Kilis'te zeytinliğe roket atıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam ediyor:

"Atatürk’ün başlattığı sanayi hamlelerini CHP dinamitledi.

"Terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin.

"YPG’yi sahipleniyorlar. Bu kişi Afrin operasyonundaki askerlerimize kurşun sıkan terör örgütünü savunuyor.

"'PYD terör örgütü değil' diyerek bize neden rahatsız olduğumuzu soruyor.

"İstanbul’a il başkanı getirmişler, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Operasyonlarımızı dünyaya sivil katliamı olarak sunuyorlar.

"Seçime ortak girmeye doğru gidiyorlar, çok hayırlı olur.

"Atalarımız iki çıplak bir hamama yakışır derler. Şimdi bunlar da böyle.

"ÖSO Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur.

“'Millet cumhuriyetle beraber oldu' diyor. Okuma özürlü bu. Millet kavramı Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan kavramdan ibaret olunca böyle garabetler ortaya çıkıyor. Bizim kendi millet kavramımız var. Osmanlı tam bir millet devletiydi.

"İngiltere'ye, Hollanda'ya, İspanya'ya bakın. Başında kral var diye anti-demokratik mi oluyor? Demek ki yönetim meselesiyle demokrasinin çok da ilişkisi bulunmuyor. Milleti Fransız İhtilali ve Alman Faşizmi üzerinden okuyanlar böyle saçmalıyor. Onların milletten anladığı modern anlamdaki ulussa onun bir geçmişi vardır, ama millet öyle değildir."