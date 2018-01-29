Sosyal medyadaki Afrin paylaşımlarına 311 gözaltı - Türkiye'de Bugün
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Özet
- İçişleri Bakanlığı, sosyel medyadaki Afrin paylaşımları nedeniyle bir haftada 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Zeytin Dalı Harekâtı: Sosyal medya paylaşımlarına 311 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde süren operasyonuna dair 22-29 Ocak tarihleri arasında sosyal medyadan paylaşım yapan 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada şüphelilerin "sosyal medyadan terör propogandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındıkları ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca son bir haftada aralarında IŞİD üyesi Demet Taşar'ın da bulunduğu "28 teröristin etkisiz hale getirildiği" belirtildi:
"Son 1 haftada yurt içinde aralarında terör arananlar mavi liste ve Interpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar’ın da bulunduğu toplam 28 (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir."