Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün
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Özet
- Zeytin Dalı Harekatı 3. gününe Kilis'ten Afrin bölgesine atılan top atışlarıyla başladı
- Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Zeytin Dalı Harekatı görüşülecek.
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Destek vermeyen gölge etmesin
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur
- İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propogandası yapan 24 şüpheli gözaltına alındı
Canlı anlatım
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Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSK'nin Afrin'e başlattığı harekat için "Ekonomiye etkisi sınırlı olur" dedi.
İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 24 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 15-22 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda "sosyal medyada terör propogandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığını" açıkladı.
Zeytin Dalı Harekâtı: Bugünün önemli gündem maddeleri
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Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününe girdi.
Sabah saatlerinde Kilis'ten Afrin bölgesindeki hedeflere top atışı yapıldığı bildirildi.
Fransa'nın talebi üzerine harekat, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini ve bölgedeki gelişmelere ilişkin "meşru güvenlik kaygıları olduğunu" açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise "operasyonların kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması" ve "itidal" çağrısında bulundu