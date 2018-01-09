Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e: Uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düştü

Bahçeli’den CHP’li Özel’e: Uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düştü
Canlı anlatım
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Ankara’da BAE elçiliğinin sokağı Fahreddin Paşa Sokağı oldu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye
arasında Fahreddin Paşa nedeniyle gerilim yaşanmasının ardından Ankara’da BAE
Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adı 613. sokağın adı değiştirilerek Fahreddin
Paşa yapıldı.
Sokağın üzerinde bulunduğu 609. caddenin adı
ise Medine Müdafii Caddesi oldu.
Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Tuna başkanlığında yapılan Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan
kararla sokağın adı değiştirilmesinin ardından bugün de sokağın tabelası
asıldı.
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed bin Sultan al Nahyan,
Aralık ayında Fahreddin Paşa’nın Osmanlı döneminde hırsızlık yaptığını öne
sürmüş ve “İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu”
demişti.
Zayed’e Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
“Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmak yeni moda mı” diye
yanıt vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Medine korumasını yaparken Fahreddin
Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?” demişti.
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu'na: Gandiliğe özendi ama Kandil'e tutundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün
partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini tekrarlayan Bahçeli, “2019'dan
sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için süreç
birliğinin, ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuru ile yapacağız” dedi.
Bahçeli hem Abdullah Gül'ü hem de Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır."
Hükümet sisteminde geriye dönüş olmadığını
söyleyen Bahçeli, böyle bir ihtimalin “Hazreti Nuh’un cep telefonu kullanması
kadar hayal mahsulü” olacağını söyledi.
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’in dün MHP’nin aday
çıkarmayacak olması hakkındaki “MHP'nin durumu patron çıldırdı, kapatıyoruz
tasfiye sürecinde bir parti” sözlerini ise şöyle eleştirdi:
“CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve
PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona
bakarız.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Ankara’da BAE elçiliğinin sokağı Fahreddin Paşa Sokağı oldu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında Fahreddin Paşa nedeniyle gerilim yaşanmasının ardından Ankara’da BAE Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adı 613. sokağın adı değiştirilerek Fahreddin Paşa yapıldı.
Sokağın üzerinde bulunduğu 609. caddenin adı ise Medine Müdafii Caddesi oldu.
Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna başkanlığında yapılan Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan kararla sokağın adı değiştirilmesinin ardından bugün de sokağın tabelası asıldı.
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed bin Sultan al Nahyan, Aralık ayında Fahreddin Paşa’nın Osmanlı döneminde hırsızlık yaptığını öne sürmüş ve “İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” demişti.
Zayed’e Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmak yeni moda mı” diye yanıt vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?” demişti.
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu'na: Gandiliğe özendi ama Kandil'e tutundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini tekrarlayan Bahçeli, “2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için süreç birliğinin, ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuru ile yapacağız” dedi.
Bahçeli hem Abdullah Gül'ü hem de Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır."
Hükümet sisteminde geriye dönüş olmadığını söyleyen Bahçeli, böyle bir ihtimalin “Hazreti Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulü” olacağını söyledi.
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’in dün MHP’nin aday çıkarmayacak olması hakkındaki “MHP'nin durumu patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti” sözlerini ise şöyle eleştirdi:
“CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız.
“MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözlerini ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.”