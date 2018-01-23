Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz

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Özet

  1. Tüketici güven endeksi 72,3 ile Ekim 2016’dan beri en üst seviyeye ulaştı
  2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz

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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’ye ‘yanımızda değilseniz karşımıza da çıkmayın’ diyoruz

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EPA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak seyahati dönüşünde gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Tillerson’un “Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar” dediğini belirten Çavuşoğlu, Tillerson’a verdiği yanıtı şöyle anlattı:

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson telefon görüşmesinde dedi ki; ‘Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar’. Ben de dedim ki ‘Biz kendi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiyi dikkate alırız.’ Şunu da söyledim. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında YPG size ‘Rakka’ya girmeyiz, sizinle işbirliği yapmayız’ diyordu. Şimdi de benzer bir şey yapıyorlar. ‘Lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın’ dedim. Biz ABD’ye diyoruz ki, ‘Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın’. Menbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Suriye Ordusu’na, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız. Bu konuda da kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz.

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Tüketici güven endeksi Ekim 2016’dan beri en üst seviyede

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PA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2018 tüketici güven endeksini açıkladı.

Endeks bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 72,3’e ulaştı.

Böylece endeks, Ekim 2016’daki 74 seviyesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Türkiye’de ve Zeytin Dalı Harekatı’nda gün boyunca yaşanacak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.

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