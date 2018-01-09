Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e: Uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini tekrarlayan Bahçeli, “2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için süreç birliğinin, ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuru ile yapacağız” dedi.

Bahçeli hem Abdullah Gül'ü hem de Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır."

Hükümet sisteminde geriye dönüş olmadığını söyleyen Bahçeli, böyle bir ihtimalin “Hazreti Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulü” olacağını söyledi.

Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’in dün MHP’nin aday çıkarmayacak olması hakkındaki “MHP'nin durumu patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti” sözlerini ise şöyle eleştirdi:

“CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız.

“MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözlerini ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.”