Türkiye'de bugün

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihlallerin engellenmesi için İran ve Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılan Bakan Çavuşoğlu, "İhlallere bakıyorsunuz, yüzde 95 rejim ya da rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Amaç sivilleri tamamen yok etmek. Bizim arzu ettiğimiz bu değil. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu basit bir hava saldırısı değil. Burada niyet farklı." diye konuştu.

"Amerika hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir"

"ABD ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için yaptıkları hatadan dönmeliler" diyen Çavuşoğlu, "Amerikalılar, önceden Rakka operasyonundan sonra bölgeden ayrılmayı düşünüyorlardı. Bazıları siz buradan ayrılmayın masrafları biz karşılayalım dedi. Amerika'nın iç yönetimine karışmak haddimiz değil ama oradaki karışıklık bizi de etkiliyor. Farklı kurumlardan farklı açıklamalar gelmeye başladı. Öyle görülüyor ki Trump yönetimi bazı kurumlara sözünü de geçiremiyor. Farklı tablolar görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı." diye konuştu.