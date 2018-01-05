Yeşilçam'ın usta aktörü Münir Özkul yaşamını yitirdi
Özet
- Yeşilçam'ın usta aktörü Münir Özkul 93 yaşında yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin konuştu: Demek ki su kaçağı var
- İstanbul Barosu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu: İşkenceye azmettirme
Canlı anlatım
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Münir Özkul yaşamını yitirdi
Münir Özkul İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.
93 yaşındaki Özkul, 2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşıyordu.
Usta oyuncu, Yeşilçam'da 'Mahmut Hoca', 'Yaşar Usta' gibi karakterlere hayat vermişti.
Bu gece motorine 7-9 kuruş arası zam gelecek
Dolar kurundaki düşüşlere karşın, ham petrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak Türkiye genelinde motorinin litre fiyatına 7-9 kuruş zam gelecek. Benzin ise zamlanmayacak.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "6 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da dizel yakıtın ortalama litre fiyatı 5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi ise 5.57 lira seviyesinde bulunuyor.
Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.
BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta: 1965 yılından Trabzon görüntüleri
BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1965 yılından Trabzon görüntüleri yayınlanıyor.
BBC muhabiri Cathal O'Shannon, bu tarihte TV için hazırladığı haberde, Trabzon'un tarihinden yola çıkarak, kentte yaygın olan batıl inançları araştırıyor:
Economist: Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme 2018'de sürmeyebilir
Haftalık Economist dergisi, bugünkü yeni sayısında Türk ekonomisideki büyümenin sürdürülebilirliğini sorgulayan bir analiz yayımladı.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin 2016'nın sonunda 33.7 milyar dolar olan (Milli gelirinin yüzde 4.7'si) cari açığı şu anda 41.9 milyar dolara çıkmış durumda. Yabancı yatırım, on yıl öncesine kıyasla kabaca yarıya yarıya düştü. 1970'lerden 2000'lerin başına kadar Türkiye üzerinde dolanan yüksek enflasyon hayaleti, kredi artışının etkisiyle geri döndü."
İstanbul Barosu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu: İşkenceye azmettirme
İstanbul Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın suçu bana atın” sözleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Barosu Avukatı Atilla Özen tarafından yapılan başvuruda Soylu’nun “açıkça suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak" suçunu işlediği öne sürüldü.
Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu tahrikine kapılıp ayak kıran polis olursa Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesindeki 'işkence suçunu' işlemiş olur ve İçişleri Bakanı da bu taktirde yalnızca suç işlmeke alenen tahrik suçundan değil, ayrıca 'işkence suçuna azmettirmekten' de cezalandırılır.
“Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre suç olan emir hiçbir suretle yerine getirilemez ve yerine getirilecek olursa hem emri veren hem de yerine getiren cezalandırılır."
Soylu’nun Anayasa’yı ihlal ettiğini söyleyen Özen, bunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş açıklaması: Su kaçağı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın dün görevden alınması hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan,
"Şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var" diye konuştu.
Erdoğan "Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman, 'yüzleşmeye var mısın?' dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Hazinedar'ın görevden alınmasını " İçişleri Bakanlığının bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili geçen hafta açıkladığımız, 'İçişleri Bakanlığı yazısı' bir kumpasın suç üstü halidir" sözleriyle eleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile ilişkisine dair de önemli açıklamalarda bulundu: