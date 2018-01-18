Çavuşoğlu: ABD'den gelen açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye Kürtlerine karşı bir adım atmayız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin ile ilgili atılacak adımların "Suriye Kürtlerine karşı olmadığının altını çiziyorum" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, ABD'nin açıklamalarını değerlendirdi:
Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister PYD, YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir. Türkiye'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum"
Bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu. Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok."
Suriye: Afrin'e herhangi bir operasyon 'saldırı eylemi' olarak algılanacak
Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.
Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.
Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.
Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.
HDP, 'hamile 115 kız çocuğuna' dair iddiaları Meclis' gündemine taşıyor
HDP, İstanbul'da "115 hamile kız çocuğuna dair kayıtların gizlendiği" iddialarını meclis gündemine taşındı.
Partisi adına açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu vaka bu kadar çocuğun cinsel istismara maruz kaldıklarının ancak hastane yönetiminin ise bu bilgileri gizleyerek bu suça bir biçimde ortak olduğunun açık bir ifadesidir." dedi.
Beştaş, söz konusu 115 hamile kız çocuğunun, "38'inin 15 yaşın altında olduğunu 39 çocuğun ise Suriyeli göçmen ailelerin çocukları olduğunu" da açıkladı.
Meral Danış Beştaş, konunun TBMM çatısı altında bir Komisyon tarafından araştırılması gerektiğini de söyleyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yöneltilmek üzere bir de soru önergesi verdi.
Bursa metrosunda 7 Haziran 2017'de başlayan "bayanlara öncelikli vagon" uygulamasının sonlandırıldığı aktarıldı.
CHP Bursa Milletvekili, Nurhayat Kayışoğlu, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla "#İzinVermeyeceğiz dedik. Bursa'da "pembe vagon" uygulaması kalktı." mesajını paylaştı.
Kayışoğlu, devamında "Böylelikle halka rağmen aldığınız kararların uygulanmasının mümkün olmadığını anlamış olmanızdan memnun olduk. Bursa'da 'bayanlara öncelikli vagon' yazıları silindi." mesajını da verdi.
CHP'li Muharrem İnce, genel başkan adaylığını açıklıyor
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, 22 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını söyledi.
Daha önce de seçimli kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğllu'na karşı yarışan İnce, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00'de, Ankara'da adaylığımı açıklayacağım." dedi.
Muharrem İnce, 5 Eylül 2014 tarihinde yapılan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 740 oyuna karşı 415 oy almıştı.
3-4 Şubat tarihinde yapılacak kurultay öncesi İstanbul Barosu'nun eski başkanı Ümit Kocasakal da aday olduğunu açıklamıştı.
Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Rusya'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ziyarete katılıyor.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rus tarafıyla, "bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre sürecinin ele alınacağı" belirtildi.
HRW: Türkiye'de medya, aktivistler ve muhalefet hedef alınıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Perşembe günü yayınlanan raporunda, Türkiye'nin 2017 yılında, "kıl payı sonuçlanan bir referandumun arkasından, medyanın, muhalefetin ve insan hakları savunucularının üzerindeki kısıtlamaları artırdığı" belirtildi.
"2018 Dünya Raporu" başlıklı metinde, Türkiye "yeterli denge ve kontrol mekanizmalarını içermeyen bir başkanlık sistemini uygulamaya soktu" denildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson "Türkiye'de nereye baksanız insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruyan denge ve kontrol mekanizmalarının aşındığını görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
Williamson, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, hala sürmekte olan olağanüstü hal ve muhalif milletvekillerine yöneltilen suçlamaların tamamı parlementoyu zayıflattı, hükümetin yargı üzerindeki kontrolu daha da sıkı ve medya ve sivil topluma yönelik baskılar derinleşiyor" dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yıl 28. defa yayınladığı 643 sayfalık Dünya Raporu'nda 90'dan fazla ülkedeki insan hakları uygulamalarını gözden geçiriyor.
Çavuşoğlu: 'Son açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin konusunda ABD ile yaşanan gerilim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir adım varsa ilişkilerimiz çok farklı boyutlara gider. Bu mesajları çok net bir şekilde onlara verdik." dedi.
