Erdoğan: TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu'nun ilk dört gününde TSK ve ÖSO'nun "7-8 şehidi" olduğunu ve "268 teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Türkiye'de 24 Ocak 2018'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
- Erdoğan, Afrin operasyonunun dört günün ÖSO ve TSK'nın "7-8 şehidi olduğunu" açıkladı
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Ağbal: Harekatın ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratması mümkün değil
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi.
Erdoğan: ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman siyasetçilerden 'tank' tepkisi: Türkiye'ye silah satışı durdurulsun
Bazı Alman siyasetçiler, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Almanya yapımı tankların kullanıldığı haberlerine işaret ederek tepki gösterdi.
Türkiye'nin operasyonda Alman şirketi Rheinmetall'ın ürettiği Leopard tanklarını kullandığını belirten sağ ve sol kanattan olmak üzere farklı partilerden Alman siyasetçiler, Alman hükümetini Türkiye'ye silah satışını durdurmaya çağırdı.
Cuma günü, Rheinmetall şirketinin Leopard 2 tanklarının patlamalara daha dayanıklı olması için üst sürümünü Türkiye'ye göndermesine Alman hükümetinin onay vereceği belirtilmişti.
'Yasa dışı'
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'dan (CDU) Norbert Röttgen, BBC'nin bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin operasyonunun 'yasa dışı' olduğunu söyleyerek silah ambargosu çağrısı yaptı.
Yeşiller'den Agnieska Brugger de Almanya'ya 'derhal Türkiye'ye silah satışını durdurun' talebinde bulundu.
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