Kilis'te zeytinliğe roket atıldı
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Özet
- Kilis'te zeytinliğe roket atıldı
- Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ÜYesi 11 doktor gözaltına alındı
- Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Genel Başkan Kuytul dahil 21 kişi gözaltında
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: ÖSO Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur
Canlı anlatım
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Erdoğan: ÖSO Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam ediyor:
"Atatürk’ün başlattığı sanayi hamlelerini CHP dinamitledi.
"Terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin.
"YPG’yi sahipleniyorlar. Bu kişi Afrin operasyonundaki askerlerimize kurşun sıkan terör örgütünü savunuyor.
"'PYD terör örgütü değil' diyerek bize neden rahatsız olduğumuzu soruyor.
"İstanbul’a il başkanı getirmişler, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Operasyonlarımızı dünyaya sivil katliamı olarak sunuyorlar.
"Seçime ortak girmeye doğru gidiyorlar, çok hayırlı olur.
"Atalarımız iki çıplak bir hamama yakışır derler. Şimdi bunlar da böyle.
"ÖSO Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur.
“'Millet cumhuriyetle beraber oldu' diyor. Okuma özürlü bu. Millet kavramı Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan kavramdan ibaret olunca böyle garabetler ortaya çıkıyor. Bizim kendi millet kavramımız var. Osmanlı tam bir millet devletiydi.
"İngiltere'ye, Hollanda'ya, İspanya'ya bakın. Başında kral var diye anti-demokratik mi oluyor? Demek ki yönetim meselesiyle demokrasinin çok da ilişkisi bulunmuyor. Milleti Fransız İhtilali ve Alman Faşizmi üzerinden okuyanlar böyle saçmalıyor. Onların milletten anladığı modern anlamdaki ulussa onun bir geçmişi vardır, ama millet öyle değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasına devam ediyor:
“İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? ‘Osmanlı hiçbir şey üretmemiş’, her şey Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş, sonrasında gelenler onları da batırmış. Bu yalancılıktır, iftiradır.
“En büyük atılım CHP döneminde değil Demokrat Parti döneminde yaşanmıştır.
“Ülkemiz 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan savunma sanayiine sahiptir.
“Sözleşmeye bağlanan veya sözleşme çalışması süren savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaşmıştır.”
Erdoğan’ın konuşması, “çocuğuma sahip çık” diyen bir izleyici tarafından kesildi.
Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan şikayetçi izleyicinin yanına gitmesini ve ilgilenmesini isteyince Demircan vekillere ayrılan bölümden ayrılarak izleyicilerin yanına gitti.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait bir süreçti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
CHP'nin ana muhalefet değil "ana hıyanet partisi" olduğunu belirten Erdoğan, "Gerçek CHP’lilerin de bizimle aynı hissiyata sahip olduğuna inanıyorum" dedi.
Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinin Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildiğini söyledi ve ekledi:
Van'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, 2 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi.
Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te zeytinliğe roket atıldı
Kilis'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe roket atıldı. Roketin Afrin'den atıldığı belirtildi.
Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırıya sınırın diğer tarafına fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş açarak yanıt verdi.
Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Neden seyircim takımını desteklemeye gelemiyor?
Hatice Kamer
BBC Türkçe
Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, 2,5 yılda 60 maçtan 41'inde taraftarlarına deplasman yasağı uygulanmasına tepki gösterdi ve Pazar günü Sivas Belediyespor karşılaşmasına çıkmadı. Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, "Taraftarlarımın diğer taraftarlardan eksiği ne?" diye soruyor.
BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e konuşan Nurullah Edemen, taraftarlarına yönelik uygulamanın sürmesi halinde, yine maçlara çıkmayacaklarını söyledi.
Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: 21 kişi gözaltında
Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı'nın genel merkezi ve yöneticilerin evlerine baskın yaptı.
Operasyonda, vakfın genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Vakıf üyelerinin, Nisan 2017'da Adana'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili düzenlemek istediği basın açıklamasına polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiş, bazı göstericileri gözaltına almıştı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi 11 doktor gözaltına alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 10 gün önce Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada TTB yöneticileri için "terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.
TTB'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:
"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."