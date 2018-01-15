Bozdağ: ABD'nin Suriye'de sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır- Türkiye'de Bugün

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ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturacağını açıklamasına Ankara'nın tepkisi sürüyor.

Türkiye medyasından önemli bir başka başlık, 2019 seçimleri öncesi "AKP-MHP ittifakı" ve bu konudaki kamuoyu araştırmaları.

Öte yandan, "OHAL’de Yeter Forumu"nun toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz nokta FETÖ mücadelesi noktasını geçti" diye konuştu.

Twitter'da TT listesinde dost bir yüz göze çarpıyor: Bugün Nazım Hikmet'in 116'ıncı doğum günü.