Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün

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Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününe girdi.

Sabah saatlerinde Kilis'ten Afrin bölgesindeki hedeflere top atışı yapıldığı bildirildi.

Fransa'nın talebi üzerine harekat, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini ve bölgedeki gelişmelere ilişkin "meşru güvenlik kaygıları olduğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise "operasyonların kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması" ve "itidal" çağrısında bulundu