Erdoğan: Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız, kimse engel olamaz

Erdoğan, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirileceği yeni operasyona kimsenin engel olamayacağını" söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Münbiç'e askeri operasyon yapılması gerektiğini söyledi.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür olmayan ülkeler' arasına alındı.
Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Canlı anlatım
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Berberoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı
MİT TIR'ları
görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği
iddia edilen tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde
yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Berberoğlu’nun tutukluluğunun
devamına karar verildi.
Erdoğan: Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız, kimse engele olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek yeni operasyona kimsenin engel olamayacağını söyledi:
"Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk, Suriye'de oynanan
oyunun kalbine Fırat Kalkanı’yla adeta bir hançer sapladık.
"İnşallah, yarın öbür gün kısa süre içinde
Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer
birer dağıtacağız.
"Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya
kalkanlar engel olabilir ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör
destekçileri mani olabilir."
Erdoğan konuşmasında NATO'yu da eleştirdi:
"Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?"
Erdoğan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu tweetlerini göstererek eleştirdi: Gazi Mustafa Kemal’in partisi kimlere aldı?
Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin
İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi.
Erdoğan’ın konuşması sırasında, salonda Kaftancıoğlu’nun tweetleri gösterildi.
Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun 1915 olayları,
Gezi Parkı protestoları ve BDP-HDP’yle ilgili sözlerini eleştirdi:
"Bu kişi madem ki kongre salonundan
çıkmıştır öyleyse CHP’nin İl Başkanı'dır. Ona diyecek sözümüz yok ama bu İl
Başkanı'nın geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor.
“Bakınız çok ilginç. Bu tweetlerde neler yok
ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar, görüntülerden tutun, nasıl birisi?
Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi,
kimlerin eline kaldı.
"Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi aşağılıyor. Devlet
katil değil seri katil diyerek güvenlik güçlerine saldırırken, hayatını
kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik
güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile, bu
vandallığa sahip çıktığını gösteriyor."
Bahçeli: Afrin temizlenmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon yapılması gerektiğini savundu.
Bahçeli, "Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere, Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir" dedi.
MHP lideri konuşmasında ABD'yi de eleştirdi:
"ABD'nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sınır muhafız birlikleri adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkelerarası kalıcı ilişki ve işbirliğinden kimler, nasıl bahsedebileceklerdir? ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır."
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Berberoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı
MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
Erdoğan: Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız, kimse engele olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek yeni operasyona kimsenin engel olamayacağını söyledi:
"Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı’yla adeta bir hançer sapladık.
"İnşallah, yarın öbür gün kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız.
"Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir."
Erdoğan konuşmasında NATO'yu da eleştirdi:
"Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?"
Erdoğan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu tweetlerini göstererek eleştirdi: Gazi Mustafa Kemal’in partisi kimlere aldı?
Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi.
Erdoğan’ın konuşması sırasında, salonda Kaftancıoğlu’nun tweetleri gösterildi.
Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun 1915 olayları, Gezi Parkı protestoları ve BDP-HDP’yle ilgili sözlerini eleştirdi:
"Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP’nin İl Başkanı'dır. Ona diyecek sözümüz yok ama bu İl Başkanı'nın geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor.
“Bakınız çok ilginç. Bu tweetlerde neler yok ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar, görüntülerden tutun, nasıl birisi? Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi, kimlerin eline kaldı.
"Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyerek güvenlik güçlerine saldırırken, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile, bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor."
Bahçeli: Afrin temizlenmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon yapılması gerektiğini savundu.
Bahçeli, "Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere, Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir" dedi.
MHP lideri konuşmasında ABD'yi de eleştirdi:
"ABD'nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sınır muhafız birlikleri adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkelerarası kalıcı ilişki ve işbirliğinden kimler, nasıl bahsedebileceklerdir? ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır."
Türkiye'de gün içinde yaşanan önemli gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.