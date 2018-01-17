Türkiye'de bugün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşmasının, Perşembe günü ise karayel yönüne dönmesi ile birlikte sıcaklıklarda ani (5-8) bir düşüş beklendiğini bildirdi.