundan önce tamamlanacağına dair güçlü bir inanç olduğunu' yazdı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, transferin sonuçlandığına dair açıklamaları paylaşarak Beşiktaş ve Cenk Tosun'u tebrik etti.
Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, transferin Türkiye'nin cari açığının kapanmasında katkısı olduğunu söyledi.
HDP milletvekili İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İdris Baluken, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp Bingöl'de tutuklanmış, 30 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.
Tahliye kararına yapılan itiraz üzerine Baluken hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.
Baluken, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.
TBMM'nin yasama dokunulmazlığını kaldırdığı Baluken halen Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
İçişleri Bakanı Soylu'nun "ayaklarını kırın" sözlerine suç duyurusu
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "okul çevresindeki uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" açıklaması hakkında suç duyurusunda bulundu.
TBMM Sağlık,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi de olan Tur Yıldız Biçer, Güveni kötüye kullanma, Suç İşlemeye Tahrik, Görevi kötüye kullanma ve Kamu Barışına Karşı Suçlar kapsamında İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Biçer, ''Süleyman Soylu dünden bütüne yaptıklarıyla bir hukuk devletinin İçişleri Bakanı gibi değil bir suç örgütünün lideri pozisyonundadır. [...] Soylu, bulunduğu makamı bir suça azmettirme makamı olarak kullanıyor'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "PKKlı teröristlere nasıl davranıyorsak uyuşturucu satıcısına da aynı davranmalıyız" demişti.
Soylu "(...) Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin" diye konuşmuştu.
Hakan Atilla davası: Dışişleri ve Halkbank'tan açıklama
İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.
Perşembe sabahı davaya ilişkin bir açıklama yayınlayan bakanlık, kararı "haksız ve talihsiz bir gelişme" olarak değerlendirdi.
Mahkemenin "sahte ve siyasi istismara müsait sözde delillere dayanarak" yargılama yaptığını belirten Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir."
Bozdağ: Dava siyasi bir kumpas
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise davanın "siyasi bir kumpas davası" olduğunu söyledi.
Davada hukuk, mahkeme ve muhakemenin siyasi bir yarar için "göstere göstere" kullanıldığını belirten Bozdağ "Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.
Halkbank: Süreç henüz bitmedi
Halk Bankası da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" dedi.
Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.
27 ilde 'FETÖ Operasyonu': 70 asker hakkında gözaltı kararı
Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 58'i muvazzaf 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Doğan Haber Ajansı, 70 askerin yakalanması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
15 Temmuz darbe girişimi ardından, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Öte yandan Gülen yapılanması kontrolünde olduğu gerekçesiyle KHK (Kanun hükmünde kararname) ile kapatılmış olan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikaya yönelik de operasyon yapıldı.
7 sendikada yöneticilik yapan 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması içinAnkara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 33'ü gözaltı alındı.