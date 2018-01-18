Çavuşoğlu: ABD'den gelen açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi

TBMM

HDP, İstanbul'da "115 hamile kız çocuğuna dair kayıtların gizlendiği" iddialarını meclis gündemine taşındı.

Partisi adına açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu vaka bu kadar çocuğun cinsel istismara maruz kaldıklarının ancak hastane yönetiminin ise bu bilgileri gizleyerek bu suça bir biçimde ortak olduğunun açık bir ifadesidir." dedi.

Beştaş, söz konusu 115 hamile kız çocuğunun, "38'inin 15 yaşın altında olduğunu 39 çocuğun ise Suriyeli göçmen ailelerin çocukları olduğunu" da açıkladı.

Meral Danış Beştaş, konunun TBMM çatısı altında bir Komisyon tarafından araştırılması gerektiğini de söyleyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yöneltilmek üzere bir de soru önergesi verdi.