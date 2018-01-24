Zeytin Dalı Harekatı

Erdoğan: TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu'nun ilk dört gününde TSK ve ÖSO'nun "7-8 şehidi" olduğunu ve "268 teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Türkiye'de 24 Ocak 2018'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
  2. Erdoğan, Afrin operasyonunun dört günün ÖSO ve TSK'nın "7-8 şehidi olduğunu" açıkladı

Canlı anlatım

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Ağbal: Harekatın ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratması mümkün değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi.

Operasyonun, ekonomi üzerinden olumsuz bir etki meydana getirmesi mümkün değil. Tam tersine, bana göre bu operasyon inşallah amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek. Zaman zaman Suriye'deki istikrarsızlıklar ve jeopolitik gerginlikler, ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, ordumuzun kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması ve herkesin beklediği şekilde bu operasyonun başarıyla sonuçlanacak olması, ekonomiyle ilgili bu kanaldan gelecek riskleri de ortadan kaldırıyor."

Naci Ağbal
Reuters

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Erdoğan: ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2015 yılı Temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 22 şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var; ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi."

5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan
EPA

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Alman siyasetçilerden 'tank' tepkisi: Türkiye'ye silah satışı durdurulsun

Bazı Alman siyasetçiler, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Almanya yapımı tankların kullanıldığı haberlerine işaret ederek tepki gösterdi.

Türkiye'nin operasyonda Alman şirketi Rheinmetall'ın ürettiği Leopard tanklarını kullandığını belirten sağ ve sol kanattan olmak üzere farklı partilerden Alman siyasetçiler, Alman hükümetini Türkiye'ye silah satışını durdurmaya çağırdı.

Cuma günü, Rheinmetall şirketinin Leopard 2 tanklarının patlamalara daha dayanıklı olması için üst sürümünü Türkiye'ye göndermesine Alman hükümetinin onay vereceği belirtilmişti.

'Yasa dışı'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'dan (CDU) Norbert Röttgen, BBC'nin bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin operasyonunun 'yasa dışı' olduğunu söyleyerek silah ambargosu çağrısı yaptı.

Yeşiller'den Agnieska Brugger de Almanya'ya 'derhal Türkiye'ye silah satışını durdurun' talebinde bulundu.

Tanklar
AFP

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Canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Bugün Türkiye'de ve Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bugün TSİ 20:30'da görüşecek.
  • Zeytin Dalı Harekatı, 5'inci gününde.
  • Anadolu Ajansı (AA), Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla sızmaya çalıştığı belirtilen "PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.
  • Genelkurmay Başkanlığı'nın son yaptığı açıklamada, harekât kapsamında "şu ana dek en az 260 teröristin öldürüldüğü" aktarıldı.
  • Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 3 asker (Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı) yaşamını yitirdi.

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