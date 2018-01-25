FT: AB'de Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardımı kim verecek tartışması yaşanıyor - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 25 Ocak 2018 gününün en önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. FT: Türkiye'ye yapılacak mali yardımın kimin bütçesinden çıkacağı AB'yi böldü
  2. Zeytin Dalı Harekatı, 6'ncı gününde

Canlı anlatım

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Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi: Demokratik toplumlarda eleştiri hak olsa da sınırları kanunla çizilmiştir

ZIYA PIR
DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen ertelemeli 11 ay 20 günlük hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

DHA'nın haberine göre, davayı gören Diyarbakır 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Pir'in bir nöbetçi savcı hakkında sarf ettiği "saraya soytarı adayı" ifadesinin kişinin "onur, şeref ve saygınlığına" zarar verdiğine hükmetti.

Gerekçeli kararda, eleştirinin bir hak olduğu ancak sınırlarının kanunla çizildiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Saraya soytarı adayı' kelimesinin kuşkuya yer olmaksızın Cumhuriyet savcısını hedef aldığı anlaşılmıştır. Demokratik toplumlarda eleştiri bir hak olmakla birlikte, sınırları kanunlarla çizilmiştir. Bu sınırlardan biri de ağır eleştiri sınırlarını aşan hakaret eylemi olarak Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen eylemdir. Saraya soytarı kelimesinin savcının onur, şeref ve saygınlığına zararverdiğisabit görülmüştür. Sanığın eylemini yasal yetkiye dayanılarak verilen yargısal karara tepki olarak gerçekleştirilmesi nedeni ile hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektirir bir durum yoktur."

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FT: AB'de Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardımı kim verecek tartışması yaşanıyor

MULTECI
Getty Images

Financial Times (FT) gazetesi, 2016 varılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar euroluk mali desteğin ikinci aşamasını oluşturan 3 milyar euroluk kısmının nasıl ödeneceği konusunda AB içerisinde tartışma yaşandığını bildirdi.

İlk 3 milyar euroluk dilimin ise üçte ikisi AB üye devletler tarafından karşılanmıştı.

Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler, 3 milyar euroluk ödemenin tamamını AB Komisyonu'nun finanse etmesi gerektiğini öngören bir öneri getirdi.

FT gazetesi, bu öneriyi yapan üye devletlerin söz konusu paranın Komisyon'un diğer alanlarda bütçe kalemlerindeki harcanmayan kısımların bir araya getirilmesiyle elde edilmesi gerektiğini savunuyor.

Gazetenin haberine göre, bu öneriye Komisyon'un 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamasının diğer alanlarda harcaması öngörülen para miktarını düşürebileceği ve üye devletlerin Türkiye'nin bu finansmanı nasıl harcadığını denetleme gücünü azaltacağını belirterek, karşı çıkanlar da var.

FT'ye konuşan bir AB diplomatı, yapılan bu önerinin "mali ve siyasi miyopluğun" bir örneği olduğunu belirterek, "Bu, çılgınca bir fikir" dedi.

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Günaydın, Türkiye'nin önemli bir bölümü haftanın son iş gününe kar altında giriyor.

Bugün Türkiye'nin batısı ve güneyi hariç diğer tüm bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Güneyde yağmur, batıda ise çok bulutlu bir hava var. Kar, Pazar günü ülkeyi terk ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı, altıncı gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ardından da Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

Türkiye'de bugün yaşanacak önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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