CNNTurk canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, ABD tarafından yapılan son açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini de söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin çeşitli kereler bölgedeki YPG varlığı konusunda verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, "ABD somut olarak adım atmalı" dedi.
Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"Biz kendilerine Afrin'de adım atacağımızı söyledik. Savunma Bakanı Mattis'e de, Dışişleri Bakanı Tillerson'a da söyledik. Çünkü bize oradan müdahale geliyor. Tacizlerine devam eden bir terör örgütüne karşı müdahale etmemiz uluslararası kurallar açısından da meşrudur. Biz bunu (müdahaleyi) yapmak zorundayız"
TÜSİAD 'cinsiyet eşitliği' gerekçesiyle isim değişikliğine gitti
48. olağan genel kurulda yapılan oylamayla TÜSİAD'ın adı değişti.
"Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği" olan TÜSİAD, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği" oldu.
İsim değişikliği sonrası derneğin kısaltmasının ise değiştirilmediği "TÜSİAD" olarak devam edileceği açıklandı.
Değişimin sebebi olarak ise cinsiyet eşitliği gösterildi.
#TÜSİADGenelKurulu
Bugün TÜSİAD için tarihi bir gün!
Artık “iş adamı” değil, “iş insanı” diyoruz! TÜSİAD’ın açılım… twitter.com/i/web/status/9…
Başbakan Yıldırım: 'ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır'
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da bir toplantıda, "ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır" dedi.
Afrin başlığında Çarşamba günü gerçekleşen kritik MGK toplantısı sonrası "Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" açıklaması yapılmış bunun üzerine ABD tarafından "Suriye sınırında bir 'güvenlik gücü yaratılmadığı" yönünde bir açıklama gelmişti.
Bu gelişmeler sonrası hükümet cephesinden ilk açıklama, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım'dan geldi.
Yıldırım şunları söyledi:
NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. 3 gün içinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor ABD yetkililerinden. Bir gün sınırda güvenlik ordusu kuruluyor deniyor, bir gün DEAŞ'ı temizledikten sonra bölgede asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir birim oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karıştıran açıklamalar. Türkiye'nin tavrı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen yanında bir terör ordusu oluşturulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tedbir alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır."
Canlı anlatım
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Trabzon havalimanında yamaca asılı kalan uçak kurtarıldı
Cumartesi günü 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kurtarma çalışmaları için havalimanı 24 saat kapatıldı.
Boeing 737 tipi uçağı saplandığı çamurlu tepelikten kurtarmak için 500 ve 350 tonluk 2 vinç kullanıldı. Operasyona yaklaşık 100 kişi katıldı.
Trabzon halkı da hakim tepeliklerden kurtarma çalışmalarını izledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye Kürtlerine karşı bir adım atmayız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin ile ilgili atılacak adımların "Suriye Kürtlerine karşı olmadığının altını çiziyorum" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, ABD'nin açıklamalarını değerlendirdi:
Suriye: Afrin'e herhangi bir operasyon 'saldırı eylemi' olarak algılanacak
Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.
Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.
Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.
Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.
• ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriye sınırında güvenlik gücü yaratmıyoruz
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HDP, 'hamile 115 kız çocuğuna' dair iddiaları Meclis' gündemine taşıyor
HDP, İstanbul'da "115 hamile kız çocuğuna dair kayıtların gizlendiği" iddialarını meclis gündemine taşındı.
Partisi adına açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu vaka bu kadar çocuğun cinsel istismara maruz kaldıklarının ancak hastane yönetiminin ise bu bilgileri gizleyerek bu suça bir biçimde ortak olduğunun açık bir ifadesidir." dedi.
Beştaş, söz konusu 115 hamile kız çocuğunun, "38'inin 15 yaşın altında olduğunu 39 çocuğun ise Suriyeli göçmen ailelerin çocukları olduğunu" da açıkladı.
Meral Danış Beştaş, konunun TBMM çatısı altında bir Komisyon tarafından araştırılması gerektiğini de söyleyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yöneltilmek üzere bir de soru önergesi verdi.
