Erdoğan: TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var

Operasyonun, ekonomi üzerinden olumsuz bir etki meydana getirmesi mümkün değil. Tam tersine, bana göre bu operasyon inşallah amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek. Zaman zaman Suriye'deki istikrarsızlıklar ve jeopolitik gerginlikler, ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, ordumuzun kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması ve herkesin beklediği şekilde bu operasyonun başarıyla sonuçlanacak olması, ekonomiyle ilgili bu kanaldan gelecek riskleri de ortadan kaldırıyor."