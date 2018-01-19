AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili kararı Resmi Gazete'de - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 19 Ocak 2018 günü yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Cumartesi günü Afrin ve Menbiç'e operasyon için verdiği süre bugün doluyor
- Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğunda "hak ihlali" olduğu yönündeki AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülmesinin 11'inci yılında İstanbul'daki törenle anılıyor
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluklarıyla ilgili yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali olduğu yönündeki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM, geçen hafta içerisinde Alpay ve Altan'ın bireysel başvurularında "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermiş ancak buna rağmen alt mahkemeler tahliye taleplerini kabul etmemişti
İstanbul 13'uncu ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri, gerekçeli kararın kendilerine ulaşmadığını belirterek tahliyeleri reddetmişti. Bunun ardından AYM, resmi Twitter hesabından söz konusu kararlara web sitesi üzerinden ulaşılabileceğine dair bir mesaj atmıştı.
Ancak yine tahliye çıkmaması, Türkiye'de hukuk sistemine dair yeni bir tartışma başlattı.
Altan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce kardeşi Ahmet Altan ile birlikte katıldığı bir televizyon programında "darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları" gerekçesiyle Eylül 2016'da tutuklandı.
Alpay da darbe girişiminden iki hafta sonra Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili soruşturmalar kapsamında Zaman gazetesinin eski çalışanları ve yöneticilerine yönelik operasyonda tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.
Günaydın,
Türkiye haftanın son iş gününe Afrin ile ilgili tartışmalarla giriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı konuşmada verdiği süre bugün doluyor.
Erdoğan Elazığ'daki konuşmasında, "Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" demişti.
Bugün içinde beklenen bir diğer gelişme de gazeteci Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan'ın tahliye durumu olacak. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve gözler alt mahkemeye çevrildi.
Alt mahkemelerin AYM kararına uymaması, son günlerde Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili tartışmaların bir kez daha alevlenmesine neden oldu.
Bugün ayrıca milyonlarca öğrenci karnelerini alıp 15 günlük yarı yıl tatiline başlıyor.
Son olarak Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülmesinin 11'inci yılında vurulduğu yer Şişli'de ve vurulduğu saat 15.05'te düzenlenecek törenle anılıyor.
19 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'deki yaşanacak önemli gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.