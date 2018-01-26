TSK: Afrin'de şu ana dek en az 343 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda gece yarısı da 13 uçağın 23 hedefi imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, "En az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 14 şehit var, 3'ü bizim askerimiz
- TSK: Afrin'de 13 uçak 23 hedefi vurdu, operasyonda şu ana dek en az 343 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den Facebook, Twitter ve YouTube'a 'Zeytin Dalı' uyarısı
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuart: Türkiye Afrin’e odaklandı, IŞİD’den gözünü ayırdı
- AB Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'nden Zeytin Dalı Harekâtı'na destek istedi.
Canlı anlatım
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Türkiye'den Facebook, Twitter ve YouTube'a 'Zeytin Dalı' uyarısı
Habertürk gazetesi, Türkiye'de yargının ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadaki "sakıncalı paylaşımları" sıkı takip altına aldığını yazdı.
Gazetedeki haberde Facebook, Twitter ve YouTube'un bu konuda Türkiye tarafından net bir dille uyarıldığı belirtildi.
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, söz konusu şirketlerin yetkilileri Türkiye'den gelen taleplere "yavaş da olsa olumlu" yanıt verdiklerini söylüyor.
Gazeteye konuşan ancak adı açıklanmayan bir yetkili, "Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz" dedi.
Haberde söz konusu sürecin şu şekilde işlediği belirtildi:
-BTK, "yalan-yanlış, sakıncalı, spekülatif sosyal medya içeriklerine" anında müdahale ediyor.
-Yasal olmayan ve maksatlı yayın yapan internet sitelerinin yanı sıra internetin her mecrası, sosyal medya ağları ve paylaşımları çok yakından izleniyor.
-BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor.
-Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube'daki zararlı içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor. Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hemen hukuki işlem yapıyor.
-Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.
TSK: Afrin'de şu ana dek en az 343 terörist etkisiz hale getirildi
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Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda gece yarısı da 13 uçağın 23 hedefi imha ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "En az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
Zeytin Dalı Harekâtı, Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlatılmıştı.
Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe günü Hatay’daki Harekât Merkezi’ne gitmişti.
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın netice alınana dek süreceğini söylemişti.