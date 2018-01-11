AKP Sözcüsü Mahir Ünal: MHP ile yaptığımız görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımıdır- Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. AKP Sözcüsü Mahir Ünal: MHP ile yürütülen görüşmeler büyük milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir
  2. 14 Fransız gazeteci 14 Türkiyeli gazeteciyi 'evlat edindi': '#HepsiniSerbestBırakın'
  3. Çavuşoğlu: Halkbank'ın mağdur edilirse hakkını araması doğal
  4. HDP'li Ahmet Türk'ten 'eşbaşkanlık' açıklaması: Sağlığım el vermez
  5. Aile Bakanı Kaya: İstismar davalarında iyi hal indirimi kalkacak

Canlı anlatım

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Erdoğan'dan ABD'ye: Böyle stratejik ortaklık olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
AFP

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu:

(ABD'nin YPG'ye desteğini kastederek) Böyle stratejik ortaklık olmaz. Ortağız diyeceksin, Suriye'nin kuzeyinde 4 bini aşkın tırla silahlandırma yapacaksın."

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(Fethullah Gülen'i kastederek) Amerika'ya 15 yılda 12 terörist verdik, biz istiyoruz onlar vermiyor, bundan sonra bizden terörist alamazsınız."

Bazen anneler geliyor, 'Benim evladım suçsuz, günahsız' diyor. Kusura bakma. Suçsuz, günahsızsa zaten bırakıyoruz. Demek ki senin evladın da bir yerlere karışmış ama sen farkında olmamışsın.Bunlarda her numara var."

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AKP Sözcüsü: MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler milli mutabakatın ilk adımı

Mahir Ünal
Getty Images

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmeye değindi:

Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir."

Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir."

Çarşamba günü basına kapalı olarak yapılan 40 dakikalık görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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'#HepsiniSerbestBırakın': 14 Fransız gazeteci Türkiye'den 14 gazeteciyi 'evlat edindi'

fransız gazeteciler
TWITTER

Fransa'nın önde gelen 14 gazetecisi, Türkiye'de basın özgürlüğüne destek vermek için 14 gazeteciyi "evlat edindiklerini" açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi ve l'Obs'un ortak yayınladığı metinde, Fransız gazetecilerin "evlat edindikleri" gazetecilere yazdıkları mektuplara yer verildi.

L'Obs dergisinde "#HepsiniSerbestBırakın (#Libérez-lestous) etiketiyle paylaşılan yazıda şu slogana yer verildi:

Türkiye'de hapiste olan tek bir gazeteci, benim ifade özgürlüğümün yasaklanması demek."

Cumhuriyet'in haberine göre, 14 Fransız gazeteci ve evlat edindikleri Türkiyeli gazetecilerin listesi şöyle:

  • Sorj Chalandon (Ahmet Şık),
  • Catherine Clément (Çağdaş Erdoğan),
  • Florence Aubenas (Cihan Acar),
  • Fabienne Sintes (Zehra Dogan),
  • Elise Luce ( Aysenur Parıldak),
  • Edwy Plenel (Tunca Ögreten),
  • Bernard Pivot (Turhan Günay),
  • Annick Cojean (Kadri Gürsel),
  • Marie-Monique Robin (Meltem Oktay),
  • Patrick de Saint-Exupery ( İnan Kızılkaya),
  • Pierre Haski (Ahmet Altan),
  • Jean-Xavier de Lestrade (Kazım Kızıl),
  • Jean-Claude Guillebaud (Mehmet Altan),
  • Plantu (Musa Kart).
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Aile Bakanı Kaya: Kadın ve çocuğa yönelik istismar davalarında iyi hal indirimi kalkacak

Fatma Betül Sayan Kaya
reuters

Hürriyet'in haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarında iyi hal indiriminin 2018 yılı içinde kaldırılabileceğini söyledi.

Sanıkların kravat takması ve takım elbise giymesi veya yargılama boyunca "sakin davranması" sonucunda cezalarında "iyi hal" nedeniyle indirime gidilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.

'Kadın ve çocuk istismarı davalarında iyi hal indirimi kaldırılacak'

Batı'da çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl cezalandırılıyor?

Çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü?"

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Çavuşoğlu: Halkbank'a ekonomik zarar verirlerse dava açma hakkı var

Çavuşoğlu
Getty Images

AA Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu ambargo davasına değindi:

Hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olması gerçekten trajikomik bir olay ve biz bunu Amerikalılara da net bir şekilde söyledik."

Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır."

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Türkiye'de gün boyu yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Halkbank'ın mağdur edilirse hakkını araması doğal" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak HDP kongresinde aday olmayacağını açıklaması sonrası partide eşbaşkanlık için düşünülen Ahmet Türk, "Sağlığım el vermez, genç arkadaşlar yapmalı" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarında iyi hal indiriminin 2018 yılı içinde kaldırılabileceğini söyledi.

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