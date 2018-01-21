Zeytin Dalı Harekatı- Başbakan Yıldırım: 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturulacak

Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e "kara harekatı başlattıklarını" açıkladı. Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. TSK: Afrin'e kara harekatı başladı
  2. Başbakan Yıldırım: 30 km'de güvenli alan oluşturulacak
  3. Anadolu Ajansı: TSK kara unsurları ve ÖSO, 5 km içeriye girdi
  4. YPG: TSK ve ÖSO Afrin'e girmeye çalıştı, başarısız oldu
  5. CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tam
  6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır.

Canlı anlatım

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CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tamdır

TEZCAN
DHA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'nı atılması gereken bir adım ve doğru bir harekat olarak tanımladı.

Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu harekatın diplomasiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tezcan, "Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır" dedi.

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Genelkurmay Başkanlığı harekat kapsamında şu ana kadar 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir."

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TSK Afrin'e kara harekatını başlattı

Türk askerleri
EPA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e dün başlattıkları "Zeytin Dalı Harekatı'nın" ikinci gününde, Afrin'e karadan girdiklerini açıkladı.

TSK ayrıca, harekat kapsamında şu ana dek 153 hedefin ateş altına alındığını duyurdu.

Reuters'a konuşan Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Afrin'deki sözcüsü Birusk Hasaka ise, TSK ve ÖSO'nun kente girmeye çalıştığını ancak "şiddetli çatışmalar sonucu başarısız olduklarını" söyledi.

Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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