Bursa'da 'pembe vagon' uygulaması kalktı
Bursa metrosunda 7 Haziran 2017'de başlayan "bayanlara öncelikli vagon" uygulamasının sonlandırıldığı aktarıldı.
CHP Bursa Milletvekili, Nurhayat Kayışoğlu, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla "#İzinVermeyeceğiz dedik. Bursa'da "pembe vagon" uygulaması kalktı." mesajını paylaştı.
Kayışoğlu, devamında "Böylelikle halka rağmen aldığınız kararların uygulanmasının mümkün olmadığını anlamış olmanızdan memnun olduk. Bursa'da 'bayanlara öncelikli vagon' yazıları silindi." mesajını da verdi.
BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, uygulamanın ilk günlerinde Bursalıların konuya ilişkin tepkilerini araştırmıştı.
CHP'li Muharrem İnce, genel başkan adaylığını açıklıyor
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, 22 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını söyledi.
Daha önce de seçimli kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğllu'na karşı yarışan İnce, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00'de, Ankara'da adaylığımı açıklayacağım." dedi.
Muharrem İnce, 5 Eylül 2014 tarihinde yapılan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 740 oyuna karşı 415 oy almıştı.
3-4 Şubat tarihinde yapılacak kurultay öncesi İstanbul Barosu'nun eski başkanı Ümit Kocasakal da aday olduğunu açıklamıştı.
Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Rusya'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ziyarete katılıyor.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rus tarafıyla, "bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre sürecinin ele alınacağı" belirtildi.
HRW: Türkiye'de medya, aktivistler ve muhalefet hedef alınıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Perşembe günü yayınlanan raporunda, Türkiye'nin 2017 yılında, "kıl payı sonuçlanan bir referandumun arkasından, medyanın, muhalefetin ve insan hakları savunucularının üzerindeki kısıtlamaları artırdığı" belirtildi.
"2018 Dünya Raporu" başlıklı metinde, Türkiye "yeterli denge ve kontrol mekanizmalarını içermeyen bir başkanlık sistemini uygulamaya soktu" denildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson "Türkiye'de nereye baksanız insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruyan denge ve kontrol mekanizmalarının aşındığını görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
Williamson, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, hala sürmekte olan olağanüstü hal ve muhalif milletvekillerine yöneltilen suçlamaların tamamı parlementoyu zayıflattı, hükümetin yargı üzerindeki kontrolu daha da sıkı ve medya ve sivil topluma yönelik baskılar derinleşiyor" dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yıl 28. defa yayınladığı 643 sayfalık Dünya Raporu'nda 90'dan fazla ülkedeki insan hakları uygulamalarını gözden geçiriyor.
Çavuşoğlu: 'Son açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin konusunda ABD ile yaşanan gerilim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir adım varsa ilişkilerimiz çok farklı boyutlara gider. Bu mesajları çok net bir şekilde onlara verdik." dedi.
CNNTurk canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, ABD tarafından yapılan son açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini de söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin çeşitli kereler bölgedeki YPG varlığı konusunda verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, "ABD somut olarak adım atmalı" dedi.
Çavuşoğlu şöyle devam etti:
TÜSİAD 'cinsiyet eşitliği' gerekçesiyle isim değişikliğine gitti
48. olağan genel kurulda yapılan oylamayla TÜSİAD'ın adı değişti.
"Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği" olan TÜSİAD, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği" oldu.
İsim değişikliği sonrası derneğin kısaltmasının ise değiştirilmediği "TÜSİAD" olarak devam edileceği açıklandı.
Değişimin sebebi olarak ise cinsiyet eşitliği gösterildi.
Başbakan Yıldırım: 'ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır'
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da bir toplantıda, "ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır" dedi.
Afrin başlığında Çarşamba günü gerçekleşen kritik MGK toplantısı sonrası "Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" açıklaması yapılmış bunun üzerine ABD tarafından "Suriye sınırında bir 'güvenlik gücü yaratılmadığı" yönünde bir açıklama gelmişti.
Bu gelişmeler sonrası hükümet cephesinden ilk açıklama, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım'dan geldi.
Yıldırım şunları söyledi: