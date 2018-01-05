Yeşilçam'ın usta aktörü Münir Özkul yaşamını yitirdi

DHA

İstanbul Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın suçu bana atın” sözleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Avukatı Atilla Özen tarafından yapılan başvuruda Soylu’nun “açıkça suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak" suçunu işlediği öne sürüldü.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu tahrikine kapılıp ayak kıran polis olursa Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesindeki 'işkence suçunu' işlemiş olur ve İçişleri Bakanı da bu taktirde yalnızca suç işlmeke alenen tahrik suçundan değil, ayrıca 'işkence suçuna azmettirmekten' de cezalandırılır.

“Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre suç olan emir hiçbir suretle yerine getirilemez ve yerine getirilecek olursa hem emri veren hem de yerine getiren cezalandırılır."

Soylu’nun Anayasa’yı ihlal ettiğini söyleyen Özen, bunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu vurguladı.