Boğaziçi Rektörü: Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk - Türkiye'de Bugün

Günaydın,

Türkiye yeni yılın ikinci haftasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi belirleyen açıklamalarıyla başlıyor.

Bahçeli, başkanlık sisteminin yürürlüğe gireceği 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Bugün bu açıklamalara gün boyunca gelmesi muhtemel tepkileri takip edeceğiz.

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili tartışmalar da dünden bugüne miras kalan bir konu.

Erdoğan, dünkü konuşmasında eleştiriler yönelttiği Boğaziçi Üniversitesi'nin "bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamadığını" öne sürdü.

Bugün ayrıca Bakanlar Kurulu bir aylık bir aranın ardından yılın ilk toplantısını yapmak üzere Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanıyor. Bakanlar Kurulu, en son 4 Aralık'ta toplanmıştı.

Türkiye'de 8 Ocak 2017 günü yaşanacak gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.