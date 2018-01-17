Türkiye'de bugün
Özet
- İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirdi. AKOM da İstanbul'da akşam saatlerine doğru ciddi bir fırtına beklendiğini duyurdu.
Canlı anlatım
time_stated_uk
MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak: Gündem Afrin ve OHAL
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'daki MGK toplantısında en önemli gündem maddesinin muhtemel Afrin Operasyonu olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 14.00'te başlayacak toplantıda olağanüstü hal uygulamasının uzatılması da görüşülecek.
Kurul'da 19 Ocak’ta sona erecek OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacak.
Sonrasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmesi bekleniyor.
Ardından OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Böylece 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6’ncı kez uzatılmış olacak.
Türkiye genelinde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği" belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
AKOM da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşmasının, Perşembe günü ise karayel yönüne dönmesi ile birlikte sıcaklıklarda ani (5-8) bir düşüş beklendiğini bildirdi.
Çavuşoğlu: Tedbirlerimiz Afrin'le sınırlı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyük çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmede net bir mesaj verdiğini söyledi ve "Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür." dedi.
Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Kuzey Kore konulu Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinde "ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemesi" gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını belirtti.
Afrin'le sınırlı olmaz
Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel operasyonuyla ilgili de muhataplarıyla konuştuğunu kaydeden Çavuşoğlu "Afrin'de bulunan YPG/PKK teröristlerinin hem İdlib'deki gözlemcilerimize, hem Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize, hem Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik hem de Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var." dedi.
Ümit Kocasakal resmen CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu
Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısıyla resmen CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
İstanbul- Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ümit Kocasakal "Çok önemli bir kavşakta bu açıklamayı yapıyorum. Çıkış noktam şu. Oy vermeye tıpış tıpış değil, koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım: "Kurtuluş kuruluştadır." dedi.
HDP güzellemesi yapanlar CHP'de olamaz
"Türkiye Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, onun gösterdiği yoldan, kurucu yoldan uzaklaştığı için bu sıkıntılara düştüğünü" söyleyen Kocasakal "Bu sadece son 15 yılın da sonucu değildir ama bu iktidar döneminde son aşamaya gelmiştir. Türkiye’nin tek çıkış yolu Atatürk’e geri dönmektir." şeklinde konuştu.
Kocasakal ayrıca "Atatürk’e kefere diyen, Mustafa Kemal’in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz." dedi.
Merhaba. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.