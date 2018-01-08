Boğaziçi Rektörü: Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 8 Ocak 2017 Pazartesi günü yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Türkiye, yeni yılın ikinci haftasına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlıyor
  2. Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan sabah saatlerinde dünkü Genel Kurul'da "Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduklarını" söyledi
  3. En son 4 Aralık 2017'de toplanan Bakanlar Kurulu, bir aylık aranın ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Canlı anlatım

time_stated_uk

Boğaziçi Rektörü: Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk

View more on twitter

Erdoğan ne demişti?

Konuyla ilgili haberimiz için:

Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine ulaşamadı

Bu üniversitemiz açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Çokseslilikle, kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgi doğru çizilmeden bunu başaramayız. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıddı değildir."

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Günaydın,

Türkiye yeni yılın ikinci haftasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi belirleyen açıklamalarıyla başlıyor.

Bahçeli, başkanlık sisteminin yürürlüğe gireceği 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Bugün bu açıklamalara gün boyunca gelmesi muhtemel tepkileri takip edeceğiz.

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili tartışmalar da dünden bugüne miras kalan bir konu.

Erdoğan, dünkü konuşmasında eleştiriler yönelttiği Boğaziçi Üniversitesi'nin "bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamadığını" öne sürdü.

Bugün ayrıca Bakanlar Kurulu bir aylık bir aranın ardından yılın ilk toplantısını yapmak üzere Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanıyor. Bakanlar Kurulu, en son 4 Aralık'ta toplanmıştı.

Türkiye'de 8 Ocak 2017 günü yaşanacak gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön