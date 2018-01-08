Boğaziçi Rektörü: Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 8 Ocak 2017 Pazartesi günü yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz
Özet
- Türkiye, yeni yılın ikinci haftasına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlıyor
- Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan sabah saatlerinde dünkü Genel Kurul'da "Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduklarını" söyledi
- En son 4 Aralık 2017'de toplanan Bakanlar Kurulu, bir aylık aranın ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor
Canlı anlatım
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Boğaziçi Rektörü: Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk
Erdoğan ne demişti?
Konuyla ilgili haberimiz için:
Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine ulaşamadı
Günaydın,
Türkiye yeni yılın ikinci haftasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi belirleyen açıklamalarıyla başlıyor.
Bahçeli, başkanlık sisteminin yürürlüğe gireceği 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.
Bugün bu açıklamalara gün boyunca gelmesi muhtemel tepkileri takip edeceğiz.
Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili tartışmalar da dünden bugüne miras kalan bir konu.
Erdoğan, dünkü konuşmasında eleştiriler yönelttiği Boğaziçi Üniversitesi'nin "bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamadığını" öne sürdü.
Bugün ayrıca Bakanlar Kurulu bir aylık bir aranın ardından yılın ilk toplantısını yapmak üzere Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanıyor. Bakanlar Kurulu, en son 4 Aralık'ta toplanmıştı.
Türkiye'de 8 Ocak 2017 günü yaşanacak gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.