AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili kararı Resmi Gazete'de - Türkiye'de Bugün

DHA

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluklarıyla ilgili yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali olduğu yönündeki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, geçen hafta içerisinde Alpay ve Altan'ın bireysel başvurularında "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermiş ancak buna rağmen alt mahkemeler tahliye taleplerini kabul etmemişti

İstanbul 13'uncu ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri, gerekçeli kararın kendilerine ulaşmadığını belirterek tahliyeleri reddetmişti. Bunun ardından AYM, resmi Twitter hesabından söz konusu kararlara web sitesi üzerinden ulaşılabileceğine dair bir mesaj atmıştı.

Ancak yine tahliye çıkmaması, Türkiye'de hukuk sistemine dair yeni bir tartışma başlattı.

Altan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce kardeşi Ahmet Altan ile birlikte katıldığı bir televizyon programında "darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları" gerekçesiyle Eylül 2016'da tutuklandı.

Alpay da darbe girişiminden iki hafta sonra Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili soruşturmalar kapsamında Zaman gazetesinin eski çalışanları ve yöneticilerine yönelik operasyonda tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.