Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz
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Özet
- Tüketici güven endeksi 72,3 ile Ekim 2016’dan beri en üst seviyeye ulaştı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz
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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak seyahati dönüşünde gazetecilere açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Tillerson’un “Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar” dediğini belirten Çavuşoğlu, Tillerson’a verdiği yanıtı şöyle anlattı:
Tüketici güven endeksi Ekim 2016’dan beri en üst seviyede
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2018 tüketici güven endeksini açıkladı.
Endeks bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 72,3’e ulaştı.
Böylece endeks, Ekim 2016’daki 74 seviyesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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