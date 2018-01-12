Anayasa Mahkemesi'nin kararı tartışılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluklarıyla ilgili ‘hak ihlali’ kararına hükümetten tepki geldi.

Perşembe günü AYM, 'hak ihlali' karşısında ilgili mahkemelerin gereğini yapmak zorunda olduğuna hükmetti. Karar, 6'ya karşı 11 oyla alındı.

Mahkemeler talepleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.

Kararın ardından AYM'nin kurumsal Twitter hesabından, AYM’nin kararının tam metni ve konuyla ilgili basın duyurusunun internet sitelerinde yer aldığına dair açıklama yapıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AYM’yi eleştirdiği açıklamasında, “AYM hukuk devletinin gelişmesi için kendisine verilmiş bu yetkiyi kullanırken son derece hassas, titiz, özenli bir şekilde kullanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Demek ki bu alanlarda çok özenli davranıldığına ilişkin bir kanaat yok ki, esas kararı veren mahkeme de farklı davranış içerisine girebiliyor” dedi.