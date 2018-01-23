Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson telefon görüşmesinde dedi ki; ‘Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar’. Ben de dedim ki ‘Biz kendi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiyi dikkate alırız.’ Şunu da söyledim. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında YPG size ‘Rakka’ya girmeyiz, sizinle işbirliği yapmayız’ diyordu. Şimdi de benzer bir şey yapıyorlar. ‘Lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın’ dedim. Biz ABD’ye diyoruz ki, ‘Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın’. Menbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Suriye Ordusu’na, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız. Bu konuda da kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz.