Zeytin Dalı Harekatı- Başbakan Yıldırım: 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturulacak
Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e "kara harekatı başlattıklarını" açıkladı. Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- TSK: Afrin'e kara harekatı başladı
- Başbakan Yıldırım: 30 km'de güvenli alan oluşturulacak
- Anadolu Ajansı: TSK kara unsurları ve ÖSO, 5 km içeriye girdi
- YPG: TSK ve ÖSO Afrin'e girmeye çalıştı, başarısız oldu
- CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tam
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır.
Canlı anlatım
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CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tamdır
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'nı atılması gereken bir adım ve doğru bir harekat olarak tanımladı.
Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu harekatın diplomasiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Tezcan, "Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır" dedi.
Genelkurmay Başkanlığı harekat kapsamında şu ana kadar 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.
TSK Afrin'e kara harekatını başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e dün başlattıkları "Zeytin Dalı Harekatı'nın" ikinci gününde, Afrin'e karadan girdiklerini açıkladı.
TSK ayrıca, harekat kapsamında şu ana dek 153 hedefin ateş altına alındığını duyurdu.
Reuters'a konuşan Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Afrin'deki sözcüsü Birusk Hasaka ise, TSK ve ÖSO'nun kente girmeye çalıştığını ancak "şiddetli çatışmalar sonucu başarısız olduklarını" söyledi.
Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.