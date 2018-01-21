Zeytin Dalı Harekatı- Başbakan Yıldırım: 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturulacak

DHA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'nı atılması gereken bir adım ve doğru bir harekat olarak tanımladı.

Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu harekatın diplomasiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tezcan, "Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır" dedi.