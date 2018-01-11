AKP Sözcüsü Mahir Ünal: MHP ile yaptığımız görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımıdır- Türkiye'de Bugün
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Özet
- AKP Sözcüsü Mahir Ünal: MHP ile yürütülen görüşmeler büyük milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir
- 14 Fransız gazeteci 14 Türkiyeli gazeteciyi 'evlat edindi': '#HepsiniSerbestBırakın'
- Çavuşoğlu: Halkbank'ın mağdur edilirse hakkını araması doğal
- HDP'li Ahmet Türk'ten 'eşbaşkanlık' açıklaması: Sağlığım el vermez
- Aile Bakanı Kaya: İstismar davalarında iyi hal indirimi kalkacak
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Erdoğan'dan ABD'ye: Böyle stratejik ortaklık olmaz
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu:
AKP Sözcüsü: MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler milli mutabakatın ilk adımı
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmeye değindi:
Çarşamba günü basına kapalı olarak yapılan 40 dakikalık görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
'#HepsiniSerbestBırakın': 14 Fransız gazeteci Türkiye'den 14 gazeteciyi 'evlat edindi'
Fransa'nın önde gelen 14 gazetecisi, Türkiye'de basın özgürlüğüne destek vermek için 14 gazeteciyi "evlat edindiklerini" açıkladı.
Cumhuriyet gazetesi ve l'Obs'un ortak yayınladığı metinde, Fransız gazetecilerin "evlat edindikleri" gazetecilere yazdıkları mektuplara yer verildi.
L'Obs dergisinde "#HepsiniSerbestBırakın (#Libérez-lestous) etiketiyle paylaşılan yazıda şu slogana yer verildi:
Cumhuriyet'in haberine göre, 14 Fransız gazeteci ve evlat edindikleri Türkiyeli gazetecilerin listesi şöyle:
Aile Bakanı Kaya: Kadın ve çocuğa yönelik istismar davalarında iyi hal indirimi kalkacak
Hürriyet'in haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarında iyi hal indiriminin 2018 yılı içinde kaldırılabileceğini söyledi.
Sanıkların kravat takması ve takım elbise giymesi veya yargılama boyunca "sakin davranması" sonucunda cezalarında "iyi hal" nedeniyle indirime gidilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.
'Kadın ve çocuk istismarı davalarında iyi hal indirimi kaldırılacak'
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Çavuşoğlu: Halkbank'a ekonomik zarar verirlerse dava açma hakkı var
AA Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu ambargo davasına değindi:
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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Halkbank'ın mağdur edilirse hakkını araması doğal" ifadelerini kullandı.
Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak HDP kongresinde aday olmayacağını açıklaması sonrası partide eşbaşkanlık için düşünülen Ahmet Türk, "Sağlığım el vermez, genç arkadaşlar yapmalı" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarında iyi hal indiriminin 2018 yılı içinde kaldırılabileceğini söyledi.