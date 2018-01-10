Türkiye'de bugün
Özet
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. İdlib'teki ihlallerin yüzde 95'i rejim yanlıları tarafından yapılıyor.
- HDP'deki Hasip Kaplan tartışması. Sırrı Süreyya Önder: İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16:00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle biraraya gelecek.
Canlı anlatım
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulan etiketler arasında birinci sırada. Bazı gazeteciler ise, tutuklu mesteklaşlarıyla dayanışma için #kutlamıyoruz etiketi altında mesajlar paylaşıyor.
Erdoğan ve Bahçeli 16:00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.
Erdoğan, AKP Meclis Grubu Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak ilerleyen günlerde bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.
Önder: Irkçılık insanı insanlığından eder
HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hasip Kaplan'ın "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Önder "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" dedi ve "HDP'nin yeni eşbaşkanını seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacaklarını" söyledi.
Açıklamasıyla tepki çeken Hasip Kaplan ise Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu.
Çavuşoğlu: İran ve Rusya İdlib'te sorumluluğunu yerine getirmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihlallerin engellenmesi için İran ve Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini" söyledi.
Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılan Bakan Çavuşoğlu, "İhlallere bakıyorsunuz, yüzde 95 rejim ya da rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Amaç sivilleri tamamen yok etmek. Bizim arzu ettiğimiz bu değil. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu basit bir hava saldırısı değil. Burada niyet farklı." diye konuştu.
"Amerika hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir"
"ABD ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için yaptıkları hatadan dönmeliler" diyen Çavuşoğlu, "Amerikalılar, önceden Rakka operasyonundan sonra bölgeden ayrılmayı düşünüyorlardı. Bazıları siz buradan ayrılmayın masrafları biz karşılayalım dedi. Amerika'nın iç yönetimine karışmak haddimiz değil ama oradaki karışıklık bizi de etkiliyor. Farklı kurumlardan farklı açıklamalar gelmeye başladı. Öyle görülüyor ki Trump yönetimi bazı kurumlara sözünü de geçiremiyor. Farklı tablolar görüyoruz." dedi.
Çavuşoğlu Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı." diye konuştu.
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