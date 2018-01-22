Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Zeytin Dalı Harekatı 3. gününe Kilis'ten Afrin bölgesine atılan top atışlarıyla başladı
  2. Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Zeytin Dalı Harekatı görüşülecek.
  3. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Destek vermeyen gölge etmesin
  4. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur
  5. İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propogandası yapan 24 şüpheli gözaltına alındı

Canlı anlatım

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Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Mehmet Şimşek
Reuters

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSK'nin Afrin'e başlattığı harekat için "Ekonomiye etkisi sınırlı olur" dedi.

Operasyonun ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Bütçemiz güçlü, mali alanımız çok. Yatırımcılarımız rahat olsun etki sınırlı kalacak; kısa sürecek bir operasyon ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde terör riskini azaltacaktır."

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İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda "sosyal medyada terör propogandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığını" açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekâtı: Bugünün önemli gündem maddeleri

  • 14.00- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sanayi Odası'nda konuşacak
  • 14.00- Başbakan Binali Yıldırım, Afrin harekâtını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
  • 15.00- Bakanlar Kurulu toplantısı
  • 18.00- BM Güvenlik Konseyi toplantısı (Kapalı oturum)

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününe girdi.

Sabah saatlerinde Kilis'ten Afrin bölgesindeki hedeflere top atışı yapıldığı bildirildi.

Fransa'nın talebi üzerine harekat, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini ve bölgedeki gelişmelere ilişkin "meşru güvenlik kaygıları olduğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise "operasyonların kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması" ve "itidal" çağrısında bulundu

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