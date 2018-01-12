Anayasa Mahkemesi'nin kararı tartışılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararını eleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayımladı.
Resmi Gazete'de 12 Ocak 2018 tarihiyle yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden eş başkanlığa aday olmama kararıyla ilgili “Kimsenin beni tasfiye ettiği yok, kararı bizzat ben aldım" açıklamasını yaptı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Özel Harekat Daire Başkanlığı neden kaldırıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire
Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.
Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kurumun faaliyetlerini Özel Harekat Başkanlığı olarak sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada,
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yeniden yapılandırıldığı ve statüsü
yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı’nın kurulduğu hatırlatıldı.
AYM'nin kararına hükümetten tepki
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Mehmet Altan ve
Şahin Alpay’ın tutukluluklarıyla ilgili ‘hak ihlali’ kararına hükümetten tepki
geldi.
Perşembe günü AYM, 'hak ihlali' karşısında ilgili mahkemelerin gereğini yapmak zorunda olduğuna hükmetti. Karar,
6'ya karşı 11 oyla alındı.
Mahkemeler talepleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz
Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.
Kararın ardından AYM'nin kurumsal
Twitter hesabından, AYM’nin kararının tam metni ve konuyla ilgili basın
duyurusunun internet sitelerinde yer aldığına dair açıklama yapıldı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir
Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı
aşmıştır" açıklamasını yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati
Yazıcı da AYM’yi eleştirdiği açıklamasında, “AYM hukuk devletinin gelişmesi
için kendisine verilmiş bu yetkiyi kullanırken son derece hassas, titiz, özenli
bir şekilde kullanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Demek ki bu
alanlarda çok özenli davranıldığına ilişkin bir kanaat yok ki, esas kararı
veren mahkeme de farklı davranış içerisine girebiliyor” dedi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Özel Harekat Daire Başkanlığı neden kaldırıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kurumun faaliyetlerini Özel Harekat Başkanlığı olarak sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yeniden yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı’nın kurulduğu hatırlatıldı.
AYM'nin kararına hükümetten tepki
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluklarıyla ilgili ‘hak ihlali’ kararına hükümetten tepki geldi.
Perşembe günü AYM, 'hak ihlali' karşısında ilgili mahkemelerin gereğini yapmak zorunda olduğuna hükmetti. Karar, 6'ya karşı 11 oyla alındı.
Mahkemeler talepleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.
Kararın ardından AYM'nin kurumsal Twitter hesabından, AYM’nin kararının tam metni ve konuyla ilgili basın duyurusunun internet sitelerinde yer aldığına dair açıklama yapıldı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" açıklamasını yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AYM’yi eleştirdiği açıklamasında, “AYM hukuk devletinin gelişmesi için kendisine verilmiş bu yetkiyi kullanırken son derece hassas, titiz, özenli bir şekilde kullanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Demek ki bu alanlarda çok özenli davranıldığına ilişkin bir kanaat yok ki, esas kararı veren mahkeme de farklı davranış içerisine girebiliyor” dedi.