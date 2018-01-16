Erdoğan: Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız, kimse engel olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek yeni operasyona kimsenin engel olamayacağını söyledi:

"Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı’yla adeta bir hançer sapladık.

"İnşallah, yarın öbür gün kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız.

"Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir."

Erdoğan konuşmasında NATO'yu da eleştirdi:

"Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?"